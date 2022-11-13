Лолита в медицинской маске на лице перепела Моргенштерна* со сцены Алтайского театра драмы

Концерт певицы прошел в краевой столице 12 ноября

13 ноября 2022, 13:10, Илья Звягинцев

В Барнауле 12 ноября состоялся концерт Лолиты. Певица меняла костюмы во время выступления, а также исполняла треки молодых артистов.

В одном из номеров Лолита предстала перед зрителями в медицинском халате и маске. Так она исполнила песню Моргенштерна* «Кадиллак».

Ранее сообщалось, что в Барнауле во время концерта Сергей Лазарев не удержал танцовщицу. Обошлось без серьезных травм, а сам певец отшутился.

Позднее в социальных сетях появилась видеозапись с казусным моментом.

*признан в России иностранным агентом

Стало известно, что произошло после барнаульского концерта, на котором Сергей Лазарев уронил танцовщицу

Стало известно, что произошло после барнаульского концерта, на котором Сергей Лазарев уронил танцовщицу

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