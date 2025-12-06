Китайцы массово начали ездить в Россию для "счастливого зачатия"
По легенде, зачатие под северным сиянием – хорошая примета
06 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Согласно поверьям, бытующим в Китае, рождение детей, зачатых под всполохами северного сияния, сулит им безоблачное будущее, что стало причиной значительного притока туристов из Поднебесной в Мурманскую область. Shot сообщает о двадцатипроцентном увеличении количества бронирований на праздничные дни.
Представители туристической отрасли отмечают, что после упрощения визового режима между Россией и Китаем Мурманск превратился в одно из самых популярных направлений для зимнего туризма среди китайских граждан. Особым интересом пользуется село Териберка, где можно наблюдать северное сияние, снежные пейзажи, суровые морозы и китов. Однако ключевым фактором является вера китайцев в то, что ребенок, зачатый в момент северного сияния, будет одарен счастьем на протяжении всей жизни.
В следующем году прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на 40%. Специалисты также предсказывают, что к концу текущего года число китайских туристов, посетивших Россию, достигнет полумиллиона. В перспективе в следующем году их общее количество может возрасти до двух миллионов.
08:52:33 06-12-2025
А у нас огоньки на шнурах поразвесили...
Так и надо назвать - аллея счастливых зачатий. Туробьект.
10:10:38 06-12-2025
Дайте китаянку!
12:17:26 06-12-2025
Борька (10:10:38 06-12-2025) Дайте китаянку! ... На вайлдберизе есть. Полноростовые. Можете хоть Гари Потера заказать.
14:10:33 06-12-2025
Пошлятина какая, в Триберку ехать что бы сопритыкнуться
04:33:56 07-12-2025
когда у них отменили ограничения на детей? или готовят новых россиян для северных территорий?
12:32:43 07-12-2025
А потом удивляются что родятся дети с голубыми глазами.
20:21:12 07-12-2025
Иванна (12:32:43 07-12-2025) А потом удивляются что родятся дети с голубыми глазами.... получше читайте статьи и буквы