Звезда Голливуда Анджелина Джоли находится в критическом состоянии – СМИ
По данным западной прессы, вес актрисы не превышает 35 килограммов
Фото: Globallookpress
Звезда Голливуда и любимица публики Анджелина Джоли госпитализирована из-за проблем со здоровьем – по некоторым данным, актриса похудела до 35 килограммов и находится в критическом состоянии.
О столь серьезных проблемах со здоровьем Джоли сообщает в частности National Enguirer. Отмечается, что потеря веса чревата для актрисы необратимыми процессами в организме.
Отметим, что о проблеме анорексии, с которой якобы столкнулась Анджелина Джоли, за последние годы сообщали многие издания, специализирующиеся на светской хронике.
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За изменениями во внешнем облике звезды кино следили многие таблоиды, констатируя, что актриса имеет крайне изможденный вид и близка к полуобморочному состоянию.