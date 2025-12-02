Барнаульский аэропорт сохранит шесть субсидируемых рейсов в 2026 году
Ранее "дешевых" рейсов из Алтайского края было намного больше
02 декабря 2025, 13:20, ИА Амител
В аэропорту Барнаула в 2026 году продолжится субсидирование шести авианаправлений, это касается полетов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Улан-Удэ и Читу, сообщает Минтранс Алтайского края.
Распределение авиакомпаний по направлениям:
- Барнаул – Казань (авиакомпания "Северный Ветер" – два раза в неделю);
- Барнаул – Новосибирск (авиакомпания "Сибирь" – ежедневно);
- Барнаул – Сургут (авиакомпания "ЮТэйр" – один раз в неделю);
- Барнаул – Екатеринбург (авиакомпания "Ред Вингс" – три раза в неделю);
- Барнаул – Улан-Удэ (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю);
- Барнаул – Чита (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю).
Объем бюджетных средств, выделенных на субсидирование авиарейсов в следующем году, составит 100 млн рублей.
Напомним, в настоящее время из аэропорта Барнаула выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Читу и Улан-Удэ.
Интересно, что ранее число субсидированных рейсов из Алтайского края было намного больше. В частности, более "дешевым" способом можно было улететь в Томск и Красноярск. Однако с годами субсидии отдавали соседнему городу Горно-Алтайску, который после прихода Сбербанка в регион значительно расширил географию полетов. Так, в 2024 году в Алтайском крае было всего два субсидированных маршрута.
А вот на рейсы до Москвы субсидии не выделяют: это направление и так пользуется большой популярностью у барнаульцев.
14:13:48 02-12-2025
Хватит субсидировать авиарейсы! Кто летает - у того деньги есть на полетать!
100 лямов отправьте чтобы в поликлиниках талончики были!
15:15:21 02-12-2025
Гость (14:13:48 02-12-2025) Хватит субсидировать авиарейсы! Кто летает - у того деньги е... Те же самые слова путину скажи, чтоб не вбухивал миллиарды в отечественную авиаотрасль
15:57:00 02-12-2025
Когда рейс в Китай откроют. Был же раньше Барнаул-Урумчи. Сейчас визы не нужны. Желающих бы и без субсидий нашлось туда слетать. Пару раз в неделю самолет бы точно был полный. Да и Китайцам сейчас визы отменили. Тоже бы с удовольствием туда сюда летали.
16:02:21 02-12-2025
Гость (15:57:00 02-12-2025)а и Китайцам сейчас визы отменили. Тоже бы с удовольствием туда сюда леталиВам зачем саранча нужна? Она летом так радиатор забивает, что аж двигатель греться начинает...
09:32:53 03-12-2025
Гость (16:02:21 02-12-2025) Вам зачем саранча нужна? Она летом так радиатор забивает, чт... завязывай на тракторе гонять по полям
16:53:28 02-12-2025
А почему нет субсидированные рейсов в Москву и Санкт-Петербург? Типа нам туда летать не нужно, сидите здесь???
18:03:39 02-12-2025
Гость (16:53:28 02-12-2025) А почему нет субсидированные рейсов в Москву и Санкт-Петербу... загуглите, сколько стоит из аэропорта ГА улететь/прилететь - все вопросы отпадут
18:43:08 02-12-2025
Гость (16:53:28 02-12-2025) А почему нет субсидированные рейсов в Москву и Санкт-Петербу... Вот именно - почему ?
20:00:06 03-12-2025
Надо открыть рейс до Норильска, был же раньше, почему отменили? Литеть до Новосиба, а от туда в Белокуриху, одно неудобство. Восемь часов на автобусе мыкаться. И малая авивция была в Белокурихе-отменили. Дольше добивались!