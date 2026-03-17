Прогноз ученых менялся уже не один раз

17 марта 2026, 14:10, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Крупная вспышка произошла на Солнце днем 16 марта, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. По данным ученых, уровень мощности события составил M2.8. Подчеркивается, что взрыв случился почти по центру солнечного диска, а выброс плазмы к Земле зафиксировали сразу несколько устройств. Так что приход на Землю магнитной бури — лишь вопрос времени.

О том, когда магнитная буря может обрушиться на планету и насколько она будет мощной, — в материале amic.ru.

1 Когда на Землю обрушится магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце? По данным обновленного прогноза , магнитная буря ожидается в четверг, 19 марта. К этому моменту плазменное облако, выброшенное Солнцем в момент вспышки, достигнет Земли. Начало магнитной бури прогнозируется в диапазоне между 4 и 6 часами утра по московскому времени.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 19 марта? Вспышки, подобные той, что произошла 16 марта, способны вызывать сильнейшие бури. Но в этот раз влияние события на Землю ожидается более скромным. Расчетная сила магнитной бури в момент пика — от G2 до G3. В классификации ученых это считается сильным уровнем, но не запредельным.

3 Есть ли вероятность, что буря будет еще мощнее? Есть, но ничтожно маленькая. Шанс, что мощность магнитной бури достигнет уровня G4, оценивается лишь в 1–3%.