Установлена личность предполагаемого подрывника, погибшего при взрыве СВУ в Москве
Сейчас проверяется его возможная причастность к убийству генерала Сарварова и другим преступлениям
25 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Предполагаемым исполнителем взрыва на Елецкой улице в Москве, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС, является 24-летний Павел Г. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, молодой человек – уроженец поселка Каменка в Ивановской области. На месте происшествия были обнаружены фрагменты его паспорта, а для окончательной идентификации тела сейчас проводятся соответствующие экспертизы. По предварительной версии следствия, именно он мог привести в действие самодельное взрывное устройство.
Следователи также проверяют возможную причастность Павла Г. к убийству генерала Фанила Сарварова и ряду других резонансных преступлений.
Согласно информации Shot, подозреваемый окончил школу, затем автотранспортный колледж, работал прессовщиком на местном предприятии "Красный октябрь". Его знакомые сообщили, что последние несколько дней молодой человек не выходил на связь, и в родном регионе его не видели.
07:48:39 25-12-2025
Паша наверняка и Джона Кеннеди грохнул
10:21:38 25-12-2025
Гость (07:48:39 25-12-2025) Паша наверняка и Джона Кеннеди грохнул... а вот зря вы так.
10:16:29 25-12-2025
На месте происшествия были обнаружены фрагменты его паспорта,----- ага) с паспортом шел на преступление))
10:44:55 25-12-2025
Гость (10:16:29 25-12-2025) На месте происшествия были обнаружены фрагменты его паспорта... Вы в другие города с ночевкой без паспорта ездите? Ну, чтобы веселее было, ни билет ни купить, ни гостиницу снять.
12:21:47 25-12-2025
Гость (10:44:55 25-12-2025) Вы в другие города с ночевкой без паспорта ездите? Ну, чтобы... Вот читаешь иные комменты и просто поражаешься полному отсутствию логики😏
15:32:00 25-12-2025
Гость (12:21:47 25-12-2025) Вот читаешь иные комменты и просто поражаешься полному отсут... А что не так с логикой? В новости написано, что дурачок работал в "Красный Октябрь", такое предприятие есть в селе Каменка Ивановской области. Следовательно, чел из Ивановской области уехал в Москву. А как без паспорта уедешь? Это нормально что при нем был паспорт. Не в каждом гостиничном номере или хостеле есть сейфы для хранения документов.