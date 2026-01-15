Когда в Барнауле разберут новогодний городок и откроют движение на площади Свободы?

В этом году у новогоднего городка в столице края новая локация

15 января 2026, 07:05, ИА Амител

Новогодний городок на площади Свободы / Фото: amic.ru

Новогодний городок в Барнауле на площади Свободы начнут разбирать 31 января. В отличие от прошлых лет, главную красавицу праздника установили не на площади Сахарова, как обычно, а выбрали для нее новую локацию. Сделали это для того, чтобы продлить у барнаульцев "чувство праздника" и как можно больше людей смогли побывать в новогоднем городке.

Итак, когда уберут елку на площади Свободы?

Демонтаж должен закончиться к 4 февраля. К этому времени запустят движение общественного и личного транспорта на площади Свободы. Когда елка находилась на площади Сахарова, то ее начинали демонтировать сразу же после старого Нового года – 14 января.

А демонтируют ли городок на Мало-Тобольской?

По опыту прошлых лет, убирать ледяные фигурки, елочки и другие элементы праздника начнут только в феврале. Есть время погулять по Мало-Тобольской и насладиться праздничной атмосферой.