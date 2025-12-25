"Ведет в таежный тупик". Эксперты оценили мирный план Зеленского из 20 пунктов
Российские аналитики обсуждают "дорожную карту" весьма оживленно, зарубежные – чаще сдержанно
25 декабря 2025, 06:15, ИА Амител
Объявленный Владимиром Зеленским план окончания военного конфликта из 20 пунктов, обсуждаемый с Соединенными Штатами, пока вызвал гораздо больше интереса у российских аналитиков, чем у мировых СМИ. Некоторые оценки – в материале amic.ru.
Вариант Зеленского – не единственный
С документом Владимир Зеленский ознакомил украинские СМИ. План, в частности, включает:
- подтверждение суверенитета Украины;
- гарантии безопасности;
- заключение договора о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения;
- ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек в мирное время;
- предоставление Украине со стороны США, НАТО и ЕС гарантии безопасности по образцу статьи 5. В случае нападения последует военный ответ;
- Россия закрепляет политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах;
- Украина станет членом ЕС в определенный срок;
- создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления, цель – привлечь 800 млрд долларов;
- пакет глобального развития;
- Украина ускоряет процесс заключения соглашения о свободной торговле с США;
- безъядерный статус Украины;
- ЗАЭС: предложение Киева – управление США и Украины в пропорции 50 на 50;
- образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, направленные на устранение расизма и предубеждений;
- территории – один из вариантов: РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях действует принцип "стоим там, где стоим";
- РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой;
- Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности, Кинбурнская коса подлежит демилитаризации;
- обмен пленными по формуле "всех на всех", возвращение гражданских лиц, детей и политзаключенных;
- Украина должна провести выборы в максимально короткие сроки после подписания соглашения;
- выполнение договоренностей будет контролировать Совет мира во главе с Дональдом Трампом;
- после согласия всех сторон с данным соглашением немедленно вступает в силу полное прекращение огня.
Предполагаемое соглашение обязана будет ратифицировать Верховная рада Украины и его следует утвердить на всеукраинском референдуме.
План из 20 пунктов, объявленный Зеленским, обсуждается в ходе переговоров наряду с другими документами, заявил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира. Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», – сказал Уитэкер.
"Крупная уступка Зеленского"
Зеленский делает крупную уступку, чтобы положить конец украинскому конфликту, пишет американский журнал Newsweek.
«Он выразил готовность создать демилитаризованную свободную экономическую зону в Донбассе и вывести войска, если Россия сделает то же самое. Это часть 20‑пунктового мирного плана, разработанного с участием США. Возможны два варианта: сохранять текущие позиции войск или полностью вывести их при согласии Украины через референдум. Это значительная уступка Киева, но окончательное соглашение еще не достигнуто», – пишет издание.
«Хотя текст документа не опубликован, Зеленский детально описал его журналистам, указав, в частности, на пункт о проведении президентских выборов "в кратчайшие сроки" после заключения сделки», – обращает внимание британская газета The Times.
Издание также указывает, что план не обязывает Украину официально отказываться от вступления в НАТО:
«Ранее американский проект требовал от Киева юридического обязательства не вступать в альянс. Выбор за членами НАТО».
Этот план стал "самым смелым шагом Зеленского в разрешении острых территориальных споров в Донбассе, не раз становившихся камнем преткновения на мирных переговорах", – считает американская газета The New York Times.
«Это показывает его готовность к компромиссам после нескольких недель переговоров при посредничестве США», – поясняет газета.
«Вместе с тем его предложение также высветило серьезные разногласия между Украиной и Россией. Свое предложение о создании демилитаризованной зоны Зеленский сопроводил условием: России необходимо вывести войска с аналогичного участка земли под Донецком. А Кремль доселе не давал повода рассчитывать, что удовольствуется лишь частичным контролем над регионом», – рассуждает автор The New York Times.
"Обсуждать только конкретику"
Заявленная Зеленским "дорожная карта" ведет в таежный тупик, это видно невооруженным натовскими спутниками глазом", утверждает в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
«Судя по всему, этот набор тезисов, который уже давно пережевали и выплюнули все мировые СМИ, привез из своего головокружительного турне Умеров. Вместе с гарантиями безопасности для себя и для своего шефа, которые он выцыганил у директора ФБР», – считает Коц.
