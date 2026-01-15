Крещенские купели в Барнауле будут работать на Оби и Пионерском озере
15 января 2026, 11:40, ИА Амител
В Барнауле определили места для проведения крещенских омовений и обсудили меры безопасности на период празднования Крещения Господня. В этом году в городе оборудуют две официальные купели, за работой которых будут следить экстренные службы, полиция и медики.
Подготовку к празднованию Крещения Господня обсудили в администрации Барнаула. Совещание по этому вопросу провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
В обсуждении приняли участие представители управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Барнаульского инспекторского отделения центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС по городу Барнаулу, ГИБДД, УМВД России по городу Барнаулу, Министерства здравоохранения Алтайского края, межрегиональной общественной организации "Клуб здорового образа жизни "Природа и человек", Барнаульской епархии, администрации Центрального района, профильных комитетов мэрии, а также руководители МБУ "Благоустройство и озеленение" и МБУ "Автодорстрой".
В этом году в Барнауле планируется организовать две официальные иордани для крещенских омовений. Купели оборудуют на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.
19 января после утренней литургии в Знаменском женском монастыре в Барнауле традиционно состоится крестный ход к крещенскому городку на Оби. Там будет совершен чин водосвятия, после чего все желающие смогут окунуться в купель. На озере Пионерском воду также освятят служители епархии.
Барнаульское инспекторское отделение Центра ГИМС проверило толщину льда на Оби в районе Нового моста – она составляет 35 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться на льду 48 участникам. Дополнительные замеры толщины льда запланированы на 19 января.
Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю отобраны пробы воды. Результаты исследований признаны удовлетворительными. При этом специалисты ведомства напоминают, что освященная вода из открытых водоемов не предназначена для питья и может использоваться только для омовения.
Об обустройстве крещенского городка на реке Оби в районе Нового моста на совещании доложил председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков.
«Накануне в Барнауле начались работы по обустройству крещенского городка. Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" расчистили территорию от снега, обустроили мостки для прохода к воде, собрали и набили снегом короб для изготовления снежной часовни. Подрядной организацией начато художественное оформление часовни, в ближайшие дни будет обустроено место купели. Также для посетителей будут установлены надувные палатки для переодевания и обогрева. Все работы по обустройству крещенского городка планируется завершить 17 января», – отметил он.
Для обеспечения безопасности на территории обеих купелей будет организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции. Во время проведения крещенских мероприятий на местах будут работать спасатели МЧС, специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула, а также патрули ГИБДД. Медицинское сопровождение предусмотрено в приоритетном порядке – помощь будет оказываться по вызовам.
Заместитель начальника МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула" Евгений Терещенко отметил:
«Официальных купелей в Барнауле всего две, остальные купели считаются несанкционированными. Сотрудниками полиции совместно с администрациями районов будут проведены мероприятия для пресечения работы таких купелей».
В завершение совещания заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин поручил держать подготовку и проведение мероприятий, связанных с празднованием Крещения, на постоянном контроле. Также поставлена задача обеспечить своевременную очистку от снега подъездных путей к храмам и местам размещения купелей, а при необходимости – оперативное взаимодействие и реагирование всех задействованных служб во время проведения праздника.
а они точно прогноз погоды видели на данную дату?
куда МЧС в данном случае смотрит? медики?
12:16:58 15-01-2026
Гость (11:45:25 15-01-2026) а они точно прогноз погоды видели на данную дату? куда М... Полоумных низкой температурой, медиками и МЧС не остановить!
12:31:03 15-01-2026
Гость (11:45:25 15-01-2026) а они точно прогноз погоды видели на данную дату? куда М... Так это... все взрослые дееспособные люди. Захотели искупаться в мороз - кто им может запретить? Их решение, их ответственность.
15:25:05 15-01-2026
Гость (12:31:03 15-01-2026) Так это... все взрослые дееспособные люди. Захотели искупать... Их жизнь. их правила..
13:00:01 15-01-2026
Гость (11:45:25 15-01-2026) а они точно прогноз погоды видели на данную дату? куда М... Зачем МЧС и медикам смотреть на религиозных фанатиков с их странными обрядами?
