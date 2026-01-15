У россиян будет несколько возможностей присоединить дни отпуска к длинным праздникам

15 января 2026, 14:44, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Отпуска – особая часть планирования всего года. Важно подобрать дни отдыха так, чтобы и реализовать задуманное, и не оказаться в минусе по деньгам. Конечно, в большинстве организаций графики составляют еще в конце предыдущего года. Но это расписание зачастую меняют уже по ходу дела.

Поэтому рассказываем, когда в 2026 году выгоднее всего брать отпуск по деньгам, а когда будут лучшие возможности, чтобы подольше отдохнуть.

1 Я слышал, что правила расчета отпускных изменились. Это правда? Да. Теперь в расчет отпускных входят все выплаты, непосредственно связанные с трудом: это не только оклад, но также премии и различные надбавки. При этом не учитываются прочие суммы: материальная помощь, оплата больничных, различные компенсации. Кроме того, власти усреднили методику расчета – за основу берется год, предшествующий началу отпуска, а количество рабочих дней в каждом месяце фиксированное и не зависит от количества праздников. Но при этом по-прежнему существует большая разница, в каком месяце брать отпуск. Вопрос не в том, в каком размере вам его оплатят, а в том, сколько вы могли бы заработать, если бы продолжили трудиться в этот период.

2 В каком месяце 2026 года выгоднее всего взять отпуск? Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В такие месяцы среднедневной заработок ниже. Поэтому, взяв отпуск, вы в каком-то смысле "меняете" эту сумму на вполне ощутимую компенсацию за каждый день оплачиваемого отпуска. В 2026 году самым выгодным для отдыха месяцем станет июль – в нем будет 23 рабочих дня. Кроме того, стоит рассмотреть апрель, сентябрь, октябрь и декабрь – по 22 рабочих дня. Если же в месяце много выходных и праздничных дней, то среднедневной размер заработка, наоборот, увеличивается. И такие дни лучше отработать, чем "обменять" на оплачиваемый отпуск. Например, самый невыгодный месяц с точки зрения отпуска в 2026 году – январь, который уже подходит к концу. В этот раз в нем всего рабочих 15 дней. Другие неудачные месяцы – февраль и май.

3 А когда в 2026 году брать отпуск, чтобы подольше отдохнуть? Если ваша цель не выиграть в деньгах, а отдохнуть побольше, то следует выбирать месяцы, где есть большие государственные праздники. Правильно выбрав дни отпуска, вы сможете присоединить их к праздничным выходным и продлить свой отдых. Конечно, с этой точки зрения самым удачным месяцем будет май – сразу два праздника (День труда и День Победы) с перерывом всего в несколько дней.