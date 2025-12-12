Люди идут как к батюшке. Эксперт — об адвокатской монополии и опасных юристах
Президент адвокатской палаты Алтайского края рассказала, как важно найти правильного специалиста для защиты в суде
12 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Летом 2025 года Минюст предложил законопроект о так называемой адвокатской монополии – запретить обычным юристам работать в суде по гражданским (а не только уголовным, как сейчас) делам. И уже несколько месяцев участники рынка спорят, нужно ли отдавать такие привилегии адвокатам. Что изменит этот закон, если его все же примут, что не так со свободно практикующими юристами и как получить бесплатную помощь – в "Переговорке" на amic.ru рассказала президент адвокатской палаты Алтайского края Галина Харламова.
02:01 Сосед – не юрист. Раньше интересы гражданина в суде по гражданскому делу мог представлять не только юрист, но и вообще любой человек: родственник, сосед, коллега. Что изменилось?
03:42 На рынке есть так называемые свободно практикующие юристы. Что с ними не так?
06:32 "Брать деньги уже можно?" Галина Харламова отвечает на вопрос, кто может сегодня стать адвокатом и какая профессиональная этика не свойственна простым юристам.
09:09 "И ни разу не заглянул в интернет, ни разу не заглянул в закон". Почему не стоит обращаться к юристу, а к адвокату – стоит.
10:20 "Сейчас стало гораздо сложнее". Галина Харламова – о том, почему для юристов важна специализация.
11:45 Какие претензии к юристу и адвокату может предъявить человек по закону о защите прав потребителей? И куда жаловаться?
16:03 Правда ли, что повысится размер оплаты за услуги адвокатов, когда примут новый закон о монополии судебного представительства? И почему важно оформлять все договоры и оплату их услуг официально?
18:39 В американских фильмах говорят: вам положен бесплатный адвокат. А нам положен? И как бесплатный адвокат вдруг может стать платным?
21:04 "А проблем сколько?" Галина Харламова рассказывает, что изменится в работе адвокатской палаты после принятия закона.
22:28 Как проверить, что адвокат настоящий?
23:04 "Я сам себя буду защищать" – у кого есть такая возможность.
24:25 "Себя ломать приходится". О том, как непросто защищать обвиняемого, если есть 100%-ные доказательства его правонарушения. И том, как психология иногда важнее юридических знаний.
27:53 "Есть приговор законный, а есть – справедливый". Галина Харламова рассказывает о своем деле в суде по сбыту героина в клубе" Трансмаша".
29:32 "Есть мама, есть дети". О том, что работа адвоката не заканчивается вынесением приговора.
31:23 "Равность адвоката и прокурора – это миф". Насколько исход дела зависит от квалификации.
34:17 Кому в Алтайском крае действительно помогают бесплатно? И кто такую помощь сейчас в основном получает (спойлер: участники СВО и их семьи).
36:54 "Боль, беда, обида". Кто и как борется за выплаты за погибших участников СВО: "формальный" отец, "ненастоящая" законная жена и настоящая сожительница.
Закон об адвокатской монополии пока не принят. И если разум восторжествует и не будет принят, по крайней мере в том виде, в каком он обсуждается. Монополия - это плохо. Точка
Обдирают бедных людей. Берутся за дела, говоря, что можно выиграть, хотя статистика показывает, что такие дела не выиграть. Но им всё равно: выиграл, проиграл — деньги заплатите. Особенно расстраивают юристы, которые уверяют пенсионеров, что напишут грамотное заявление за 5 тысяч (одну бумажку!), а по факту в прокуратуре говорят, что оформлено неправильно. При этом в прокуратуре такие документы помогают составить бесплатно.
Оставьте право выбора гражданину, проведите беседу с юристами по другую сторону, они в вашем здании сидят к тому-же. Просто получается у заинтересованного лица спрашивать ,как у врача в платной клинике, о том почему нет доверия государственным медучреждениям.
Нельзя однозначно всех под одну гребенку подводить, и там и там есть такие специалисты, что дипломы по отобрать и улицы подметать отправить!
Гость (12:05:40 12-12-2025) Нельзя однозначно всех под одну гребенку подводить, и там и ... Согласен, но такое ощущение, что большинство, в какой то мере их можно понять, всем денег надо, но ...
Ну как какие?) Законодательство о защите прав потребителей к отношениям по оказанию адвокатами юридической помощи не применяется. Так что как раз юрист простой и оглядывается на закон о защите прав потребителей, а адвокатуре он не страшен.
Идут как к батюшке говорите? Ну, ну...
Даже слушать не стал. Посмотрите сколько в СМИ публикаций об уголовных делах в отношении адвокатов за мошенничество, взятки, посредничество при взятках и т.д. Про обычных юристов я столько в СМИ такой информации не видел. Поэтому совершенно не понимаю попытки адвокатов себя превозвысить над обычными гражданскими юристами.
В Библии написано так, кто возвышает себя, тот будет унижен.
Харламова - мягко говоря, не может являться авторитетом, в силу личной заинтересованности. Если бы она и ей подобные были профессионалами своего дела и честны с людьми при установлении цены за свои услуги, то тогда бы не возникала необходимость обращаться к юристам, которые не являются адвокатами, но профессионально развбираются в той области права в котрой работают (например: ЖКХ, Электроэнергетика, замлевладение и ..... )