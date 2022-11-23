«Читай-город» 30 лет. Какие книги выбирали чаще всего за эти годы и какой была самая дорогая покупка

30-летний юбилей отмечает в 2022 году федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город». В честь этого события лидер книжного ретейла подводит итоги и рассказывает интересные факты.

30 лет назад, в 1992 году, на жадных до новых эмоций читателей хлынули потоки литературы. Вместе с ранее не издававшимися романами Набокова, Замятина, Довлатова, Бродского и Солженицына в России зазвучали новые имена. Так, в начале девяностых вышел дебютный роман молодого автора Виктора Пелевина «Омон Ра».

В «нулевые» на литературном небосклоне страны засияли новые звёзды — очень разные, но ставшие популярными: Дарья Донцова, Захар Прилепин, Сергей Минаев, Людмила Улицкая. И в это же время читатели и издатели оценили удобство компактных покетбуков с мягкой обложкой. Они перестали быть уделом низкопробной литературы, ведь и классику в карманном формате проще взять в самолёт или носить в рюкзаке.

В 2010-е интернет сделал доступным всё и сразу. Теперь книги читают в бумаге и на экране смартфона, смотрят в кино и сериалах, можно возвращаться к прочитанному в графических романах и комиксах, слушать — появились даже книжные сериалы. Мультиформатность вдохновила скептиков на разговоры о скорой кончине бумажных книг, но, как сказал классик, «слухи об этом оказались сильно преувеличены».

Сегодня книжные магазины обладают магической способностью оставаться местом вне времени. Сюда приходят, чтобы отвлечься и отдохнуть. «Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки — в сети проводят культурные события, встречи с писателями, мастер-классы, масштабные акции для любителей книг вроде «Библионочи» и «Везучей пятницы».

Сеть поддерживает благотворительные проекты, сотрудничает с фондами, помогает животным, дарит книги детям и охотно отзывается на любой проект со смыслом. В этом году в столичных магазинах сети «Читай-город» появились изделия ручной работы, созданные людьми с инвалидностью в рамках проекта «Наивно? Очень». В Екатеринбурге аналогичный социальный проект был запущен с НКО «Благое дело».

Интересные факты о «Читай-городе»:

В Барнауле «Читай-город» открылся в 2015 году. Сейчас в городе работает семь магазинов сети. Самый большой — в ТРЦ «Пионер». Первый магазин в Москве был открыт у метро «Октябрьское поле». А первый региональный — в Туле. Из 89 субъектов РФ сейчас «Читай-город» представлен в 64. Это 71% от всей территории страны. Самый большой магазин книжной сети находится в Красноярске, на улице Сурикова, 12. Территория пространства здесь составляет две тысячи квадратных метров. Самый маленький магазин находится в Москве. Он располагается в ТРЦ «Речной» и его площадь — 89 кв. м. Старейшие книжные магазины страны сегодня успешно работают под брендом «Читай-город»:

Борисоглебск — 145 лет;

Саратов — 85 лет;

Курск — 65 лет;

Воронеж — 62 года. Общая площадь всех магазинов сети — почти 200 кв. км. Это больше, чем площадь таких стран, как Монако и Лихтенштейн! Самая большая покупка в сети была совершена в Зеленограде в 2018 году. На сумму 457 968 рублей. Первые книги, купленные в «Читай-городе»:

— М. Кундера «Невыносимая лёгкость бытия»;

— Иосиф Бродский «Разговор с небожителем»;

— Узорова О., Нефедова Е. «Подготовка к контрольным диктантам по русскому языку», 3 класс. Лидеры продаж в «Читай-городе» за всё время существования:

Дж. Оруэлл «1984»;

Н. Жукова «Букварь»;

М. Лабковский «Хочу и буду».

ООО «Новый книжный центр»