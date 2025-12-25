Установлена личность предполагаемого подрывника, погибшего при взрыве СВУ в Москве

Сейчас проверяется его возможная причастность к убийству генерала Сарварова и другим преступлениям

25 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Предполагаемый подрывник / Фото: Shot

Предполагаемым исполнителем взрыва на Елецкой улице в Москве, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС, является 24-летний Павел Г. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, молодой человек – уроженец поселка Каменка в Ивановской области. На месте происшествия были обнаружены фрагменты его паспорта, а для окончательной идентификации тела сейчас проводятся соответствующие экспертизы. По предварительной версии следствия, именно он мог привести в действие самодельное взрывное устройство.

Следователи также проверяют возможную причастность Павла Г. к убийству генерала Фанила Сарварова и ряду других резонансных преступлений.

Согласно информации Shot, подозреваемый окончил школу, затем автотранспортный колледж, работал прессовщиком на местном предприятии "Красный октябрь". Его знакомые сообщили, что последние несколько дней молодой человек не выходил на связь, и в родном регионе его не видели.