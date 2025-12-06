Китайцы массово начали ездить в Россию для "счастливого зачатия"

По легенде, зачатие под северным сиянием – хорошая примета

06 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Согласно поверьям, бытующим в Китае, рождение детей, зачатых под всполохами северного сияния, сулит им безоблачное будущее, что стало причиной значительного притока туристов из Поднебесной в Мурманскую область. Shot сообщает о двадцатипроцентном увеличении количества бронирований на праздничные дни.

Представители туристической отрасли отмечают, что после упрощения визового режима между Россией и Китаем Мурманск превратился в одно из самых популярных направлений для зимнего туризма среди китайских граждан. Особым интересом пользуется село Териберка, где можно наблюдать северное сияние, снежные пейзажи, суровые морозы и китов. Однако ключевым фактором является вера китайцев в то, что ребенок, зачатый в момент северного сияния, будет одарен счастьем на протяжении всей жизни.

В следующем году прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на 40%. Специалисты также предсказывают, что к концу текущего года число китайских туристов, посетивших Россию, достигнет полумиллиона. В перспективе в следующем году их общее количество может возрасти до двух миллионов.