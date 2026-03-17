Маткапитал можно использовать частично или полностью, а также распределять средства на несколько целей одновременно

17 марта 2026, 16:06, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Россияне могут использовать материнский капитал различными способами: для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей или создания накопительной пенсии. Семьи с невысокими доходами имеют право на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, отметила Юлия Финогенова, профессор РЭУ им. Плеханова, в интервью РИА Новости.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал индексировался на 5,6%. Теперь за первого ребенка выплачивается 729 тысяч рублей, а за второго — 235 тысяч рублей, если на первого уже был получен материнский капитал, или 963 тысячи рублей, если он не был получен.

«Материнский капитал можно использовать в течение года. Его можно направить на покупку жилья или погашение ипотеки, оплату детского сада или услуг няни», — пояснила она.

Семьи с доходом ниже двух региональных МРОТ на каждого члена могут получать ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. Эти выплаты предоставляются в течение 12 месяцев.

Материнский капитал также можно использовать для приобретения товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, если они предусмотрены реабилитационной программой, разработанной врачом.

«Средства материнского капитала могут быть направлены на любые образовательные услуги для детей до 25 лет, включая занятия с репетиторами, дополнительное образование и онлайн-школы. Образовательные учреждения должны находиться на территории России, иметь соответствующую лицензию, а в договорах должно быть указано, что оплата производится за счет средств материнского капитала», — добавила Финогенова.

Через три года после рождения ребенка материнский капитал можно использовать для приобретения или строительства жилья. В течение полугода после покупки или завершения строительства жилье должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей, с выделением долей детям.

Финогенова уточнила, что материнский капитал может быть использован для формирования накопительной пенсии.