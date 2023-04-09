Культовая точка. Архитекторы предложили снести магазин в Барнауле ради нового сквера

Проект реконструкции магазина на улице Чкалова раскритиковали на заседании градсовета

09 апреля 2023, 08:16, Вячеслав Кондаков

Фото: проект реконструкции магазина на Чкалова

Проект реконструкции магазина на улице Чкалова, 60а, рядом с новеньким Сквером медиков, обсудили 6 апреля на заседании градсовета Барнаула. По задумке авторов, магазин должен стать тёмно-коричневого цвета и вписаться в архитектуру киоска "Тандыр", расположенного по соседству. Архитекторов очень сильно возмутил этот проект, что они обратились к городским властям с предложением снести магазин, чтобы продолжить сквер медиков. Впрочем, сделать это не просто: объект находится в частной собственности.

Каким должен быть магазин?

Участок, где сейчас расположен магазин, считается культовым: там всегда собиралась барнаульская молодёжь. Несколько кафе и магазинов на улице Чкалова работали круглосуточно, в конце "нулевых" там можно было в любое время купить алкоголь. Впрочем, потом один из магазинов снесли и сейчас там сделали уютный Сквер медиков. Второй же магазин сохранился в частной собственности и его владелец намерен сделать капитальную реконструкцию, чтобы торговать овощами и фруктами. Автор проекта – Сергей Черепанов – предлагает привести объект к единому стилю, связав его с существующей пристройкой.

Согласно проекту, должно получиться прямоугольное здание из четырёх блоков с отдельными входами. По сути, на металлический каркас наденут сэндвич-панели и кассеты из композитного алюминия.

Почему эксперты раскритиковали проект?

Заместитель главы Барнаула Андрей Фёдоров поинтересовался у разработчика, почему за основу взят был тёмный цвет. По его мнению, странно здание "вписывать" в единое архитектурное пространство с кафе "Тандыр". Тем более это временный объект и оно может закрыться в любой момент. В качестве основы члены градсовета предложили взять цвета здания АГМУ или красивого нового дома, который начали строить по соседству.

Впрочем, большинство экспертов были более категоричны. Так, например, архитектор Сергей Шадрин считает, что все постройки на этом участке стоит снести и продолжить сквер.

"В голове не укладывается. Нужно снести "Тандыр" и привязывать магазин к площадке, потому что окружающая застройка совсем другая. Этот павильон – иначе не могу назвать – уродует её", – отметил Шадрин.

























Проект реконструкции магазина

Его позицию поддержал и архитектор Сергей Боженко, который считает, что существующие постройки ставят крест на продлении Сквера медиков.

"Будучи главным архитектором города, я был категорически против размещения временных киосков в этом газоне. То, что они узаконились и превратились в капитальный объект, считаю, – тема для Следственного комитета. Явно ущемляются архитектурная выразительность города и интересы жителей соседнего дома", – отметил Боженко.

Заместитель главы Барнаула Андрей Фёдоров призвал архитекторов быть сдержанными и намекнул, что это объект частной собственности и просто так его нельзя снести даже ради сквера. Поэтому в качестве альтернативы Фёдоров предложил доработать проект и представить его снова.