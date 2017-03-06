Скончался актер Александр Кузнецов, сыгравший в "Балладе о солдате"

Фото: kino-teatr.ru

Актер, писатель и педагог Александр Кузнецов скончался в Москве на 82-м году жизни. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на актрису Татьяну Лютаеву.

"Александр Всеволодович Кузнецов скончался", – приводит ее слова агентство. Также она уточнила, что прощание с Кузнецовым состоится в Первой городской больнице 7 марта в 13:00 по московскому времени. Место похорон актера еще неизвестно.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Его дебют в кино состоялся в 1959 году у Григория Чухрая в "Балладе о солдате". Также актер отметился ролями в картинах "Утренние поезда", "Адъютант его превосходительства" и "Там, на неведомых дорожках".

Кроме этого, Кузнецов работал как режиссер, он был соавтором сценария к ленте "Когда я стану великаном". Также он преподавал во ВГИКе и занимался литературной деятельностью.