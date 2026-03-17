Уличных матерщинников могут наказать арестом до 15 суток
Использование нецензурной лексики в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство
17 марта 2026, 14:07, ИА Амител
Юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости разъяснил правовые последствия использования нецензурной лексики в общественных местах.
По его словам, ругань на улице квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет административную ответственность. В этом случае нарушителю может быть назначен штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.
«Ситуация усугубляется, если человек не подчиняется законным требованиям представителя власти. Тогда размер штрафа может вырасти до 2500 рублей, а альтернативой остается тот же арест до 15 суток», — говорится в публикации.
Юрист обратил внимание на важный нюанс. Если нецензурная брань направлена на конкретное лицо, она расценивается уже как оскорбление. За такое правонарушение предусмотрен более серьезный штраф — до 5000 рублей.
Кроме того, Макаров пояснил, что законодательство предусматривает повышенные санкции за унижение чести и достоинства, совершенное должностными или юридическими лицами.
В этих случаях размеры штрафов существенно выше: до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч — для юридических.
Ранее юрист объяснила, как избежать штрафа за мат в интернете. Главный совет — вовремя удалять сомнительный контент.
14:27:11 17-03-2026
Ну все же сейчас представили ка наши правоохранительные органы будут ловит по илицам и подворотням нарушителя ?!
14:32:20 17-03-2026
Шинник (14:27:11 17-03-2026) Ну все же сейчас представили ка наши правоохранительные орга... А мне вот интересно, как наши правоохранительные органы будут привлекать чиновников, матерящих граждан?
14:43:19 17-03-2026
Гость (14:32:20 17-03-2026) А мне вот интересно, как наши правоохранительные органы буду... Просто выпишут штраф …. после обнаружения факта выражения матом … :-))
15:38:41 17-03-2026
Гость (14:32:20 17-03-2026) А мне вот интересно, как наши правоохранительные органы будут... Менты без мата не говорят- всех на 15 суток. Ходили на составление фоторобота по поводу кражи телефона.
16:18:56 17-03-2026
Соглашусь, полицаи в основном используют ненормативную лексику. Чем выше звание, тем больше сленга и понтов.
00:24:54 18-03-2026
Гость (16:18:56 17-03-2026) Соглашусь, полицаи в основном используют ненормативную л... Работа у них такая. Попробуйте с невменяемым алкашом, который сопротивляется, поговорить без мата.
14:41:48 17-03-2026
без всяких штрафов, только 15 суток и мести дороги в центре
14:44:50 17-03-2026
гость (14:41:48 17-03-2026) без всяких штрафов, только 15 суток и мести дороги в центре... Я наших чиновников даже в общественном транспорте не видел ,а выговорите дороги мести
14:47:37 17-03-2026
гость (14:41:48 17-03-2026) без всяких штрафов, только 15 суток и мести дороги в центре... В центре чего?
14:57:14 17-03-2026
А водителей автобусов тоже будут наказывать?
15:12:33 17-03-2026
Причем на мат на иностранном языке не распространяется вроде как.
15:13:10 17-03-2026
А школьников тоже будут?
15:26:51 17-03-2026
Народ , а кто видел список запрещенных слов ?
Для этого надо нанимать лингвистическую экспертизу …
15:36:40 17-03-2026
Уже провели. Это все слова, образованные от четырех исходных, начинающихся на буквы "х", "п", "е" и "б".
07:29:33 18-03-2026
Гость (15:36:40 17-03-2026) Уже провели. Это все слова, образованные от четырех исхо... А если я выдам фразу с двумя "к", сматерюсь по казахски меня не привлекут?
15:31:19 17-03-2026
Полицаи административкой не занимаются. Осталось заставить муниципальных служащих заставить ходить по улице и выполнять план по составлению административных протоколов на матершинников. Им же больше заняться нечем?
15:37:19 17-03-2026
Что, с курильщиками справились? Дымят на остановках. Ну, теперь всех детей в тюрьму заберите- они нормально не умеют говорить, мат на мате...
00:26:56 18-03-2026
гость (15:37:19 17-03-2026) Что, с курильщиками справились? Дымят на остановках. Ну, те... А я такая, я жду трамвая (с)
16:40:55 17-03-2026
а будут награждать за мат??? обучать мату???? приветствовать мат
но это только наверное за рубежом будет
20:25:49 17-03-2026
У любой школы пусть встанет наряд полиции. И отправляет дитачек на 15 суток! Желательно с родителями!