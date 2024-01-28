Команда КВН с Алтая вышла в элитную лигу. Но не факт, что на участие будут деньги
История команды "Сборная офисных работников" на фестивале в Сочи
28 января 2024, 07:00, ИА Амител
Команда из АлтГУ "Сборная офисных работников" по итогам Сочинского фестиваля получила путевку в Первую лигу – третий по статусу турнир КВН. Первая лига МС КВН является телевизионной лигой Международного союза КВН и существует с 1993 года. Игры будут проходить в Перми. Их покажут в социальных сетях. Обычно многие участники первой лиги в будущем попадают в Высшую лигу, игры которой транслируют по Первому каналу.
"Сборная офисных работников" – одна из самых известных барнаульских команд КВН. В прошлом году они попали в Международную лигу, которая считается четвертой по значимости в КВН после Высшей, Премьер-лиги и Первой лиги. Игры должны были пройти в Минске. Тогда управление по молодежной политики региона очень пафосно написало об успехе "Сборной офисных работников", но наша команда не нашла деньги на поездку и пропустила сезон, хотя вполне могла побороться за высокие места.
Получит ли команда деньги на перелет в Пермь – пока неизвестно. Однако есть вероятность, что "Сборная офисных работников" найдет спонсора, готового продвигать алтайский юмор в массы.
Отметим, что официальную Барнаульскую лигу в этом году на фестивале в Сочи представило сразу восемь коллективов. Это рекордный показатель за всю историю алтайского КВН.
07:58:04 28-01-2024
Взрослые люди, даже бородатые, а денег добраться даже до Перми нету. Есть же друзья, коллеги, знакомые, можно занять или взять кредит. Да и вообще этот ВУЗ посещает не бедная публика.
08:37:09 28-01-2024
Были бы они механизаторами или токарями, может и был бы толк. А спонсировать КВН смысла нуль
09:24:08 28-01-2024
Уровень самодеятельности сельского клуба. Но зато самонадеянности сколько! Тьфу! Срамота!
09:55:39 28-01-2024
Не такие уж они и Находчивые получается
11:30:16 28-01-2024
Гость (09:55:39 28-01-2024) Не такие уж они и Находчивые получается... Я посмотрел, там и Веселье под вопросом
10:16:37 28-01-2024
Юмора полно и так на улицах и не только, причем бесплатно. А тут надо ещё и спонсировать. С одними трамваями можно обхохотаться. К 9 мая хоть бы выпустили. А юмор будет, если оно вообще не будут ходить по маршрутам, т.к. не вписываются в повороты и могут создать много трудностей другим участникам дорожного движения. Но будем надеяться на лучшее. Транспортных начальников пока отстранили, может новые начнут работу работать, а не юморить.
10:35:56 28-01-2024
Ради КВНа можно и пешком... И на вокзале ночевать... Ломоносов вон чё... И то ни чё...
13:18:51 28-01-2024
Гость (10:35:56 28-01-2024) Ради КВНа можно и пешком... И на вокзале ночевать... Ломонос... КВН уже не тот ... чтобы пешком.
18:32:32 28-01-2024
а кто-то до сих пор смотрит КВН?
20:00:22 28-01-2024
Команда из АлтГУ (с). Так АГУ или аКу? Ку или Гу? Государственный или уже КЛАССИЧЕСКИЙ ВУЗ? Ку? Улыбнёмся? Или грустно? Или мало кто понял или знает? АлтКУ, господа
21:16:25 28-01-2024
Шизиг (20:00:22 28-01-2024) Команда из АлтГУ (с). Так АГУ или аКу? Ку или Гу? Государств... Грустно, от того что не понятно! В вашей билеберде фиг разберёшься...! Вы случаем не из этой команды КВН?
07:03:54 29-01-2024
Участие в КВН это диагноз