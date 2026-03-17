Что за мощная вспышка произошла на Солнце и когда она вызовет магнитную бурю на Земле?
Прогноз ученых менялся уже не один раз
17 марта 2026, 14:10, ИА Амител
Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Крупная вспышка произошла на Солнце днем 16 марта, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. По данным ученых, уровень мощности события составил M2.8. Подчеркивается, что взрыв случился почти по центру солнечного диска, а выброс плазмы к Земле зафиксировали сразу несколько устройств. Так что приход на Землю магнитной бури — лишь вопрос времени.
О том, когда магнитная буря может обрушиться на планету и насколько она будет мощной, — в материале amic.ru.
Когда на Землю обрушится магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце?
По данным обновленного прогноза, магнитная буря ожидается в четверг, 19 марта. К этому моменту плазменное облако, выброшенное Солнцем в момент вспышки, достигнет Земли. Начало магнитной бури прогнозируется в диапазоне между 4 и 6 часами утра по московскому времени.
Насколько мощной будет магнитная буря 19 марта?
Вспышки, подобные той, что произошла 16 марта, способны вызывать сильнейшие бури. Но в этот раз влияние события на Землю ожидается более скромным. Расчетная сила магнитной бури в момент пика — от G2 до G3. В классификации ученых это считается сильным уровнем, но не запредельным.
Есть ли вероятность, что буря будет еще мощнее?
Есть, но ничтожно маленькая. Шанс, что мощность магнитной бури достигнет уровня G4, оценивается лишь в 1–3%.
Как долго продлится магнитная буря 19 марта и когда она закончится?
Согласно актуальному прогнозу, предстоящая магнитная буря будет сравнительно короткой — она продлится около десяти часов.
