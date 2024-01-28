Команда КВН с Алтая вышла в элитную лигу. Но не факт, что на участие будут деньги

История команды "Сборная офисных работников" на фестивале в Сочи

28 января 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: "Сборная офисных работников"

Команда из АлтГУ "Сборная офисных работников" по итогам Сочинского фестиваля получила путевку в Первую лигу – третий по статусу турнир КВН. Первая лига МС КВН является телевизионной лигой Международного союза КВН и существует с 1993 года. Игры будут проходить в Перми. Их покажут в социальных сетях. Обычно многие участники первой лиги в будущем попадают в Высшую лигу, игры которой транслируют по Первому каналу.

"Сборная офисных работников" – одна из самых известных барнаульских команд КВН. В прошлом году они попали в Международную лигу, которая считается четвертой по значимости в КВН после Высшей, Премьер-лиги и Первой лиги. Игры должны были пройти в Минске. Тогда управление по молодежной политики региона очень пафосно написало об успехе "Сборной офисных работников", но наша команда не нашла деньги на поездку и пропустила сезон, хотя вполне могла побороться за высокие места.

Получит ли команда деньги на перелет в Пермь – пока неизвестно. Однако есть вероятность, что "Сборная офисных работников" найдет спонсора, готового продвигать алтайский юмор в массы.

Отметим, что официальную Барнаульскую лигу в этом году на фестивале в Сочи представило сразу восемь коллективов. Это рекордный показатель за всю историю алтайского КВН.