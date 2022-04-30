Театр из Краснодара приедет с гастролями в Барнаул. Какие спектакли покажут и как купить билеты

В Барнауле с 1 по 5 июня пройдут гастроли Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького в Барнауле в рамках федерального нацпроекта «Большие гастроли». На площадке театра драмы имени Шукшина краснодарцы покажут спектакли «Маскарад», «Золушка», «Мещане», «Ханума», «Ромео и Джульетта». Рассказываем, чем интересны постановки и как приобрести билеты на спектакли.

Какие спектакли увидят барнаульцы?

«Маскарад» М. Лермонтова, мистическая драма в 2-х действиях, 12+. Режиссёр-постановщик — Константин Демидов. В ролях: заслуженный артист России Метелев Олег, Вавилова Ольга, заслуженный артист Кубани Дубовский Михаил и др.

1 июня в 18:30, продолжительность — 02:15.

«Золушка» Е. Шварца, удивительная история о чуде, 6+. Режиссёр — Анастасия Русанова. В ролях: Вавилова Ольга, заслуженная артистка России Великанова Вера и др.

2 июня, 3 июня в 10:00, продолжительность — 01:10 без антракта.

«Мещане» М. Горького, сцены из семейной жизни, 12+. Режиссёр — Геннадий Шапошников (г. Москва). В ролях: народный артист РСФСР Горгуль Анатолий, заслуженный артист Кубани Фогелев Арсений и др.

2 июня в 18:30, продолжительность спектакля 02:30 с антрактом.

«Ханума» А. Цагарели, водевиль из жизни Тифлиса XIX века, 12+. Режиссёр — Нанобашвили Зураби. В ролях: заслуженная артистка России Великанова Вера, заслуженная артистка Кубани Грачева Мария, заслуженный артист РСФСР Катков Александр и др.

4 июня в 17:30, продолжительность — 02:30 с антрактом.

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира, стереодрама, 12+. Режиссёр — Константин Солдатов, художник — Арина Слободяник. В ролях: Симоненко Кирилл, Копылов Руслан, Довбыш Анастасия, Поддубная Анастасия и др.

5 июня в 17:30, продолжительность — 02:50 с антрактом.

Чем известен краснодарский театр?

Краснодарский АТД образован в 1920 году. История театра тесно связана с творчеством Максима Горького. Старт первому сезону дала постановка его пьесы «Мещане», а в 1932 году театру было присвоено имя писателя.

Как купить билеты?

Билеты на спектакли Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького можно приобрести на сайте или в кассе краевого театра драмы театра, а также на сайтах партнёров театра.

Отметим, что рамках «Больших гастролей» в прошлом году Алтайский театр драмы принимал Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.