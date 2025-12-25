Депутаты призвали повысить зарплату сотрудникам "Почты России"

Владимир Сысоев предложил приравнять оплату труда почтовых работников к средней по региону

Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев заявил о необходимости повысить зарплаты сотрудникам "Почты России" на законодательном уровне. По его словам, работники почты выполняют важнейшие государственные задачи и должны получать достойную оплату, а вынуждены зарабатывать продажей канцелярии.

«Нужно на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников почты к средней по региону», – подчеркнул Сысоев в беседе с РИА Новости.

Он также предложил провести аудит предприятия для проверки разумности расходования средств.

Парламентарий раскритиковал ситуацию в компании, назвав ее "полным хаосом", из-за которого население не может своевременно получать почтовые отправления и денежные переводы. По мнению Сысоева, системные проблемы требуют такого же системного решения, особенно в интересах работников в удаленных уголках страны.