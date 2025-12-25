Основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет

Это человек, чьим именем назван канал РЕН ТВ

25 декабря 2025, 12:33, ИА Амител

На 84-м году жизни скончалась основательница РЕН ТВ, медиаменеджер Ирена Лесневская. Об этом пишет телеканал, ссылаясь на сообщение журналистки Марианны Максимовской в социальной сети.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала», – написала корреспондент в своем аккаунте Facebook*.

Подробности и причина смерти пока не разглашаются.

Ирена Стефановна Лесневская – деятель советского и российского телевидения, журналист, продюсер. Была основательницей, соучредителем и президентом телекомпании РЕН ТВ, а также соучредителем, издателем и главным редактором журнала "Новое время". Являлась кавалером ордена Почетного легиона, академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника", академиком Академии российского телевидения.

Лесневская отошла от публичной деятельности в 2005 году, после того как вместе с сыном Дмитрием продала свою долю в бизнесе и покинула телеканал.

Также в декабре на 85-м году жизни скончался советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