Почти готов. Как выглядит новогодний городок на площади Свободы

К открытию городка здесь появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки

25 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодний городок на площади Свободы / Фото: barnaul.org

В Барнауле почти завершили оформление новогоднего городка на площади Свободы. На площадке уже установили 32-метровую ель, украшенную звездой, шарами и бантами. Разместили светодинамические фигуры, среди которых световые качели и скамьи, световые стены, интерактивные световые колонны.

«Установлены павильоны, где будет вестись ярмарочная торговля. Кроме того, на территории установили зимнюю горку с выкатами. Для обеспечения безопасности возле горки будет организовано дежурство», – рассказали в мэрии.

К открытию городка здесь появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Напомним, все работы планируется завершить 25 декабря.

Ранее amic.ru рассказал, когда в Барнауле откроют главную и районные елки и что интересного там будет. Для жителей и гостей краевой столицы подготовили ежедневную развлекательную программу.

Барнаул Новый год
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

07:45:25 25-12-2025

Выглядит этот памятник откату омерзительно
В Сибири в место ёлки туалетный ёршик и отсутствие снежных горок.
Пусть заказчики там сами хороводят.
Да и Аул-Арбат не лучше разукрасили.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:48 25-12-2025

Этому всему самое место в нагорном парке а не посреди проезжей части.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Пупин

16:21:31 25-12-2025

Спасибо за статьи.
На фото полюбуемся, чтоб туда не ехать.
Ни одной парковки в районе.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:44 25-12-2025

Вся крутизна в итоге оказалась в Изумрудном. Там нарядили живую елочку.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:43 25-12-2025

Для села нормально!

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:07 25-12-2025

Сегодня посмотрели и убеились,елка для района было бв нормально,для КРАЕВОЙ только площадь Сахарова и ничего кроме

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:38 25-12-2025

"Как выглядит новогодний городок на площади Свободы"----- Как, как.. Убого... Так же как и на Мало-Тобольской...

  Ответить
Ответить
