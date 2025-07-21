Температура воздуха постепенно начнет повышаться с пятницы, 25 июля

21 июля 2025, 13:30, ИА Амител

Лето / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайский край после небольшого похолодания и кратковременных дождей вернется жара. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Так, с 22 по 24 июля на всей территории края будет прохладно. Во вторник, 22 июля, ожидаются дожди разной интенсивности по востоку и в предгорьях. Дни 23 и 24 июля пройдут преимущественно без осадков.

Наиболее холодной ночь будет 23 июля: столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов, местами температура воздуха достигнет +14 градусов. Днем потеплеет до +17...+23 градусов.

Ночь с низкими температурами ожидается и 24 июля: похолодает до +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25.

Пятница, 25 июля, пройдет преимущественно без осадков. С этого дня температура воздуха будет постоянно повышаться. Ночью – от +11...+16 до +15...+20 градусов. Днем также станет теплее: от +23...+28 до +29...+35 градусов.

Кроме того, синоптик сообщила, что первая половина следующей недели – с 28 июля – будет жаркой. Плюсовые температуры до +35 градусов сохранятся с пятницы.