Группа The Prodigy впервые прокатится по России с гастрольным туром

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Группа The Prodigy впервые посетит Россию с гастрольным туром. Музыканты со 2 по 9 ноября побывают в нескольких крупных городах, среди которых Москва, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Новосибирск.

Напомним, что The Prodigy появилась в 1990 году в Великобритании и стала настоящим символом своего времени. За время своего существования она выпустила шесть альбомов, последний вышел в 2015 году.