Крещенские купели в Барнауле будут работать на Оби и Пионерском озере

Подготовку к празднованию Крещения Господня обсудили в администрации Барнаула

15 января 2026, 11:40, ИА Амител

В Барнауле определили места для проведения крещенских омовений и обсудили меры безопасности на период празднования Крещения Господня. В этом году в городе оборудуют две официальные купели, за работой которых будут следить экстренные службы, полиция и медики.

Подготовку к празднованию Крещения Господня обсудили в администрации Барнаула. Совещание по этому вопросу провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В обсуждении приняли участие представители управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Барнаульского инспекторского отделения центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС по городу Барнаулу, ГИБДД, УМВД России по городу Барнаулу, Министерства здравоохранения Алтайского края, межрегиональной общественной организации "Клуб здорового образа жизни "Природа и человек", Барнаульской епархии, администрации Центрального района, профильных комитетов мэрии, а также руководители МБУ "Благоустройство и озеленение" и МБУ "Автодорстрой".

В этом году в Барнауле планируется организовать две официальные иордани для крещенских омовений. Купели оборудуют на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

19 января после утренней литургии в Знаменском женском монастыре в Барнауле традиционно состоится крестный ход к крещенскому городку на Оби. Там будет совершен чин водосвятия, после чего все желающие смогут окунуться в купель. На озере Пионерском воду также освятят служители епархии.

Барнаульское инспекторское отделение Центра ГИМС проверило толщину льда на Оби в районе Нового моста – она составляет 35 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться на льду 48 участникам. Дополнительные замеры толщины льда запланированы на 19 января.

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю отобраны пробы воды. Результаты исследований признаны удовлетворительными. При этом специалисты ведомства напоминают, что освященная вода из открытых водоемов не предназначена для питья и может использоваться только для омовения.

Об обустройстве крещенского городка на реке Оби в районе Нового моста на совещании доложил председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков.

«Накануне в Барнауле начались работы по обустройству крещенского городка. Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" расчистили территорию от снега, обустроили мостки для прохода к воде, собрали и набили снегом короб для изготовления снежной часовни. Подрядной организацией начато художественное оформление часовни, в ближайшие дни будет обустроено место купели. Также для посетителей будут установлены надувные палатки для переодевания и обогрева. Все работы по обустройству крещенского городка планируется завершить 17 января», – отметил он.

Для обеспечения безопасности на территории обеих купелей будет организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции. Во время проведения крещенских мероприятий на местах будут работать спасатели МЧС, специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула, а также патрули ГИБДД. Медицинское сопровождение предусмотрено в приоритетном порядке – помощь будет оказываться по вызовам.

Заместитель начальника МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула" Евгений Терещенко отметил:

«Официальных купелей в Барнауле всего две, остальные купели считаются несанкционированными. Сотрудниками полиции совместно с администрациями районов будут проведены мероприятия для пресечения работы таких купелей».

В завершение совещания заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин поручил держать подготовку и проведение мероприятий, связанных с празднованием Крещения, на постоянном контроле. Также поставлена задача обеспечить своевременную очистку от снега подъездных путей к храмам и местам размещения купелей, а при необходимости – оперативное взаимодействие и реагирование всех задействованных служб во время проведения праздника.