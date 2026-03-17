Уличных матерщинников могут наказать арестом до 15 суток

Использование нецензурной лексики в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство

17 марта 2026, 14:07, ИА Амител

Штраф / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости разъяснил правовые последствия использования нецензурной лексики в общественных местах.

По его словам, ругань на улице квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет административную ответственность. В этом случае нарушителю может быть назначен штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

«Ситуация усугубляется, если человек не подчиняется законным требованиям представителя власти. Тогда размер штрафа может вырасти до 2500 рублей, а альтернативой остается тот же арест до 15 суток», — говорится в публикации.

Юрист обратил внимание на важный нюанс. Если нецензурная брань направлена на конкретное лицо, она расценивается уже как оскорбление. За такое правонарушение предусмотрен более серьезный штраф — до 5000 рублей.

Кроме того, Макаров пояснил, что законодательство предусматривает повышенные санкции за унижение чести и достоинства, совершенное должностными или юридическими лицами.

В этих случаях размеры штрафов существенно выше: до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч — для юридических.

Ранее юрист объяснила, как избежать штрафа за мат в интернете. Главный совет — вовремя удалять сомнительный контент.

суд штрафы

Комментарии 20

Шинник

14:27:11 17-03-2026

Ну все же сейчас представили ка наши правоохранительные органы будут ловит по илицам и подворотням нарушителя ?!

Гость

14:32:20 17-03-2026

Шинник (14:27:11 17-03-2026) Ну все же сейчас представили ка наши правоохранительные орга... А мне вот интересно, как наши правоохранительные органы будут привлекать чиновников, матерящих граждан?

Шинник

14:43:19 17-03-2026

Гость (14:32:20 17-03-2026) А мне вот интересно, как наши правоохранительные органы буду... Просто выпишут штраф …. после обнаружения факта выражения матом … :-))

Гость

15:38:41 17-03-2026

Гость (14:32:20 17-03-2026) А мне вот интересно, как наши правоохранительные органы будут... Менты без мата не говорят- всех на 15 суток. Ходили на составление фоторобота по поводу кражи телефона.

Гость

16:18:56 17-03-2026

Гость (15:38:41 17-03-2026)
Соглашусь, полицаи в основном используют ненормативную лексику. Чем выше звание, тем больше сленга и понтов.

Гость

00:24:54 18-03-2026

Гость (16:18:56 17-03-2026) Соглашусь, полицаи в основном используют ненормативную л... Работа у них такая. Попробуйте с невменяемым алкашом, который сопротивляется, поговорить без мата.

гость

14:41:48 17-03-2026

без всяких штрафов, только 15 суток и мести дороги в центре

Шинник

14:44:50 17-03-2026

гость (14:41:48 17-03-2026) без всяких штрафов, только 15 суток и мести дороги в центре... Я наших чиновников даже в общественном транспорте не видел ,а выговорите дороги мести

Гость

14:47:37 17-03-2026

гость (14:41:48 17-03-2026) без всяких штрафов, только 15 суток и мести дороги в центре... В центре чего?

Гость

14:57:14 17-03-2026

А водителей автобусов тоже будут наказывать?

Гость

15:12:33 17-03-2026

Причем на мат на иностранном языке не распространяется вроде как.

Гость

15:13:10 17-03-2026

А школьников тоже будут?

Шинник

15:26:51 17-03-2026

Народ , а кто видел список запрещенных слов ?
Для этого надо нанимать лингвистическую экспертизу …

Гость

15:36:40 17-03-2026

Шинник (15:26:51 17-03-2026)
Уже провели. Это все слова, образованные от четырех исходных, начинающихся на буквы "х", "п", "е" и "б".

Аксакал

07:29:33 18-03-2026

Гость (15:36:40 17-03-2026) Уже провели. Это все слова, образованные от четырех исхо... А если я выдам фразу с двумя "к", сматерюсь по казахски меня не привлекут?

Гость

15:31:19 17-03-2026

Полицаи административкой не занимаются. Осталось заставить муниципальных служащих заставить ходить по улице и выполнять план по составлению административных протоколов на матершинников. Им же больше заняться нечем?

гость

15:37:19 17-03-2026

Что, с курильщиками справились? Дымят на остановках. Ну, теперь всех детей в тюрьму заберите- они нормально не умеют говорить, мат на мате...

Гость

00:26:56 18-03-2026

гость (15:37:19 17-03-2026) Что, с курильщиками справились? Дымят на остановках. Ну, те... А я такая, я жду трамвая (с)

Гость

16:40:55 17-03-2026

а будут награждать за мат??? обучать мату???? приветствовать мат
но это только наверное за рубежом будет

Гость

20:25:49 17-03-2026

У любой школы пусть встанет наряд полиции. И отправляет дитачек на 15 суток! Желательно с родителями!

