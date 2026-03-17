Использование нецензурной лексики в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство

17 марта 2026, 14:07, ИА Амител

Штраф / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости разъяснил правовые последствия использования нецензурной лексики в общественных местах.

По его словам, ругань на улице квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет административную ответственность. В этом случае нарушителю может быть назначен штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

«Ситуация усугубляется, если человек не подчиняется законным требованиям представителя власти. Тогда размер штрафа может вырасти до 2500 рублей, а альтернативой остается тот же арест до 15 суток», — говорится в публикации.

Юрист обратил внимание на важный нюанс. Если нецензурная брань направлена на конкретное лицо, она расценивается уже как оскорбление. За такое правонарушение предусмотрен более серьезный штраф — до 5000 рублей.

Кроме того, Макаров пояснил, что законодательство предусматривает повышенные санкции за унижение чести и достоинства, совершенное должностными или юридическими лицами.

В этих случаях размеры штрафов существенно выше: до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч — для юридических.

Ранее юрист объяснила, как избежать штрафа за мат в интернете. Главный совет — вовремя удалять сомнительный контент.