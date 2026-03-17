Россияне пожаловались на сотни навязчивых ночных звонков в WhatsApp*

Из‑за непрекращающегося потока уведомлений многие вынуждены отключать телефоны

17 марта 2026, 15:36, ИА Амител

WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российские пользователи WhatsApp* массово жалуются на навязчивые ночные звонки — приложение получает входящие вызовы, которые мгновенно обрываются, но при этом повторяются десятки раз подряд. Информацию об этом распространил паблик Mash.

«Около 22:00 мобила издает рингтон и начинает вибрировать. После — звонок сразу обрывается, затем следует новый. И так десятки раз подряд», — описывает ситуацию Mash.

По сообщениям пользователей, за одну ночь может накопиться свыше 100 таких входящих вызовов. Из‑за непрекращающегося потока уведомлений многие вынуждены отключать телефоны на ночь либо вовсе удалять приложение WhatsApp*, поскольку не находят способа остановить назойливые звонки.

Эксперты выдвигают версию, что причина кроется в особенностях работы интернет‑соединения. Из‑за задержек и рассинхронизации вызовы могут "накапливаться" на стороне сервера и затем поступать к пользователю сериями. Кроме того, Mash указывает на возможную связь проблемы с действующими в России ограничениями в работе WhatsApp*.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Комментарии 13

Гость

15:39:48 17-03-2026

Вчера РКН случайно включил вацап ненадолго (можно было общаться в обычном режиме), вот и повалились пропущенные сообщения

Гость

15:43:56 17-03-2026

вот из той же серии
инопланетяне, как правило прилетают к безработным алкоголикам.
и постигшим межзвездные расстояния пришельцам, зачем-то нужно, похищенным, в задницу фонариком светить.

Гость

15:47:54 17-03-2026

Гость (15:43:56 17-03-2026) вот из той же серииинопланетяне, как правило прилетают к... Вы хотите сказать, что нужно начать бухать и уволится?

Гость

15:53:09 17-03-2026

Гость (15:47:54 17-03-2026) Вы хотите сказать, что нужно начать бухать и уволится?...
я себе такую роскошь не могу позволить

Гость

15:49:19 17-03-2026

Кто эти расеяне, которым звонят ночью в Ватсап?
Очень похоже на очередной вброс от РКН.
Завтра они расскажут что всю ночь расеянам звонили в Телеграм.
И только скаМе никто не звонит и не беспокоит. ))

Гость

15:53:49 17-03-2026

Гость (15:49:19 17-03-2026) Кто эти расеяне, которым звонят ночью в Ватсап? Очень по... те же у кого медианная зарплата под две сотки в месяц

Гость

08:17:39 18-03-2026

Гость (15:49:19 17-03-2026) Кто эти расеяне, которым звонят ночью в Ватсап? Очень по... Мне мошенники через мах звонили.

Гость

15:50:22 17-03-2026

врете все.. никто не звонил

Гость

16:36:31 17-03-2026

Сколько пользуюсь, ни разу вообще левых звонков через whats app не было.

Гость

17:11:48 17-03-2026

Такой удобный мессенджер угробили(((

Гость

17:16:56 17-03-2026

Гость (17:11:48 17-03-2026) Такой удобный мессенджер угробили(((... работает он как часики

Гость

20:20:37 17-03-2026

Конечно. И миллионы россиян убедительно просили заблокировать Телеграм! Для безопасности! Прям мешками письма в думу слали! Терешковой.

мимопроходил

09:25:54 18-03-2026

обманывают как дышат

