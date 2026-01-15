Коммерческие батутные центры в России могут запретить из-за травмоопасности

Медики настаивают, что безопасного способа прыгать на батуте для развлечения не существует

15 января 2026, 16:15, ИА Амител

Батут / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat

Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил с инициативой запретить деятельность коммерческих надувных аттракционов, включая батутные центры. Соответствующее предложение содержится в протоколе заседания совета, пишет ТАСС.

Основной причиной назван резкий рост детского травматизма, который, по данным экспертов, прямо коррелирует с открытием батутных парков. В документе подчеркивается, что медицинское сообщество однозначно квалифицирует батуты как оборудование повышенной опасности.

«Педиатры настаивают на том, что "безопасного" способа прыгать на батуте для развлечения не существует, и текущие данные свидетельствуют о том, что даже наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма», – указано в протоколе.

Совет также отметил, что существующая правоохранительная практика, когда инциденты расследуются постфактум как уголовные преступления, не предотвращает новые несчастные случаи. Предложение направлено на предупреждение травматизма путем законодательного ограничения потенциально опасной рекреационной деятельности.