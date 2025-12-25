Российские аналитики обсуждают "дорожную карту" весьма оживленно, зарубежные – чаще сдержанно

Объявленный Владимиром Зеленским план окончания военного конфликта из 20 пунктов, обсуждаемый с Соединенными Штатами, пока вызвал гораздо больше интереса у российских аналитиков, чем у мировых СМИ. Некоторые оценки – в материале amic.ru.

Вариант Зеленского – не единственный

С документом Владимир Зеленский ознакомил украинские СМИ. План, в частности, включает:

подтверждение суверенитета Украины;

гарантии безопасности;

заключение договора о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения;

ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек в мирное время;

предоставление Украине со стороны США, НАТО и ЕС гарантии безопасности по образцу статьи 5. В случае нападения последует военный ответ;

Россия закрепляет политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах;

Украина станет членом ЕС в определенный срок;

создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления, цель – привлечь 800 млрд долларов;

пакет глобального развития;

Украина ускоряет процесс заключения соглашения о свободной торговле с США;

безъядерный статус Украины;

ЗАЭС: предложение Киева – управление США и Украины в пропорции 50 на 50;

образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, направленные на устранение расизма и предубеждений;

территории – один из вариантов: РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях действует принцип "стоим там, где стоим";

РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой;

Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности, Кинбурнская коса подлежит демилитаризации;

обмен пленными по формуле "всех на всех", возвращение гражданских лиц, детей и политзаключенных;

Украина должна провести выборы в максимально короткие сроки после подписания соглашения;

выполнение договоренностей будет контролировать Совет мира во главе с Дональдом Трампом;

после согласия всех сторон с данным соглашением немедленно вступает в силу полное прекращение огня.

Предполагаемое соглашение обязана будет ратифицировать Верховная рада Украины и его следует утвердить на всеукраинском референдуме.

План из 20 пунктов, объявленный Зеленским, обсуждается в ходе переговоров наряду с другими документами, заявил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира. Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», – сказал Уитэкер.

"Крупная уступка Зеленского"

Зеленский делает крупную уступку, чтобы положить конец украинскому конфликту, пишет американский журнал Newsweek.

«Он выразил готовность создать демилитаризованную свободную экономическую зону в Донбассе и вывести войска, если Россия сделает то же самое. Это часть 20‑пунктового мирного плана, разработанного с участием США. Возможны два варианта: сохранять текущие позиции войск или полностью вывести их при согласии Украины через референдум. Это значительная уступка Киева, но окончательное соглашение еще не достигнуто», – пишет издание.

«Хотя текст документа не опубликован, Зеленский детально описал его журналистам, указав, в частности, на пункт о проведении президентских выборов "в кратчайшие сроки" после заключения сделки», – обращает внимание британская газета The Times.

Издание также указывает, что план не обязывает Украину официально отказываться от вступления в НАТО:

«Ранее американский проект требовал от Киева юридического обязательства не вступать в альянс. Выбор за членами НАТО».

Этот план стал "самым смелым шагом Зеленского в разрешении острых территориальных споров в Донбассе, не раз становившихся камнем преткновения на мирных переговорах", – считает американская газета The New York Times.

«Это показывает его готовность к компромиссам после нескольких недель переговоров при посредничестве США», – поясняет газета.

«Вместе с тем его предложение также высветило серьезные разногласия между Украиной и Россией. Свое предложение о создании демилитаризованной зоны Зеленский сопроводил условием: России необходимо вывести войска с аналогичного участка земли под Донецком. А Кремль доселе не давал повода рассчитывать, что удовольствуется лишь частичным контролем над регионом», – рассуждает автор The New York Times.

"Обсуждать только конкретику"

Заявленная Зеленским "дорожная карта" ведет в таежный тупик, это видно невооруженным натовскими спутниками глазом", утверждает в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

«Судя по всему, этот набор тезисов, который уже давно пережевали и выплюнули все мировые СМИ, привез из своего головокружительного турне Умеров. Вместе с гарантиями безопасности для себя и для своего шефа, которые он выцыганил у директора ФБР», – считает Коц.

Он также раскритиковал каждый пункт плана, в частности – возможные гарантии безопасности Украине:

«Их Украине можем дать только мы и никто больше. Россия – ядерная держава, никто не может гарантировать соблюдения договоренностей, кроме нее самой. К тому же голодная и злая Украина в этом уравнении не нужна только Москве… И при соблюдении наших условий – от глобальной безопасности до русского языка и церкви – мы больше других заинтересованы в спокойствии на Украине. И готовы его гарантировать».

Обсуждать 20 пунктов мирного плана – "это просто тратить время впустую, особенно с учетом террористической деятельности его подчиненных прямо в Москве", считает политолог Вадим Трухачев.

«Уже на пункте "ВСУ будут иметь численность 800 тысяч человек" бумагу можно заворачивать. И тем более – на уходе из Купянска и Волчанска. Обсуждать можно только конкретику, исходящую от США, ЕС или крупных нейтральных стран вроде Китая и Индии», – пишет Трухачев в своем канале.

Этот план выглядит как "полная непобеда и отложенная/перманентная война в будущем", считает политолог Андрей Малахов.

"Украинские хотелки"

Очередным "PR-проектом", попыткой Киева "играть" на промежуточных результатах переговоров назвал план Зеленского депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы заявляли о том, что озвучивать прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, рано. Это говорит о том, что это – очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах», – высказал свое мнение Чепа "Газете.ru".

Обнародованный Владимиром Зеленским мирный план имеет декларативный характер и является отражением позиции Киева, чем реальную основу, на которой ведутся переговоры, заявил "Ленте" президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политолог Евгений Минченко.

«Это, по сути, украинские хотелки», – цитирует Минченко "Лента".

«Опубликованный Киевом "мирный план" – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны», – заявил газете "Взгляд" политолог Владимир Скачко.

«В пункте № 14 предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав России… Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России"», – напомнил Скачко.

"Главный пункт не согласован"

С одной стороны, Зеленский представил рабочий документ, с другой стороны, это тупик, заявил BFM политолог Георгий Бовт.

«Рабочий он в том смысле, что, например, там есть положение о том, что полное прекращение огня достигается только после того, как все уже согласовано. А раньше, между прочим, не далее как полгода назад, Киев требовал, чтобы сначала было прекращение огня, а потом переговоры по всему остальному. Но главный пункт – территориальный – остается несогласованным», – пояснил Бовт.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что представленный Зеленским документ имеет целью затягивание переговорного процесса.