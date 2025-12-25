НОВОСТИОбщество

Депутаты потребовали прекратить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя по биометрии

Они заявили, что такой подход противоречит госполитике и угрожает здоровью граждан и традиционным ценностям

25 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутаты Госдумы выступили с инициативой остановить пилотный проект по онлайн-продаже алкоголя и табака с использованием биометрической идентификации. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направили первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев и глава комитета по защите семьи Нина Останина, пишет ТАСС.

Парламентарии заявляют, что запуск дистанционной продажи товаров категории 18+ (с подтверждением возраста через биометрию) противоречит государственной политике и может оказать негативное влияние на здоровье граждан, демографическую ситуацию и традиционные ценности.

Они подчеркивают, что биометрические технологии можно применять и в других сферах электронной торговли, не связанных с потенциально вредной продукцией.

Речь идет о проекте, который Центр биометрических технологий совместно с партнерами планировал запустить в тестовом режиме. Ранее также сообщалось о намерении во втором-третьем квартале 2026 года начать эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы.

Авторы обращения указывают, что для подобных инициатив требуется введение специального экспериментального правового режима, однако на сайте Минцифры информация о его запуске отсутствует. Депутаты просят правительство представить официальную программу эксперимента с четкими сроками, списком регионов-участников и оценкой возможных рисков.

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

10:20:02 25-12-2025

лучше по талонам.
талоны распределять по профсоюзу и многодетным - им надо напряг снимать каждый день.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:23:30 25-12-2025

вот бы было весело на пунктах выдачи работать - фунфурики по паспортам выдавать...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

11:01:15 25-12-2025

похоже
"Правительство на другой планете живёт, родной."

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:22:38 25-12-2025

Когда коту делать нечего, он что-то лижет.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:34 25-12-2025

Везде стали традиционные ценности приплетать и безопасность, уже даже и не смешно.

  -6 Нравится
Ответить
