Коммерческие батутные центры в России могут запретить из-за травмоопасности
Медики настаивают, что безопасного способа прыгать на батуте для развлечения не существует
15 января 2026, 16:15, ИА Амител
Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил с инициативой запретить деятельность коммерческих надувных аттракционов, включая батутные центры. Соответствующее предложение содержится в протоколе заседания совета, пишет ТАСС.
Основной причиной назван резкий рост детского травматизма, который, по данным экспертов, прямо коррелирует с открытием батутных парков. В документе подчеркивается, что медицинское сообщество однозначно квалифицирует батуты как оборудование повышенной опасности.
«Педиатры настаивают на том, что "безопасного" способа прыгать на батуте для развлечения не существует, и текущие данные свидетельствуют о том, что даже наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма», – указано в протоколе.
Совет также отметил, что существующая правоохранительная практика, когда инциденты расследуются постфактум как уголовные преступления, не предотвращает новые несчастные случаи. Предложение направлено на предупреждение травматизма путем законодательного ограничения потенциально опасной рекреационной деятельности.
17:03:33 15-01-2026
давно пора
17:14:58 15-01-2026
Гость (17:03:33 15-01-2026) давно пора... Кошмарить малый бизнес? И правильно- зажрались буржуины!
13:25:49 16-01-2026
Гость (17:14:58 15-01-2026) Кошмарить малый бизнес? И правильно- зажрались буржуины!...
какой-какой бизнес? уйдут - никто даже не заметит
19:18:44 15-01-2026
Гость (17:03:33 15-01-2026) давно пора... Да! Посадить детей и детин до 18 лет дома, и не выпускать! А то мало ли что! Посмотрит кто не так и травму психологическую нанесет!
22:49:40 15-01-2026
Да реально опасное развлечение, давно надо закрыть. Веселкино мне в кошмарах снится
08:13:35 16-01-2026
Гость (22:49:40 15-01-2026) Да реально опасное развлечение, давно надо закрыть. Веселкин...
Запретить ролики, коньки, скейт, велосипед, скакалку, плавание, бег, бокс, хоккей, футбол, теннис (большой), стрельбу... Все запретить! Хотя, казалось бы, проще запретить рожать идиотам.
12:37:28 16-01-2026
Гость (08:13:35 16-01-2026) Запретить ролики, коньки, скейт, велосипед, скакалку, пл... Все Вами перечисленное запрету не подлежит, т.к. оно имеет определение. Аналогично спортивный батут. Увеселительные батуты такого не имеют и должны быть запрещены как не соответствующие необходимым требованиям.
Хотите прыгать, добро пожаловать на сертифицированный тренажёр с тренером.
Бокс и триал Вам в помощь для понимания как примеры доступности увлечений