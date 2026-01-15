У россиян будет несколько возможностей присоединить дни отпуска к длинным праздникам
Отпуска – особая часть планирования всего года. Важно подобрать дни отдыха так, чтобы и реализовать задуманное, и не оказаться в минусе по деньгам. Конечно, в большинстве организаций графики составляют еще в конце предыдущего года. Но это расписание зачастую меняют уже по ходу дела.
Поэтому рассказываем, когда в 2026 году выгоднее всего брать отпуск по деньгам, а когда будут лучшие возможности, чтобы подольше отдохнуть.
Я слышал, что правила расчета отпускных изменились. Это правда?
Да. Теперь в расчет отпускных входят все выплаты, непосредственно связанные с трудом: это не только оклад, но также премии и различные надбавки. При этом не учитываются прочие суммы: материальная помощь, оплата больничных, различные компенсации.
Кроме того, власти усреднили методику расчета – за основу берется год, предшествующий началу отпуска, а количество рабочих дней в каждом месяце фиксированное и не зависит от количества праздников.
Но при этом по-прежнему существует большая разница, в каком месяце брать отпуск. Вопрос не в том, в каком размере вам его оплатят, а в том, сколько вы могли бы заработать, если бы продолжили трудиться в этот период.
В каком месяце 2026 года выгоднее всего взять отпуск?
Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В такие месяцы среднедневной заработок ниже. Поэтому, взяв отпуск, вы в каком-то смысле "меняете" эту сумму на вполне ощутимую компенсацию за каждый день оплачиваемого отпуска.
В 2026 году самым выгодным для отдыха месяцем станет июль – в нем будет 23 рабочих дня. Кроме того, стоит рассмотреть апрель, сентябрь, октябрь и декабрь – по 22 рабочих дня.
Если же в месяце много выходных и праздничных дней, то среднедневной размер заработка, наоборот, увеличивается. И такие дни лучше отработать, чем "обменять" на оплачиваемый отпуск. Например, самый невыгодный месяц с точки зрения отпуска в 2026 году – январь, который уже подходит к концу. В этот раз в нем всего рабочих 15 дней. Другие неудачные месяцы – февраль и май.
А когда в 2026 году брать отпуск, чтобы подольше отдохнуть?
Если ваша цель не выиграть в деньгах, а отдохнуть побольше, то следует выбирать месяцы, где есть большие государственные праздники. Правильно выбрав дни отпуска, вы сможете присоединить их к праздничным выходным и продлить свой отдых.
Конечно, с этой точки зрения самым удачным месяцем будет май – сразу два праздника (День труда и День Победы) с перерывом всего в несколько дней.
Самые удачные способы соединить дни отпуска и праздничные выходные в 2026 году
Если взять отпуск с 4 по 8 мая, то при использовании пяти оплачиваемых дней вы сможете отдохнуть 11. Ваш отпуск уместится как раз между двумя трехдневными периодами праздничных выходных.
Но самый удачный период в этом смысле – с 25 по 30 декабря. Взяв эти шесть дней отпуска в самом конце года, вы отдохнете почти три недели – до 10 января 2027 года.
Также есть варианты оформить отпуск с 10 по 13 марта, с 8 по 11 июня или с 2 по 6 ноября – при каждом варианте за счет праздников вы отдохнете не пять, а девять дней.