13:53:16 15-01-2026
Гость (13:00:01 15-01-2026) Зачем МЧС и медикам смотреть на религиозных фанатиков с их с... С чего ты взял что это фанатики? Попы ЕЖЕГОДНО призывают не делать этого, но чертям море по колено!
14:05:41 15-01-2026
Гость (13:53:16 15-01-2026) С чего ты взял что это фанатики? Попы ЕЖЕГОДНО призывают не... Да без разницы, кто они. Законом не запрещено. Хотят гробить здоровье, раз в год прыгая в ледяную воду - их дело. Детей жалко, но тут уж кому у каких родителей повезло родиться. Кто-то не лечит, кто-то в прорубь пихает.
12:21:52 15-01-2026
Крещение на Пионерском озере. Да уж..
12:39:33 15-01-2026
Такая традиция сложилась. Кто погрузится в Крещенскую купель, тот смоет грехи свои и защитит себя от болезней. Старым, больным и умным противопоказано.
12:52:57 15-01-2026
Надо это запретить в такие морозы- потом в поликлиниках будет ажиотаж. А мужикам надо беречь свои простаты.
12:59:21 15-01-2026
Почему в администрации города обсуждают подготовку к празднованию Крещения Господня, но не обсуждают когда многодетным в Бельмесёво по решению суда проведут инженерные коммуникации (газ, свет, вода) и дороги сделают? Приоритеты правильно расставляйте!
13:56:21 15-01-2026
Гость (12:59:21 15-01-2026) Почему в администрации города обсуждают подготовку к праздно... Вы в очереди на рассмотрение на 2130 год. Ожидайте!
19:33:39 15-01-2026
Гость (12:59:21 15-01-2026) Почему в администрации города обсуждают подготовку к праздно... Правильно пользуйтесь средствами защиты!
13:56:25 15-01-2026
Стесняюсь спросить, а кто той подрядной организации платит? Город?
14:54:18 15-01-2026
Гость (13:56:25 15-01-2026) Стесняюсь спросить, а кто той подрядной организации платит? ... Так стоп. Если администрация не сделает прорубь для граждан, то мы по первых будем купаться где угодно и тонуть. МЧС и скорой там не будет 100%. Да мы потом на эту администрацию в ПРКУРАТУРУ! Ответят за все!
15:00:47 15-01-2026
Горожанин (14:54:18 15-01-2026) То мы по первых будем купаться где угодно и тонуть
Не МЫ, а ВЫ. Вы нормальных людей в свой лагерь не приписывайте.
15:08:18 15-01-2026
Гость (15:00:47 15-01-2026) Не МЫ, а ВЫ. Вы нормальных людей в свой лагерь не припис... Так попы в воду не лезут. Помашут кадилом и адью. А вот электорат...
17:02:37 15-01-2026
Гость (15:00:47 15-01-2026) Не МЫ, а ВЫ. Вы нормальных людей в свой лагерь не припис... Мы с тобой одной барнаульской крови! И мы хоти в прорубь!
15:24:34 15-01-2026
Не является ли святотатством пускать попов к Пионерскому озеру?
17:26:31 15-01-2026
Гость (15:24:34 15-01-2026) Не является ли святотатством пускать попов к Пионерскому озе... Попы тоже были пионерами в свое время, никакого противоречия
17:36:55 15-01-2026
Гость (17:26:31 15-01-2026) Попы тоже были пионерами в свое время, никакого противоречия... Видать пионЭрами накупались, потому зимой в озеро не лезут.
17:06:27 15-01-2026
Гость (15:24:34 15-01-2026) Не является ли святотатством пускать попов к Пионерскому озе... Пионеры почили в бозе в 20-м веке. Аминь!
22:22:45 15-01-2026
Без веры манипуляции с купелью - грех. Вы же не веруете, черти.
08:08:18 16-01-2026
Гость (22:22:45 15-01-2026) Без веры манипуляции с купелью - грех. Вы же не веруете, чер... А ты попробуй их остановить. Вот РПЦ, врачи, МЧС не могут, хотя каждый год убеждают не делать этого.