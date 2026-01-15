НОВОСТИОбщество

Когда в Барнауле разберут новогодний городок и откроют движение на площади Свободы?

В этом году у новогоднего городка в столице края новая локация

15 января 2026, 07:05, ИА Амител

Новогодний городок на площади Свободы / Фото: amic.ru
Новогодний городок на площади Свободы / Фото: amic.ru

Новогодний городок в Барнауле на площади Свободы начнут разбирать 31 января. В отличие от прошлых лет, главную красавицу праздника установили не на площади Сахарова, как обычно, а выбрали для нее новую локацию. Сделали это для того, чтобы продлить у барнаульцев "чувство праздника" и как можно больше людей смогли побывать в новогоднем городке.

Итак, когда уберут елку на площади Свободы?

Демонтаж должен закончиться к 4 февраля. К этому времени запустят движение общественного и личного транспорта на площади Свободы. Когда елка находилась на площади Сахарова, то ее начинали демонтировать сразу же после старого Нового года – 14 января.

А демонтируют ли городок на Мало-Тобольской?

По опыту прошлых лет, убирать ледяные фигурки, елочки и другие элементы праздника начнут только в феврале. Есть время погулять по Мало-Тобольской и насладиться праздничной атмосферой.

Барнаул Новый год

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:33:03 15-01-2026

Спросили бы меня как того Бийского дела нравится ли мне елочка, я бы много чего им высказал, в основном нецензурного по поводу елочки и работы нашей показушной городской администрации

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:03 15-01-2026

Гость (10:33:03 15-01-2026) Спросили бы меня как того Бийского дела нравится ли мне елоч... Так выскажи...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:03 16-01-2026

Гость (11:34:03 15-01-2026) Так выскажи...... Приезжай с ТВ - выскажу

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:17 15-01-2026

24 млн она не стоила. Рыночная цена одной световой конструкции от 80 до 350 тысяч рублей. Это в интернете можно загуглить. А вы по ляму потратили. Куда дели разницу? А?

  -3 Нравится
Ответить
