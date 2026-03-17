Россияне пожаловались на сотни навязчивых ночных звонков в WhatsApp*

Из‑за непрекращающегося потока уведомлений многие вынуждены отключать телефоны

17 марта 2026, 15:36, ИА Амител

WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российские пользователи WhatsApp* массово жалуются на навязчивые ночные звонки — приложение получает входящие вызовы, которые мгновенно обрываются, но при этом повторяются десятки раз подряд. Информацию об этом распространил паблик Mash.

«Около 22:00 мобила издает рингтон и начинает вибрировать. После — звонок сразу обрывается, затем следует новый. И так десятки раз подряд», — описывает ситуацию Mash.

По сообщениям пользователей, за одну ночь может накопиться свыше 100 таких входящих вызовов. Из‑за непрекращающегося потока уведомлений многие вынуждены отключать телефоны на ночь либо вовсе удалять приложение WhatsApp*, поскольку не находят способа остановить назойливые звонки.

Эксперты выдвигают версию, что причина кроется в особенностях работы интернет‑соединения. Из‑за задержек и рассинхронизации вызовы могут "накапливаться" на стороне сервера и затем поступать к пользователю сериями. Кроме того, Mash указывает на возможную связь проблемы с действующими в России ограничениями в работе WhatsApp*.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России