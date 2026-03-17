Россияне пожаловались на сотни навязчивых ночных звонков в WhatsApp*
Из‑за непрекращающегося потока уведомлений многие вынуждены отключать телефоны
17 марта 2026, 15:36, ИА Амител
Российские пользователи WhatsApp* массово жалуются на навязчивые ночные звонки — приложение получает входящие вызовы, которые мгновенно обрываются, но при этом повторяются десятки раз подряд. Информацию об этом распространил паблик Mash.
«Около 22:00 мобила издает рингтон и начинает вибрировать. После — звонок сразу обрывается, затем следует новый. И так десятки раз подряд», — описывает ситуацию Mash.
По сообщениям пользователей, за одну ночь может накопиться свыше 100 таких входящих вызовов. Из‑за непрекращающегося потока уведомлений многие вынуждены отключать телефоны на ночь либо вовсе удалять приложение WhatsApp*, поскольку не находят способа остановить назойливые звонки.
Эксперты выдвигают версию, что причина кроется в особенностях работы интернет‑соединения. Из‑за задержек и рассинхронизации вызовы могут "накапливаться" на стороне сервера и затем поступать к пользователю сериями. Кроме того, Mash указывает на возможную связь проблемы с действующими в России ограничениями в работе WhatsApp*.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
15:39:48 17-03-2026
Вчера РКН случайно включил вацап ненадолго (можно было общаться в обычном режиме), вот и повалились пропущенные сообщения
15:43:56 17-03-2026
Вы хотите сказать, что нужно начать бухать и уволится?
я себе такую роскошь не могу позволить
15:49:19 17-03-2026
Кто эти расеяне, которым звонят ночью в Ватсап?
Очень похоже на очередной вброс от РКН.
Завтра они расскажут что всю ночь расеянам звонили в Телеграм.
И только скаМе никто не звонит и не беспокоит. ))
15:53:49 17-03-2026
те же у кого медианная зарплата под две сотки в месяц
08:17:39 18-03-2026
Мне мошенники через мах звонили.
15:50:22 17-03-2026
врете все.. никто не звонил
16:36:31 17-03-2026
Сколько пользуюсь, ни разу вообще левых звонков через whats app не было.
17:11:48 17-03-2026
Такой удобный мессенджер угробили(((
17:16:56 17-03-2026
Гость (17:11:48 17-03-2026) Такой удобный мессенджер угробили(((... работает он как часики
20:20:37 17-03-2026
Конечно. И миллионы россиян убедительно просили заблокировать Телеграм! Для безопасности! Прям мешками письма в думу слали! Терешковой.
09:25:54 18-03-2026
обманывают как дышат