Группа The Prodigy впервые прокатится по России с гастрольным туром
Ранее выступавшие в России только в рамках одиночных концертов музыканты из группы The Prodigy наконец решили отправиться в тур
29 июля 2016, 02:00
Фото: zn.ua
Группа The Prodigy впервые посетит Россию с гастрольным туром. Музыканты со 2 по 9 ноября побывают в нескольких крупных городах, среди которых Москва, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Новосибирск.
Напомним, что The Prodigy появилась в 1990 году в Великобритании и стала настоящим символом своего времени. За время своего существования она выпустила шесть альбомов, последний вышел в 2015 году.
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