Почти готов. Как выглядит новогодний городок на площади Свободы
К открытию городка здесь появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки
25 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле почти завершили оформление новогоднего городка на площади Свободы. На площадке уже установили 32-метровую ель, украшенную звездой, шарами и бантами. Разместили светодинамические фигуры, среди которых световые качели и скамьи, световые стены, интерактивные световые колонны.
«Установлены павильоны, где будет вестись ярмарочная торговля. Кроме того, на территории установили зимнюю горку с выкатами. Для обеспечения безопасности возле горки будет организовано дежурство», – рассказали в мэрии.
К открытию городка здесь появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Напомним, все работы планируется завершить 25 декабря.
Ранее amic.ru рассказал, когда в Барнауле откроют главную и районные елки и что интересного там будет. Для жителей и гостей краевой столицы подготовили ежедневную развлекательную программу.
07:45:25 25-12-2025
Выглядит этот памятник откату омерзительно
В Сибири в место ёлки туалетный ёршик и отсутствие снежных горок.
Пусть заказчики там сами хороводят.
Да и Аул-Арбат не лучше разукрасили.
10:15:48 25-12-2025
Этому всему самое место в нагорном парке а не посреди проезжей части.
16:21:31 25-12-2025
Спасибо за статьи.
На фото полюбуемся, чтоб туда не ехать.
Ни одной парковки в районе.
16:52:44 25-12-2025
Вся крутизна в итоге оказалась в Изумрудном. Там нарядили живую елочку.
17:27:43 25-12-2025
Для села нормально!
22:10:07 25-12-2025
Сегодня посмотрели и убеились,елка для района было бв нормально,для КРАЕВОЙ только площадь Сахарова и ничего кроме
22:23:38 25-12-2025
"Как выглядит новогодний городок на площади Свободы"----- Как, как.. Убого... Так же как и на Мало-Тобольской...