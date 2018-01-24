Писательница Урсула Ле Гуин скончалась в США

Американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин умерла на 89-м году жизни в своем доме в городе Портленд (штат Орегон). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Сын писательницы рассказал, что его мать умерла 22 января. В последние месяцы она плохо себя чувствовала. Точная причина ее смерти не указана.

Произведения писательницы переведены более чем на 40 языков, в том числе на русский, и изданы миллионными тиражами. В числе наиболее известных - романы "Левая рука тьмы", "Планета Роканнона", "Планета изгнания", а также серия повестей о вымышленном мире Земноморье. На основе одной из последних повестей японский художник-мультипликатор Горо Миядзаки снял полнометражный мультфильм "Сказания Земноморья". Он вышел на экраны в 2006 году.

