Кому, в каких случаях и когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ в 2026 году?
В ряде случаев можно нарваться на штраф, даже если нет никакой задолженности по налогам
15 января 2026, 06:50, ИА Амител
В России стартовала декларационная кампания 2026 года. В определенные сроки россияне должны отчитаться о тех доходах, налоги с которых еще не удерживались. Ну а тем, у кого образовалась задолженность, нужно ее погасить. За просрочку предусмотрены штрафы, причем в ряде случаев заплатить их придется даже тем, кто долгов не накопил.
О том, кто и до какого числа должен подать декларацию по форме 3-НДФЛ в 2026 году и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение сроков, – в материале amic.ru.
Что такое справка 3-НДФЛ?
Кто должен подавать декларацию 3-НДФЛ?
Если в прошлом году вы получили доход не от налогового агента (например, работодатели сами уплачивают НДФЛ за своих сотрудников), то вы обязаны их задекларировать. Ниже мы перечислим варианты, при которых человеку нужно заполнить 3-НДФЛ.
Но есть и другие случаи, когда необходима эта справка:
-
вам нужно оформить налоговый вычет, чтобы вернуть часть заранее уплаченного НДФЛ;
-
вам нужно подтвердить свои доходы для оформления кредита.
Какие доходы нужно задекларировать по форме 3-НДФЛ?
Источников дохода, которые должны быть задекларированы, достаточно много. Самый главный – продажа имущества, если оно было в собственности у гражданина меньше минимального срока. Для единственного жилья или доли в нем он составляет три года. Столько же нужно владеть имуществом, полученным в дар или наследство, а также приватизированным. В остальных случаях недвижимость должна быть в собственности не менее пяти лет.
Для автомобилей минимальный срок также составляет три года.
Важно: срок владения должен быть непрерывным.При этом за налоговую базу возьмут не всю стоимость имущества, а разницу между продажей и последующей покупкой.
Также декларированию подлежат:
-
вознаграждение за труд и различные выплаты от ИП и организаций;
-
доходы от предпринимательской деятельности;
-
подарки не от близких родственников;
-
доходы из-за рубежа, включая проценты по вкладам, дивиденды по ценным бумагам, доходы от аренды недвижимости, зарплату от иностранного работодателя;
-
доходы с продажи доли в ООО;
-
доходы от сдачи имущества в аренду, преподавательской или инвестиционной деятельности;
-
выигрыши свыше 4 тысяч рублей в год.
Когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ?
А когда нужно заплатить налоги на доходы?
Какие штрафы предусмотрены за опоздание с подачей декларации?
Правда ли, что могут оштрафовать, даже если нулевой доход?
Как подать декларацию 3-НДФЛ?
На сайте ФНС можно скачать готовую форму декларации и заполнить ее, а затем отнести в налоговую по месту жительства или отправить заказным письмом.
Но гораздо более простой способ – подать справку в электронной форме через "Госуслуги" или налоговую программу "Декларация". Это намного удобнее, а риск допустить ошибку при заполнении гораздо меньше.
09:09:57 15-01-2026
Не все понятно, в частности оплатить задолженность надо было до 1 декабря, теперь - до 15 июля?
09:17:56 15-01-2026
ДМВ (09:09:57 15-01-2026) Не все понятно, в частности оплатить задолженность надо был... До 1.12 - налоги на имущество, землю, транспорт. 15.07 - налоги на доходы мимо работодателя.
12:34:26 15-01-2026
Гость (09:17:56 15-01-2026) До 1.12 - налоги на имущество, землю, транспорт. 15.07 - нал... На доход от банковских вкладов было же до 1 декабря?
14:13:29 15-01-2026
Гость (12:34:26 15-01-2026) На доход от банковских вкладов было же до 1 декабря?... Упустил, извините.
15:28:49 16-01-2026
Для заполнения налоговых деклараций специальные знания необходимы. Одного алгоритма не достаточно. Скупой платит дважды. Или меньше вернёте или больше заплатить придется при такой самостоятельности.