Сергей Лазарев уронил танцовщицу во время концерта в Барнауле
Произошедшее певец перевёл в казус
12 ноября 2022, 08:45, Никита Черников
Певец Сергей Лазарев уронил танцовщицу во время концерта в ДК Моторостроителей Барнаула 11 ноября, сообщает Sm.News.
Как отмечает издание, артист после этого не растерялся и «тут же перевёл казус в шутку».
«Поела!», — прокомментировал произошедшее Лазарев.
Поклонники в официальном Telgram-канале кумира активно обсуждают случившееся, а также просят видео этого момента.
Ранее сообщалось, что осенний тур рок-группы «Кино», в рамках которого музыканты должны были выступить в Барнауле 18 ноября, перенесли на весну.
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