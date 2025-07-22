Когда в Алтайский край придет жара и на сколько она задержится?

По прогнозам синоптика, воздух прогреется до +35 градусов

22 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Уже с 28 июля в Алтайский край придет жара. Об этом amic.ru сообщала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова. Хоть Gismeteo обещает меньшие температуры, прохладными эти дни назвать будет нельзя.

Кобякова рассказывала, что плюсовые температуры до +35 градусов сохранятся с пятницы, 25 июля. Воздух будет прогреваться постепенно: от +23...+28 до +29...+35 градусов.

По данным Gismeteo, жара будет не столь сильной. С 26 июля температура поднимется до +26 градусов, а уже к 29 июля достигнет +28 градусов. И если первые дни потепления пройдут без осадков, то к середине недели ожидаются дожди. Наибольшей интенсивности они достигнут 30 июля – тогда в Алтайском крае, по прогнозам, выпадет до 18,3 мм осадков.