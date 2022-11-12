Сергей Лазарев уронил танцовщицу во время концерта в Барнауле

Певец Сергей Лазарев уронил танцовщицу во время концерта в ДК Моторостроителей Барнаула 11 ноября, сообщает Sm.News.

Как отмечает издание, артист после этого не растерялся и «тут же перевёл казус в шутку».

«Поела!», — прокомментировал произошедшее Лазарев.

Поклонники в официальном Telgram-канале кумира активно обсуждают случившееся, а также просят видео этого момента.

Ранее сообщалось, что осенний тур рок-группы «Кино», в рамках которого музыканты должны были выступить в Барнауле 18 ноября, перенесли на весну.