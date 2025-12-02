Барнаульский аэропорт сохранит шесть субсидируемых рейсов в 2026 году

Ранее "дешевых" рейсов из Алтайского края было намного больше

02 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Самолет в аэропорту Барнаула / Фото: amic.ru

В аэропорту Барнаула в 2026 году продолжится субсидирование шести авианаправлений, это касается полетов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Улан-Удэ и Читу, сообщает Минтранс Алтайского края.

Распределение авиакомпаний по направлениям:

Барнаул – Казань (авиакомпания "Северный Ветер" – два раза в неделю);

Барнаул – Новосибирск (авиакомпания "Сибирь" – ежедневно);

Барнаул – Сургут (авиакомпания "ЮТэйр" – один раз в неделю);

Барнаул – Екатеринбург (авиакомпания "Ред Вингс" – три раза в неделю);

Барнаул – Улан-Удэ (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю);

Барнаул – Чита (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю).

Объем бюджетных средств, выделенных на субсидирование авиарейсов в следующем году, составит 100 млн рублей.

Напомним, в настоящее время из аэропорта Барнаула выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Читу и Улан-Удэ.

Интересно, что ранее число субсидированных рейсов из Алтайского края было намного больше. В частности, более "дешевым" способом можно было улететь в Томск и Красноярск. Однако с годами субсидии отдавали соседнему городу Горно-Алтайску, который после прихода Сбербанка в регион значительно расширил географию полетов. Так, в 2024 году в Алтайском крае было всего два субсидированных маршрута.

А вот на рейсы до Москвы субсидии не выделяют: это направление и так пользуется большой популярностью у барнаульцев.