Политолог Гращенков: Без "крыши" Долина не смогла бы получить квартиру назад

По мнению эксперта, первоначальные постановления о возврате квартиры Долиной выглядели "противоречащими логике"

25 декабря 2025, 11:20, ИА Амител

Стоп-кадр из видео / Telegram-канал Shot

16 декабря Верховный суд РФ вынес новое решение по резонансному делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в беседе с "Лентой.ру" обратил внимание на неоднозначность предыдущих судебных решений в пользу артистки.

Напомним, суд отменил постановления трех нижестоящих инстанций и подтвердил право собственности за покупательницей – Полиной Лурье.

По мнению Гращенкова, первоначальные постановления о возврате квартиры Долиной выглядели "противоречащими логике" и едва ли могли быть приняты без внешнего воздействия.

Гращенков подчеркнул, что сама артистка не имела возможности напрямую влиять на решение судьи – для этого требовался звонок "от кого-то вышестоящего, кому нельзя отказать и кто может повлиять на дальнейшую работу судьи".

«Суд может принять одну или другую сторону, но в случае с Долиной решение было не просто не Соломоновым, а противоречащим логике», – подчеркнул он.

Ключевые решения Верховного суда таковы, что право собственности на квартиру закреплено за Полиной Лурье. Кроме того, дело о выселении Ларисы Долиной из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

При этом певице разрешено проживать в квартире в Хамовниках до итогового решения суда второй инстанции. Тем временем сама Долина попросила отсрочку выселения из квартиры в Хамовниках.