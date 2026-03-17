Мясо подорожало, колбаса подешевела. Как изменились цены на продукты на Алтае за неделю

Самое серьезное падение в цене продемонстрировали свежие огурцы

17 марта 2026, 15:20, ИА Амител

В Алтайском крае за неделю с 2 марта по 10 марта максимальный рост стоимости, если рассматривать продовольственные товары, показал чай черный байховый, прибавивший 34 рубля. Данные приводит Алтайкрайстат.

Больше всего подорожали:

чай черный байховый — на 34 рубля (с 1171,31 до 1205,23 рубля за килограмм);

баранина (кроме бескостного мяса) — на 17 рублей (с 850,94 до 867,10 руб/кг);

масло сливочное — на 12 рублей (с 1137,69 до 1149,60 руб/кг).

Самое серьезное падение в цене продемонстрировали огурцы свежие, килограмм которых за неделю подешевел на 52 рубля — с 278,52 до 226,51 рубля.

Стоит отметить, что все мясо в крае за неделю прибавило в цене, а вот колбасные изделия, наоборот, "упали".

Так, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) подорожал на 4 рубля, свинины (кроме бескостного мяса) — на 8 рублей, баранины (кроме бескостного мяса) — на 17 рублей, кур охлажденных и мороженых — на 1 рубль.

Килограмм сосисок и сарделек подешевел на 5 рублей, колбасы полукопченой — на 7 рублей, колбасы вареной — на 6 рублей.

Ранее сообщалось, что яйца и морковь подорожали в России за одну неделю. В Алтайском крае, согласно данным на 2 марта, десяток куриных яиц стоил 88,82 рубля, а килограмм моркови — 43,00 рубля. А по данным на 10 марта, стоимость за одну неделю выросла до 91,37 и 44,86 рубля соответственно.