Когда в Барнауле разберут новогодний городок и откроют движение на площади Свободы?
В этом году у новогоднего городка в столице края новая локация
15 января 2026, 07:05, ИА Амител
Новогодний городок в Барнауле на площади Свободы начнут разбирать 31 января. В отличие от прошлых лет, главную красавицу праздника установили не на площади Сахарова, как обычно, а выбрали для нее новую локацию. Сделали это для того, чтобы продлить у барнаульцев "чувство праздника" и как можно больше людей смогли побывать в новогоднем городке.
Итак, когда уберут елку на площади Свободы?
Демонтаж должен закончиться к 4 февраля. К этому времени запустят движение общественного и личного транспорта на площади Свободы. Когда елка находилась на площади Сахарова, то ее начинали демонтировать сразу же после старого Нового года – 14 января.
А демонтируют ли городок на Мало-Тобольской?
По опыту прошлых лет, убирать ледяные фигурки, елочки и другие элементы праздника начнут только в феврале. Есть время погулять по Мало-Тобольской и насладиться праздничной атмосферой.
10:33:03 15-01-2026
Спросили бы меня как того Бийского дела нравится ли мне елочка, я бы много чего им высказал, в основном нецензурного по поводу елочки и работы нашей показушной городской администрации
11:34:03 15-01-2026
Гость (10:33:03 15-01-2026) Спросили бы меня как того Бийского дела нравится ли мне елоч... Так выскажи...
10:50:03 16-01-2026
Гость (11:34:03 15-01-2026) Так выскажи...... Приезжай с ТВ - выскажу
15:21:17 15-01-2026
24 млн она не стоила. Рыночная цена одной световой конструкции от 80 до 350 тысяч рублей. Это в интернете можно загуглить. А вы по ляму потратили. Куда дели разницу? А?