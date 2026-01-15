В ряде случаев можно нарваться на штраф, даже если нет никакой задолженности по налогам

15 января 2026

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России стартовала декларационная кампания 2026 года. В определенные сроки россияне должны отчитаться о тех доходах, налоги с которых еще не удерживались. Ну а тем, у кого образовалась задолженность, нужно ее погасить. За просрочку предусмотрены штрафы, причем в ряде случаев заплатить их придется даже тем, кто долгов не накопил.

О том, кто и до какого числа должен подать декларацию по форме 3-НДФЛ в 2026 году и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение сроков, – в материале amic.ru.

1 Что такое справка 3-НДФЛ? Это утвержденная в России форма налогового отчета о доходах физического лица. Все граждане страны, которые получают налогооблагаемые доходы, должны подавать такую декларацию. Именно по ней ФНС рассчитывает размер налога, который нужно заплатить.

2 Кто должен подавать декларацию 3-НДФЛ? Если в прошлом году вы получили доход не от налогового агента (например, работодатели сами уплачивают НДФЛ за своих сотрудников), то вы обязаны их задекларировать. Ниже мы перечислим варианты, при которых человеку нужно заполнить 3-НДФЛ. Но есть и другие случаи, когда необходима эта справка: вам нужно оформить налоговый вычет, чтобы вернуть часть заранее уплаченного НДФЛ;

вам нужно подтвердить свои доходы для оформления кредита.

3 Какие доходы нужно задекларировать по форме 3-НДФЛ? Источников дохода, которые должны быть задекларированы, достаточно много. Самый главный – продажа имущества, если оно было в собственности у гражданина меньше минимального срока. Для единственного жилья или доли в нем он составляет три года. Столько же нужно владеть имуществом, полученным в дар или наследство, а также приватизированным. В остальных случаях недвижимость должна быть в собственности не менее пяти лет. Для автомобилей минимальный срок также составляет три года. Важно: срок владения должен быть непрерывным.При этом за налоговую базу возьмут не всю стоимость имущества, а разницу между продажей и последующей покупкой. Также декларированию подлежат: вознаграждение за труд и различные выплаты от ИП и организаций;

доходы от предпринимательской деятельности;

подарки не от близких родственников;

доходы из-за рубежа, включая проценты по вкладам, дивиденды по ценным бумагам, доходы от аренды недвижимости, зарплату от иностранного работодателя;

доходы с продажи доли в ООО;

доходы от сдачи имущества в аренду, преподавательской или инвестиционной деятельности;

выигрыши свыше 4 тысяч рублей в год.

4 Когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ? О доходах за 2025 год нужно отчитаться не позднее 30 апреля 2026 года.

5 А когда нужно заплатить налоги на доходы? Если на основе данных из декларации следует, что у вас есть задолженность по налогам, погасить ее нужно не позднее 15 июля 2026 года.

6 Какие штрафы предусмотрены за опоздание с подачей декларации? Если выяснится, что человеку нужно было заплатить НДФЛ, то штраф составит 5% от суммы налога за каждый просроченный месяц, но не более 30%.

7 Правда ли, что могут оштрафовать, даже если нулевой доход? Да. Например, если человек продавал имущество раньше минимального срока, то он обязан подать декларацию, даже если налог к оплате нулевой. В этом случае за просрочку его оштрафуют на тысячу рублей.