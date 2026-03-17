Трамп: Страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны сами его охранять
Успех инициативы зависит от готовности ключевых импортеров взять на себя реальные обязательства
17 марта 2026, 14:50, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны уже проявили интерес к участию в инициативе по обеспечению безопасности Ормузского пролива, пишет "Интерфакс".
«Некоторые страны уже движутся в этом направлении, хотя и с разным уровнем энтузиазма. Мы на протяжении многих лет защищали их от внешних угроз, но сейчас они не проявляют особого рвения», — сказал он.
Трамп также отметил, что мог бы назвать страны, готовые присоединиться, но не стал этого делать.
Президент США вновь призвал государства, чья экономика зависит от Ормузского пролива, активизировать усилия для его защиты. Япония получает через пролив 95% своей нефти, Китай — 90%, Южная Корея — 35%, а многие европейские страны — "немалое" количество.
Позже Трамп пояснил, что его заявление не было просьбой о помощи, а скорее тестом на реакцию других стран.
«Я делаю такие шаги не из-за необходимости помощи, а чтобы понять, как они отреагируют», — отметил он. Трамп также подчеркнул: «Если мы когда-либо будем нуждаться в их помощи, они не придут».
Накануне Трамп обсуждал ситуацию в Ормузском проливе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На вопрос о реакции Макрона Трамп ответил: «По шкале от 0 до 10 я бы оценил ее на 8».
Президент США выразил уверенность, что Франция поддержит его в этом вопросе, хотя в Париже это не подтвердили.
«По моему мнению, нам вообще не нужна помощь. Мы самая сильная нация в мире с сильнейшей армией», — добавил Трамп.
Европейские страны заявили, что не намерены участвовать в обеспечении безопасности пролива, несмотря на призывы Трампа.
14 марта он заявил, что безопасность Ормузского пролива должны обеспечивать страны, которые получают через него нефть.
14:59:09 17-03-2026
Красавчик это СЭР Трамп, разхреначил Иран убил мирных жителей ни кого не спрашивая, положив .... на ООН , а теперь вон как запел соловушкой.
15:03:55 17-03-2026
гость (14:59:09 17-03-2026) Красавчик это СЭР Трамп, разхреначил Иран убил мирных жителе... а мы тем временем переживанм о том что о нас подумают ЕС , ООН , Евросоюз и тп :-((
15:21:18 17-03-2026
Шинник (15:03:55 17-03-2026) а мы тем временем переживанм о том что о нас подумают ЕС , О...
Если бы это было так, то ничего бы не началось
15:01:15 17-03-2026
Все, сдулся ампиратор Трампий.
16:07:00 17-03-2026
Не, молодец, определенно. Я тут нагадил, а вам надо, вы и разгребайте...
19:00:09 17-03-2026
Я, говорит, насрал, а убирать вам