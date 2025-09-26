НОВОСТИОбщество

Россияне стали чаще звонить по телефону после блокировки звонков в мессенджерах

Треть россиян положительно восприняли ограничения, считая их стимулом для развития отечественных разработок

26 сентября 2025, 20:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Согласно исследованию сервиса "Новофон", 70% россиян стали чаще использовать обычные телефонные звонки после ограничения голосовой связи в Telegram и WhatsApp*. Опрос показал, что 48% респондентов используют телефон для общения с близкими, а 45% – для решения рабочих вопросов.

Исследование выявило значительные изменения в коммуникационных привычках:

  • 27% пользователей перешли на текстовые сообщения;

  • 22% стали активнее использовать голосовые сообщения;

  • 24% начали пользоваться отечественным мессенджером Max.

Треть россиян (33%) положительно восприняли ограничения, считая их стимулом для развития отечественных разработок. При этом 31% опрошенных назвали возврат к телефонным звонкам "устаревшим способом общения".

Наибольшие сложности у респондентов вызвало общение с друзьями и родственниками за границей (28%), а также рабочие контакты с коллегами (17%) и клиентами (12%).

Эксперты отмечают, что бизнесу стоит учитывать новые предпочтения пользователей: 57% россиян ожидают телефонных звонков, а 33% предпочитают текстовую коммуникацию в мессенджерах.

Россия

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

20:27:15 26-09-2025

В телефоне тоже нельзя дозвониться. Некоторые операторы состовой связи не дают дозвониться даже госучреждениям. На прошлой неделе мне ни военкомат ни поликлиника ни диагностический центр не мог дозвониться. Звонки попадают в спам. Потом приходит сообщение что такой-то абонент пытался позвонит вам, но мы его заблокировали. Это вредительство на государственном уровне.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:40 26-09-2025

Как блокировки могут стимулировать разработки?
Это тоже россияне, что считают утильсбор положительным для ВАЗ

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:42:58 26-09-2025

А если запретить мобильные телефоны, то россияне станут чаще писать письма и пользоваться стационарными телефонами.
🤣

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:37 26-09-2025

Кхм... (20:42:58 26-09-2025) А если запретить мобильные телефоны, то россияне станут чаще... Почта опять станет письма пересылать ... Ух поддержка

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:36:06 26-09-2025

Гость (21:05:37 26-09-2025) Почта опять станет письма пересылать ... Ух поддержка ... А телеграммы?! Телеграммы-то забыли! А кабинки междугородной связи на местном главпочтамте?!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:08 26-09-2025

Стимульнули

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:11 26-09-2025

Как же так. А максуда не устанавливают что ли?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

22:16:12 26-09-2025

с вами такими и врагов не надо.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:30 27-09-2025

Он начал больше шевелить левой когда отрезали правую

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:34 12-10-2025

Такими темпами и до голубиной почты не далеко.

  0 Нравится
Ответить
