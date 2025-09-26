Россияне стали чаще звонить по телефону после блокировки звонков в мессенджерах

Треть россиян положительно восприняли ограничения, считая их стимулом для развития отечественных разработок

26 сентября 2025, 20:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Согласно исследованию сервиса "Новофон", 70% россиян стали чаще использовать обычные телефонные звонки после ограничения голосовой связи в Telegram и WhatsApp*. Опрос показал, что 48% респондентов используют телефон для общения с близкими, а 45% – для решения рабочих вопросов.

Исследование выявило значительные изменения в коммуникационных привычках:

27% пользователей перешли на текстовые сообщения;

22% стали активнее использовать голосовые сообщения;

24% начали пользоваться отечественным мессенджером Max.

Треть россиян (33%) положительно восприняли ограничения, считая их стимулом для развития отечественных разработок. При этом 31% опрошенных назвали возврат к телефонным звонкам "устаревшим способом общения".

Наибольшие сложности у респондентов вызвало общение с друзьями и родственниками за границей (28%), а также рабочие контакты с коллегами (17%) и клиентами (12%).

Эксперты отмечают, что бизнесу стоит учитывать новые предпочтения пользователей: 57% россиян ожидают телефонных звонков, а 33% предпочитают текстовую коммуникацию в мессенджерах.