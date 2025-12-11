Краевой центр общественного здоровья устроит перед Новым годом день открытых дверей

Жителям и гостям краевой столицы предлагают бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование

11 декабря 2025, 17:45, ИА Амител

День открытых дверей / Фото: КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

В Барнауле в Краевом центре общественного здоровья пройдет предновогодний День открытых дверей. Мероприятие организовано в рамках Всероссийской Недели ответственного отношения к здоровью.

День открытых дверей состоится 20 декабря с 08:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 23, КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики".В этот день специалисты Центра здоровья приглашают барнаульцев и гостей города на бесплатное профилактическое медицинское обследование, направленное на выявление и корректировку факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Можно сделать Чек-Ап организма, в том числе проверить работу сердца, мышечную силу рук, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, индекс массы тела, а также узнать уровень глюкозы и холестерина в крови и получить консультацию врача-терапевта.

Также по многочисленным просьбам жителей Алтайского края и в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на территории медорганизации (г. Барнаул, ул. Ползунова, 23) будет работать передвижной маммограф.

Внимание!

На проведение маммографии требуется предварительная запись (телефон регистратуры: 63-18-43).А 15 и 17 декабря с 10:00 до 16:00 аналогичное профилактическое медицинское обследование проведут на территории рынка "Эко-Ярмарка" (г. Барнаул, ул. Взлетная, 2к).

«Экспресс-анализ состояния здоровья наши специалисты выполнят в рамках Всероссийской Недели ответственного отношения к здоровью, которая проводится с 15 по 21 декабря Министерством здравоохранения РФ. ВОЗ определяет ответственное отношение к здоровью как способность укреплять здоровье, предотвращать болезни и справляться с заболеваниями и инвалидностью при поддержке медицинского учреждения либо самостоятельно. Доказано, что ответственное отношение к своему здоровью помогает не только улучшить качество жизни, но и позволяет увеличить ее продолжительность. Ведите здоровый образ жизни, регулярно проходите медицинские обследования, и Вы обретете уверенность в завтрашнем дне», - подчеркивает Татьяна Репкина, главный врач Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Для прохождения обследования при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

