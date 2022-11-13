Тюлений «цмок» и подозревающая сова. Определены финалисты самого смешного фотоконкурса о дикой природе

Фото: comedywildlifephoto.com

Самый весёлый конкурс фотографий о дикой природе Comedy Wildlife Photography Awards подводит итоги 2022 года. Жюри отобрало 40 финалистов, которые точно поднимут вам настроение в этот понедельник.

Голосование за лучшие работы завершится 27 ноября, а победители будут объявлены 8 декабря.

Comedy Wildlife Photography Awards впервые провели в 2015 году. С тех пор под руководством его основателей Пола Джойнсона-Хикса и Тома Саллама он превратился во всемирно популярный фотоконкурс.

«С помощью премии мы стремимся призвать к состраданию и участию в нашем мире — и в частности в сохранении дикой природы — для сохранения биоразнообразия, здоровья и обогащения каждого человека на Земле», — пишут организаторы на своём сайте.