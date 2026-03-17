Успех инициативы зависит от готовности ключевых импортеров взять на себя реальные обязательства

17 марта 2026, 14:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны уже проявили интерес к участию в инициативе по обеспечению безопасности Ормузского пролива, пишет "Интерфакс".

«Некоторые страны уже движутся в этом направлении, хотя и с разным уровнем энтузиазма. Мы на протяжении многих лет защищали их от внешних угроз, но сейчас они не проявляют особого рвения», — сказал он.

Трамп также отметил, что мог бы назвать страны, готовые присоединиться, но не стал этого делать.

Президент США вновь призвал государства, чья экономика зависит от Ормузского пролива, активизировать усилия для его защиты. Япония получает через пролив 95% своей нефти, Китай — 90%, Южная Корея — 35%, а многие европейские страны — "немалое" количество.

Позже Трамп пояснил, что его заявление не было просьбой о помощи, а скорее тестом на реакцию других стран.

«Я делаю такие шаги не из-за необходимости помощи, а чтобы понять, как они отреагируют», — отметил он. Трамп также подчеркнул: «Если мы когда-либо будем нуждаться в их помощи, они не придут».

Накануне Трамп обсуждал ситуацию в Ормузском проливе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На вопрос о реакции Макрона Трамп ответил: «По шкале от 0 до 10 я бы оценил ее на 8».

Президент США выразил уверенность, что Франция поддержит его в этом вопросе, хотя в Париже это не подтвердили.

«По моему мнению, нам вообще не нужна помощь. Мы самая сильная нация в мире с сильнейшей армией», — добавил Трамп.

Европейские страны заявили, что не намерены участвовать в обеспечении безопасности пролива, несмотря на призывы Трампа.

14 марта он заявил, что безопасность Ормузского пролива должны обеспечивать страны, которые получают через него нефть.