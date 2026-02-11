ЛДПР обсудила с алтайскими студентами экономику страны и поддержку бизнеса .

Также много говорили о поддержке молодежи со стороны ЛДПР и мерах по улучшению демографической ситуации

11 февраля 2026, 17:55, ИА Амител

Лекция для студентов / Фото: пресс-служба ЛДПР

Как ЛДПР поддерживает бизнес и предпринимателей и что делает партия, чтобы Россия стала сильным государством? Такие вопросы задавали студенты Алтайского бизнес-колледжа руководителю фракции ЛДПР в АКЗС Владимиру Семенову.

На встрече присутствовали учащиеся первого и второго курсов.

Владимир Семенов, который также является председателем комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Алтайского Заксобрания, прочитал студентам лекцию о перспективах развития отечественной экономики и поддержке российского предпринимательства.

И, конечно, ответил на их вопросы. Так, в ходе встречи студенты узнали о том, с какими предложениями выступает ЛДПР. Чтобы построить сильное государство, нашей стране необходим переход от "экономики выживания" к "экономике развития", важно обеспечить доступное кредитное финансирование бизнеса, отмечал эксперт. Говорили и о роли государства при поддержке и защите отечественного предпринимателя.

Особое внимание уделили программной статье лидера ЛДПР Леонида Слуцкого "Бизнес: сохранить нельзя потерять", в которой изложена концепция экономики развития. Ее суть — в создании системы, где усилия граждан, бизнеса и государства вознаграждаются ростом благосостояния населения, расширением экономических возможностей, снижением избыточной регуляторной нагрузки на предпринимателей.

Студенты очень внимательно слушали доклад. Их заинтересованность показывают многочисленные вопросы по экономической сфере. Звучали разные предложения. Кроме экономики, также много говорили о поддержке молодежи со стороны ЛДПР и мерах по улучшению демографической ситуации в стране.

«Молодежь растет толковая, заинтересованная, активная. Они готовы жить и работать ради своей страны. Готовы делать Россию сильной. Мы рады таким помощникам», — отмечают в пресс-службе партии по итогам встречи.