Он также раскритиковал каждый пункт плана, в частности – возможные гарантии безопасности Украине:
«Их Украине можем дать только мы и никто больше. Россия – ядерная держава, никто не может гарантировать соблюдения договоренностей, кроме нее самой. К тому же голодная и злая Украина в этом уравнении не нужна только Москве… И при соблюдении наших условий – от глобальной безопасности до русского языка и церкви – мы больше других заинтересованы в спокойствии на Украине. И готовы его гарантировать».
Обсуждать 20 пунктов мирного плана – "это просто тратить время впустую, особенно с учетом террористической деятельности его подчиненных прямо в Москве", считает политолог Вадим Трухачев.
«Уже на пункте "ВСУ будут иметь численность 800 тысяч человек" бумагу можно заворачивать. И тем более – на уходе из Купянска и Волчанска. Обсуждать можно только конкретику, исходящую от США, ЕС или крупных нейтральных стран вроде Китая и Индии», – пишет Трухачев в своем канале.
Этот план выглядит как "полная непобеда и отложенная/перманентная война в будущем", считает политолог Андрей Малахов.
"Украинские хотелки"
Очередным "PR-проектом", попыткой Киева "играть" на промежуточных результатах переговоров назвал план Зеленского депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Мы заявляли о том, что озвучивать прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, рано. Это говорит о том, что это – очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах», – высказал свое мнение Чепа "Газете.ru".
Обнародованный Владимиром Зеленским мирный план имеет декларативный характер и является отражением позиции Киева, чем реальную основу, на которой ведутся переговоры, заявил "Ленте" президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политолог Евгений Минченко.
«Это, по сути, украинские хотелки», – цитирует Минченко "Лента".
«Опубликованный Киевом "мирный план" – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны», – заявил газете "Взгляд" политолог Владимир Скачко.
«В пункте № 14 предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав России… Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России"», – напомнил Скачко.
"Главный пункт не согласован"
С одной стороны, Зеленский представил рабочий документ, с другой стороны, это тупик, заявил BFM политолог Георгий Бовт.
«Рабочий он в том смысле, что, например, там есть положение о том, что полное прекращение огня достигается только после того, как все уже согласовано. А раньше, между прочим, не далее как полгода назад, Киев требовал, чтобы сначала было прекращение огня, а потом переговоры по всему остальному. Но главный пункт – территориальный – остается несогласованным», – пояснил Бовт.
Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что представленный Зеленским документ имеет целью затягивание переговорного процесса.
«Если Зеленский хочет прекратить военные действия, то для чего мобилизацию продолжать? Он крутится как на вертеле, а за спиной у него стоят товарищи из ЕС и говорят, что делать. При этом украинцы проводят у нас теракты, гоняются за школьниками и стариками. Так что я убежден, что он и дальше продолжит затягивать подписание мирного соглашения. Все его действия говорят об этом», – предположил Дандыкин в интервью изданию News.ru.
08:10:44 25-12-2025
800 тыщ армии укров в мирное время прямо на границе?
Что за фигню я только что прочитал?
09:36:57 25-12-2025
Musik (08:10:44 25-12-2025) 800 тыщ армии укров в мирное время прямо на границе? Что... да не укров - НАТОвцев до зубов вооруженных со всех стран от колумбии до японии
09:25:36 25-12-2025
план капитуляции России перед украиной который англичанка в лондоне написала
и второе - а кто такой этот зиленский? он юридически пустое место
разговаривать с ним это разговаривать сам с собой, то есть даже договор не предусматривается изначально - только односторонняя сдача России всего завоеванного
09:30:45 25-12-2025
Чей Купянск?
11:00:14 25-12-2025
Самое интересное во всей этой "возне", что Россия молчит как рыба. На какие условия мы готовы?! Вангую: ни на какие. Только полная капитуляция Украины. Чего в ближайшее время не будет. СВО продолжается.
11:06:12 25-12-2025
Внимательный из Б (11:00:14 25-12-2025) Самое интересное во всей этой "возне", что Россия молчит как... у них рано ещё - через час в ГШ р/г отправлю, вам донесу.
15:46:55 25-12-2025
Внимательный из Б (11:00:14 25-12-2025) Самое интересное во всей этой "возне", что Россия молчит как... не согласен с вами. Эта укромузыка будет недолгой. Наркофюреру оторвут башку свои же. Не забывайте что простые граждане украины там сидят без света, бензина и скоро без еды. А голодная хорошо вооруженная толпа это страшное дело.
11:47:36 25-12-2025
Сначала украину от моря надо отрезать, а уж потом рассматривать условия капитуляции.