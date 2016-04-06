Звезда Голливуда Анджелина Джоли находится в критическом состоянии – СМИ

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Звезда Голливуда и любимица публики Анджелина Джоли госпитализирована из-за проблем со здоровьем – по некоторым данным, актриса похудела до 35 килограммов и находится в критическом состоянии.

О столь серьезных проблемах со здоровьем Джоли сообщает в частности National Enguirer. Отмечается, что потеря веса чревата для актрисы необратимыми процессами в организме.

Отметим, что о проблеме анорексии, с которой якобы столкнулась Анджелина Джоли, за последние годы сообщали многие издания, специализирующиеся на светской хронике.

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За изменениями во внешнем облике звезды кино следили многие таблоиды, констатируя, что актриса имеет крайне изможденный вид и близка к полуобморочному состоянию.