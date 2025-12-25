В России захотели компенсировать аренду жилья для студентов и пенсионеров

Пока что инициативу рассматривают в Минстрое России

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой ввести налоговый вычет для отдельных категорий россиян с расходов на аренду жилья. Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнули авторы предложения – лидер партии Сергей Миронов и депутат ГД Яна Лантратова, – аренда жилья стала очень дорогой, особенно для иногородних студентов и семей с детьми.

Парламентарии предлагают закрепить за социально незащищенными категориями населения право на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья. К таким категориям отнесены студенты, пенсионеры и инвалиды всех групп.

Размер вычета может быть ограничен суммой, эквивалентной 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе. В качестве аргументации депутаты привели данные Росстата.

Так, средняя зарплата в стране – около 73 тыс. рублей в год. При этом среднероссийская стоимость 1 м² жилья в новостройке – примерно 196 тыс. рублей. Яна Лантратова отметила несовершенство действующей системы налоговых вычетов:

«Пятьсот рублей для инвалида с детства – это капля в море, а многодетные семьи, где один из родителей не трудоустроен официально, вовсе теряют право на поддержку».

По мнению депутатов, предлагаемая мера снизит финансовую нагрузку на граждан с низкими доходами, будет способствовать решению жилищного вопроса и послужит реализации национальных целей в области демографии, жилищной политики и повышения качества жизни, На данный момент инициатива находится на рассмотрении в Минстрое РФ.

