Депутаты потребовали прекратить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя по биометрии
Они заявили, что такой подход противоречит госполитике и угрожает здоровью граждан и традиционным ценностям
25 декабря 2025, 10:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы выступили с инициативой остановить пилотный проект по онлайн-продаже алкоголя и табака с использованием биометрической идентификации. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направили первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев и глава комитета по защите семьи Нина Останина, пишет ТАСС.
Парламентарии заявляют, что запуск дистанционной продажи товаров категории 18+ (с подтверждением возраста через биометрию) противоречит государственной политике и может оказать негативное влияние на здоровье граждан, демографическую ситуацию и традиционные ценности.
Они подчеркивают, что биометрические технологии можно применять и в других сферах электронной торговли, не связанных с потенциально вредной продукцией.
Речь идет о проекте, который Центр биометрических технологий совместно с партнерами планировал запустить в тестовом режиме. Ранее также сообщалось о намерении во втором-третьем квартале 2026 года начать эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы.
Авторы обращения указывают, что для подобных инициатив требуется введение специального экспериментального правового режима, однако на сайте Минцифры информация о его запуске отсутствует. Депутаты просят правительство представить официальную программу эксперимента с четкими сроками, списком регионов-участников и оценкой возможных рисков.
10:20:02 25-12-2025
лучше по талонам.
талоны распределять по профсоюзу и многодетным - им надо напряг снимать каждый день.
10:23:30 25-12-2025
вот бы было весело на пунктах выдачи работать - фунфурики по паспортам выдавать...
11:01:15 25-12-2025
похоже
"Правительство на другой планете живёт, родной."
11:22:38 25-12-2025
Когда коту делать нечего, он что-то лижет.
12:35:34 25-12-2025
Везде стали традиционные ценности приплетать и безопасность, уже даже и не смешно.