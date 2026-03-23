Отряд "ЛизаАлерт" при поддержке Билайна нашел в 2025 году более 500 пропавших с Алтая

23 марта 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5z2n9d3

Зима / Лес / Один в лесу / Потерялся / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В течение 2025 года добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил заявки на поиск 700 человек в Алтайском крае. 533 из них удалось найти и спасти — их близкие получили уведомление "Найден, жив".

Люди могут пропадать по разным причинам: дезориентируются из-за возраста или проблем со здоровьем, теряются в лесу, уезжают и не предупреждают близких или сталкиваются с резким ухудшением здоровья. С такими ситуациями и работает "ЛизаАлерт", куда обращаются родственники.

Ключевым партнером спасательного отряда уже более 13 лет является Билайн. Чтобы помогать поискам, компания развивает технические решения. Например, оператор разработал сервис геопоиска для быстрого определения возможного местоположения пропавшего и предоставил оборудование для связи в труднодоступных местах. Кроме того, работают единая горячая линия для обращений и передачи информации и сервис Билайн.Поиск, которые помогают привлекать к поиску людей, находящихся рядом.

Работе отряда очень помогает техника для поиска с воздуха — дроны-беспилотники. Они быстро обследуют территории и передают изображения для автоматического анализа, что значительно ускоряет поисковые операции и снижает нагрузку на волонтеров. В 2025 году Билайн оснастил добровольцев "ЛизаАлерт" такой техникой в пяти регионах.

«Билайн уже 13 лет поддерживает нас, и это партнерство помогает нам внедрять передовые технологии для спасения людей. Особенно сейчас важны профессиональные дроны: они обследуют большие территории за считанные минуты, могут находить людей даже в темноте или сквозь деревья и передавать голосовые сообщения для координации поисков. Мы открыли сбор средств на их приобретение, и каждый может внести посильный вклад в их покупку, помогая увеличить количество спасенных», — отмечает руководитель направления "беспилотная авиация" ПСО "ЛизаАлерт" Евгений Герасимов.Билайн вместе с "ЛизаАлерт" запустил спецпроект "Набираем высоту", где идет сбор средств на профессиональную технику, которая поможет расширить возможности поиска пропавших. Цель — оснастить отряды по всей стране профессиональными дронами, обучить пилотов-добровольцев, обеспечить техническое обслуживание и расширить зону охвата, ускорив реагирование на пропажи.

Для этого требуется 150 млн рублей. В акции может принять участие каждый, независимо от того, сим-картой какого оператора он пользуется, разово перечислить можно любую сумму. Абоненты Билайна могут подписаться на регулярные пожертвования — от 1 рубля в день. Инициатива стартовала в ноябре 2025 года, и недавно уже преодолела важный рубеж: сумма собранных средств перешагнула отметку в 10 млн рублей.

Фото предоставлено оператором

