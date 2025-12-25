Почти готов. Как выглядит новогодний городок на площади Свободы

К открытию городка здесь появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки

25 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодний городок на площади Свободы / Фото: barnaul.org

В Барнауле почти завершили оформление новогоднего городка на площади Свободы. На площадке уже установили 32-метровую ель, украшенную звездой, шарами и бантами. Разместили светодинамические фигуры, среди которых световые качели и скамьи, световые стены, интерактивные световые колонны.

«Установлены павильоны, где будет вестись ярмарочная торговля. Кроме того, на территории установили зимнюю горку с выкатами. Для обеспечения безопасности возле горки будет организовано дежурство», – рассказали в мэрии.

К открытию городка здесь появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Напомним, все работы планируется завершить 25 декабря.

