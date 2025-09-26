Россияне стали чаще звонить по телефону после блокировки звонков в мессенджерах
Треть россиян положительно восприняли ограничения, считая их стимулом для развития отечественных разработок
26 сентября 2025, 20:15, ИА Амител
Согласно исследованию сервиса "Новофон", 70% россиян стали чаще использовать обычные телефонные звонки после ограничения голосовой связи в Telegram и WhatsApp*. Опрос показал, что 48% респондентов используют телефон для общения с близкими, а 45% – для решения рабочих вопросов.
Исследование выявило значительные изменения в коммуникационных привычках:
-
27% пользователей перешли на текстовые сообщения;
-
22% стали активнее использовать голосовые сообщения;
-
24% начали пользоваться отечественным мессенджером Max.
Треть россиян (33%) положительно восприняли ограничения, считая их стимулом для развития отечественных разработок. При этом 31% опрошенных назвали возврат к телефонным звонкам "устаревшим способом общения".
Наибольшие сложности у респондентов вызвало общение с друзьями и родственниками за границей (28%), а также рабочие контакты с коллегами (17%) и клиентами (12%).
Эксперты отмечают, что бизнесу стоит учитывать новые предпочтения пользователей: 57% россиян ожидают телефонных звонков, а 33% предпочитают текстовую коммуникацию в мессенджерах.
20:27:15 26-09-2025
В телефоне тоже нельзя дозвониться. Некоторые операторы состовой связи не дают дозвониться даже госучреждениям. На прошлой неделе мне ни военкомат ни поликлиника ни диагностический центр не мог дозвониться. Звонки попадают в спам. Потом приходит сообщение что такой-то абонент пытался позвонит вам, но мы его заблокировали. Это вредительство на государственном уровне.
20:42:40 26-09-2025
Как блокировки могут стимулировать разработки?
Это тоже россияне, что считают утильсбор положительным для ВАЗ
20:42:58 26-09-2025
А если запретить мобильные телефоны, то россияне станут чаще писать письма и пользоваться стационарными телефонами.
🤣
21:05:37 26-09-2025
Кхм... (20:42:58 26-09-2025) А если запретить мобильные телефоны, то россияне станут чаще... Почта опять станет письма пересылать ... Ух поддержка
22:36:06 26-09-2025
Гость (21:05:37 26-09-2025) Почта опять станет письма пересылать ... Ух поддержка ... А телеграммы?! Телеграммы-то забыли! А кабинки междугородной связи на местном главпочтамте?!
20:51:08 26-09-2025
Стимульнули
21:21:11 26-09-2025
Как же так. А максуда не устанавливают что ли?
22:16:12 26-09-2025
с вами такими и врагов не надо.
08:43:30 27-09-2025
Он начал больше шевелить левой когда отрезали правую
14:15:34 12-10-2025
Такими темпами и до голубиной почты не далеко.