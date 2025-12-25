Политолог Гращенков: Без "крыши" Долина не смогла бы получить квартиру назад
По мнению эксперта, первоначальные постановления о возврате квартиры Долиной выглядели "противоречащими логике"
25 декабря 2025, 11:20, ИА Амител
16 декабря Верховный суд РФ вынес новое решение по резонансному делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в беседе с "Лентой.ру" обратил внимание на неоднозначность предыдущих судебных решений в пользу артистки.
Напомним, суд отменил постановления трех нижестоящих инстанций и подтвердил право собственности за покупательницей – Полиной Лурье.
По мнению Гращенкова, первоначальные постановления о возврате квартиры Долиной выглядели "противоречащими логике" и едва ли могли быть приняты без внешнего воздействия.
Гращенков подчеркнул, что сама артистка не имела возможности напрямую влиять на решение судьи – для этого требовался звонок "от кого-то вышестоящего, кому нельзя отказать и кто может повлиять на дальнейшую работу судьи".
«Суд может принять одну или другую сторону, но в случае с Долиной решение было не просто не Соломоновым, а противоречащим логике», – подчеркнул он.
Ключевые решения Верховного суда таковы, что право собственности на квартиру закреплено за Полиной Лурье. Кроме того, дело о выселении Ларисы Долиной из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
При этом певице разрешено проживать в квартире в Хамовниках до итогового решения суда второй инстанции. Тем временем сама Долина попросила отсрочку выселения из квартиры в Хамовниках.
11:24:01 25-12-2025
тут вопрос ещё к судьям 1,2 инстанции
11:52:56 25-12-2025
У "доверенного лица" таких знакомств пруд пруди
12:06:18 25-12-2025
Гость (11:52:56 25-12-2025) У "доверенного лица" таких знакомств пруд пруди...
Достаточно было самого доверителя.
11:57:07 25-12-2025
Какие эксперды умные- без них глупый народ ни за что не понял что законы как дышло. Точнее законы пустое место.
12:04:52 25-12-2025
По мнению Гращенкова, первоначальные постановления о возврате квартиры Долиной выглядели "противоречащими логике".
Противоречащими НЕ ЛОГИКЕ, А ЗАКОНУ! Большая разница. Это УК РФ Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
12:13:01 25-12-2025
Политолог в курсе, что бабушка Кудельман любимая артистка и доверенное лицо ...
12:14:19 25-12-2025
Ну наконец то! А то Долина такая, Долина сякая по нескольку раз на дню) а там сразу надо было искать уши из за долиной спины)
13:19:53 25-12-2025
[.первоначальные постановления о возврате квартиры.. едва ли могли быть приняты без внешнего воздействия.]
Капитан Очевидность, вы то как здесь оказались??
15:46:44 25-12-2025
Политолог Гращенков сказал, что без «крыши» Долина не получила бы квартиру назад...- Почему?...- Решения о возврате квартиры Долиной выглядели «противоречащими логике» и едва ли были возможны без давления»...- А что по его мнению такое "логика"?...- Ну, типа, начальству виднее...- То есть?...- ВС отдал квартиру Полине Лурье, значит, это и есть логика...- А ВС не может ошибиться?...- Ну, типа, по должности не положено...- "Жена Цезаря вне подозрений"?...- Ну, типа того...А что?...- А как же статья ГК 179 о признании сделки недействительной: ...4. "Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой стороной". В данном случае, мошенниками...- То есть?...- Статья 167 ГК: 4. "Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности"...- То есть?!...- Отдать квартиру Полине Лурье и при этом не вернуть все деньги Ларисе Долиной, это безнравственно. Гращенков это понимает?...- Ну, типа, он идеолог НЭП 2.0...- А это что?...- Меньше регулирования, государства, налогов, больше экономических свобод, инициативы, занятости...- А он сам понимает, что без контроля сверху, демократия ничем не отличается от произвола?...- А он сам лично ни с чем таким не сталкивался...- Тогда, он близорук и недальновиден. Такой общественный деятель опасен для демократии...