Депутаты призвали повысить зарплату сотрудникам "Почты России"
Владимир Сысоев предложил приравнять оплату труда почтовых работников к средней по региону
25 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев заявил о необходимости повысить зарплаты сотрудникам "Почты России" на законодательном уровне. По его словам, работники почты выполняют важнейшие государственные задачи и должны получать достойную оплату, а вынуждены зарабатывать продажей канцелярии.
«Нужно на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников почты к средней по региону», – подчеркнул Сысоев в беседе с РИА Новости.
Он также предложил провести аудит предприятия для проверки разумности расходования средств.
Парламентарий раскритиковал ситуацию в компании, назвав ее "полным хаосом", из-за которого население не может своевременно получать почтовые отправления и денежные переводы. По мнению Сысоева, системные проблемы требуют такого же системного решения, особенно в интересах работников в удаленных уголках страны.
09:53:53 25-12-2025
Если повысить зарплаты - повысятся затраты, а почта и так в долгах как в шелках. Нужно продолжать сокращать персонал почты и количество отделений. Есть ПЭК, есть СДЭК, есть Цайняо, есть Озон и Авито. Почта не нужна.
04:54:27 27-12-2025
Гость (09:53:53 25-12-2025) Если повысить зарплаты - повысятся затраты, а почта и так в ... 😂😂😂
Ты хоть знаешь через кого ищут отправления перечисленных тобою компаний. Я, как сотрудник сортировочного центра, могу тебя расстроить и спустить с небес. Все эти компании сотрудничают с Почтой. Про Цаяняо вообще молчу. 100% отправлений проходит через Почту
09:55:42 25-12-2025
на пять копеек
10:16:24 25-12-2025
гость (09:55:42 25-12-2025) на пять копеек... в соседней новости предложен вариант - надо всех сотрудников за чтонибудь осудить лет на 10, и направить отбывать на место работы.
просто и эффективно, без затрат. и вообще можно не поатить
10:24:48 25-12-2025
Давно пора, а коментатор про СДЭК и т.д. пусть подальше от города отьедет и с машины слезет, ножками в каком-нибудь поселке пройдет, там кроме почты нет ничего. А хочешь выше перечисленное с тебя за курьера денег сдерут.
10:30:10 25-12-2025
гость (10:24:48 25-12-2025) Давно пора, а коментатор про СДЭК и т.д. пусть подальше от г... В посёлке могут жить лишь только здоровые обеспеченные люди, которые в силах заплатить за дорогую доставку. Давно пора закрывать экономически нецелесообразные поселения.
11:07:56 25-12-2025
гость (10:24:48 25-12-2025) Давно пора, а коментатор про СДЭК и т.д. пусть подальше от г... Так там и Почты уже нету) Они ж посокращали отделения.
10:29:38 25-12-2025
на бедных сотрудников ПР навесили все, что можно придумать: от макарон до детской косметики и ВБ с Озоном. гнать нужно в шею эффективных менеджеров, кто это придумал. и это все при конских ценах на услуги. отправляла недавно посылку на ПР получалось около 500 руб, а на Озоне 99. очевидно же, куда пойдут люди.
10:42:50 25-12-2025
На почте то конвертов А4+ нет по полгода, то комп 2 недели сломан. На днях не мог заказное письмо отправить - "нет штрихкодов", это которые клеют на конверты.
Хаос и бардак.
Зато шоколадки, консервы и лотерейки есть
23:29:26 06-01-2026
Гость (10:42:50 25-12-2025) На почте то конвертов А4+ нет по полгода, то комп 2 недели с... А разве в этом виноваты операторы, о которых выше шла речь.Головы "рубить" надо управленцам, которым нужны только банковские и страховые продукты, а на всех остальных, в том числе и операторов им плевать.
10:49:16 25-12-2025
Парам-пам-пам!
Почта - всё.
11:31:31 25-12-2025
Пока почта работает очень плохо, но при этом главнюк зарплату по 6 лямов имеет, а премии может опять по 90 миллионов себе начисляет как прежний, дернувший из страны, то ничего не изменится. Почему на почте не хватает нужного, но на главпочтамте сидит несколько этажей народу, по виду с ооочень хорошими зарплатами, тогда как в отделениях буквально копейки получают и бесконечно лишают даже копеечных премий. Если люди плохо работают, то за что управленцы получают, ведь это они плохо организуют работу отделений. Хапуга прежний смылся, но не изменилось ничего. Похоже , это устраивает даже руководов страны. Видимо, почта очередной кошелёк для некоторых.
12:04:30 25-12-2025
гость (11:31:31 25-12-2025) Пока почта работает очень плохо, но при этом главнюк зарплат... В деревне почтальон работает за 2500😎🤓
15:16:04 25-12-2025
Цитата: Он также предложил провести аудит предприятия для проверки разумности расходования средств.
Вот это правильно. А то почта банк за 38 миллиардов продали, другое имущество на миллиарды, плюс из бюджета деньги выделяют, спонсорство команд, аренда помещений и т.д. Пришел из лотереи "Мечталлион" и её притащил на почту, наверное в доле. Куча замов, советников. Но учитывая, что Волков вращается с олигархами - всё так и дальше будет. Ещё и второй год вошел в тысячу лучших менеджеров России. Страшно представить тогда остальные менеджеры какие.
18:27:50 25-12-2025
Все это лирика Господа, нельзя отладить то, что разваливали годами. Уверен поднятие зарплаты при нынешнем росте цен ( на коммуналку и продкорзину) ни к чему не приведут. Почта будет продолжать падения до конца года. ((
20:17:11 25-12-2025
Печкин (18:27:50 25-12-2025) Все это лирика Господа, нельзя отладить то, что разваливали ... Ну до конца года недолго осталось.
6 дней еще попадает. А потом расти начнет? Расти же, да?
22:53:07 25-12-2025
С января МРОТ же повышается. Вот и зарплата увеличится. А так да, конечно, довели почту до ручки "эффективные менеджеры".
12:01:08 26-12-2025
люди увольняются,ставки закрывают,на 1 работника вешают все обязанности без доплат-тот не выдерживает и уходит,их цель-получить кучу бабла себе,гнать нужно Волкова и его команду,неужели нет профессионалов в Почтовой отрасли,чтобы знал все нюансы?ДНИЩЕ!!!
15:52:07 26-12-2025
Вы думаете только на почте твкое творится? Где управляют менеджеры - везде бардак . В Пулково точно такое же . Звто Сергеев эффективный менеджер .
05:23:56 30-12-2025
Гость (22:53:07 25-12-2025) С января МРОТ же повышается. Вот и зарплата увеличится. А та... Сегодня нам сообщили с главпочты,что праздники теперь оплачивать в двойне не будут! Просто дадут один день отгула🤣о каком повышении МРОТ идёт речь?
21:16:16 02-01-2026
Если дадут отгул, то кто в этот день работать будет?