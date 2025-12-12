Люди идут как к батюшке. Эксперт — об адвокатской монополии и опасных юристах

Президент адвокатской палаты Алтайского края рассказала, как важно найти правильного специалиста для защиты в суде

12 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Летом 2025 года Минюст предложил законопроект о так называемой адвокатской монополии – запретить обычным юристам работать в суде по гражданским (а не только уголовным, как сейчас) делам. И уже несколько месяцев участники рынка спорят, нужно ли отдавать такие привилегии адвокатам. Что изменит этот закон, если его все же примут, что не так со свободно практикующими юристами и как получить бесплатную помощь – в "Переговорке" на amic.ru рассказала президент адвокатской палаты Алтайского края Галина Харламова.

02:01 Сосед – не юрист. Раньше интересы гражданина в суде по гражданскому делу мог представлять не только юрист, но и вообще любой человек: родственник, сосед, коллега. Что изменилось?

03:42 На рынке есть так называемые свободно практикующие юристы. Что с ними не так?

06:32 "Брать деньги уже можно?" Галина Харламова отвечает на вопрос, кто может сегодня стать адвокатом и какая профессиональная этика не свойственна простым юристам.

09:09 "И ни разу не заглянул в интернет, ни разу не заглянул в закон". Почему не стоит обращаться к юристу, а к адвокату – стоит.

10:20 "Сейчас стало гораздо сложнее". Галина Харламова – о том, почему для юристов важна специализация.

11:45 Какие претензии к юристу и адвокату может предъявить человек по закону о защите прав потребителей? И куда жаловаться?

16:03 Правда ли, что повысится размер оплаты за услуги адвокатов, когда примут новый закон о монополии судебного представительства? И почему важно оформлять все договоры и оплату их услуг официально?

18:39 В американских фильмах говорят: вам положен бесплатный адвокат. А нам положен? И как бесплатный адвокат вдруг может стать платным?

21:04 "А проблем сколько?" Галина Харламова рассказывает, что изменится в работе адвокатской палаты после принятия закона.

22:28 Как проверить, что адвокат настоящий?

23:04 "Я сам себя буду защищать" – у кого есть такая возможность.

24:25 "Себя ломать приходится". О том, как непросто защищать обвиняемого, если есть 100%-ные доказательства его правонарушения. И том, как психология иногда важнее юридических знаний.

27:53 "Есть приговор законный, а есть – справедливый". Галина Харламова рассказывает о своем деле в суде по сбыту героина в клубе" Трансмаша".

29:32 "Есть мама, есть дети". О том, что работа адвоката не заканчивается вынесением приговора.

31:23 "Равность адвоката и прокурора – это миф". Насколько исход дела зависит от квалификации.

34:17 Кому в Алтайском крае действительно помогают бесплатно? И кто такую помощь сейчас в основном получает (спойлер: участники СВО и их семьи).

36:54 "Боль, беда, обида". Кто и как борется за выплаты за погибших участников СВО: "формальный" отец, "ненастоящая" законная жена и настоящая сожительница.