Лолита в медицинской маске на лице перепела Моргенштерна* со сцены Алтайского театра драмы
Концерт певицы прошел в краевой столице 12 ноября
13 ноября 2022, 13:10, Илья Звягинцев
В Барнауле 12 ноября состоялся концерт Лолиты. Певица меняла костюмы во время выступления, а также исполняла треки молодых артистов.
В одном из номеров Лолита предстала перед зрителями в медицинском халате и маске. Так она исполнила песню Моргенштерна* «Кадиллак».
Ранее сообщалось, что в Барнауле во время концерта Сергей Лазарев не удержал танцовщицу. Обошлось без серьезных травм, а сам певец отшутился.
Позднее в социальных сетях появилась видеозапись с казусным моментом.
*признан в России иностранным агентом
Комментарии
Новости партнеров