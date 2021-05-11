Одну из первых печатных книг на русском языке продадут за 9 млн рублей

Один из 27 экземпляров "Четвероевангелие Среднешрифтное" на русском языке решили пустить с молотка в аукционном доме "Литфонд".

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Как сообщает РИА Новости, стартовая цена лота – 9 млн рублей. Отмечается, что издание относится к собранию Андрея Никитича Мясного, приближённого Ивана Грозного. Сама типография, издавшая книгу, существовала с 1553 по 1565 год.

Книга содержит в себе вкладную запись о личности его владельца, который служил в Посольском приказе, исполняя дипломатические поручения.

Торги пройдут 20 мая в Москве. Всего типография отпечатала 27 экземпляров этой книги.