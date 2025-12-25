Депутаты потребовали прекратить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя по биометрии

Они заявили, что такой подход противоречит госполитике и угрожает здоровью граждан и традиционным ценностям

25 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутаты Госдумы выступили с инициативой остановить пилотный проект по онлайн-продаже алкоголя и табака с использованием биометрической идентификации. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направили первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев и глава комитета по защите семьи Нина Останина, пишет ТАСС.

Парламентарии заявляют, что запуск дистанционной продажи товаров категории 18+ (с подтверждением возраста через биометрию) противоречит государственной политике и может оказать негативное влияние на здоровье граждан, демографическую ситуацию и традиционные ценности.

Они подчеркивают, что биометрические технологии можно применять и в других сферах электронной торговли, не связанных с потенциально вредной продукцией.

Речь идет о проекте, который Центр биометрических технологий совместно с партнерами планировал запустить в тестовом режиме. Ранее также сообщалось о намерении во втором-третьем квартале 2026 года начать эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы.

Авторы обращения указывают, что для подобных инициатив требуется введение специального экспериментального правового режима, однако на сайте Минцифры информация о его запуске отсутствует. Депутаты просят правительство представить официальную программу эксперимента с четкими сроками, списком регионов-участников и оценкой возможных рисков.