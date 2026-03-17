В Алтайском крае локализованы все очаги пастереллеза

На предприятиях, где выявили опасное заболевание, проведут оценку ущерба

17 марта 2026, 14:40, ИА Амител

Коровы в фермерском хозяйстве / Фото: amic.ru

В Тальменском районе локализованы очаги пастереллеза — инфекции, которая опасна, в первую очередь, для всех видов животных и птиц. Об этом сообщило управление ветеринарии Алтайского края.

Установлены ограничительные мероприятия на территории двух предприятий — "МитПром" и "ЭкоНива Алтай". На данный момент ликвидируются эпизоотические очаги. Предприятия проводят санитарную обработку, обе организации вскоре планируют восстановить свою производственную деятельность.

Как ранее сообщили amic.ru на свиноводческом предприятии "МитПром", которое входит в число крупнейших животноводческих предприятий Алтайского края, в феврале по требованию ветеринарных служб было уничтожено более 43 тысяч животных, а после еще одной вспышки необходимо было уничтожить свыше 34 тысяч голов.

«Ситуация находится на контроле региональных служб. В свою очередь, федеральные ведомства, курирующие эпизоотическую обстановку, контролируют краевые службы. По выполнении противоэпизоотических мероприятий на предприятиях, где был выявлен пастереллез, будет проведена оценка ущерба», — подчеркнули в управлении ветеринарии.

В ведомстве указали, что угрозы для населения от распространения пастереллеза нет: вся продукция животноводства, которая поступает на реализацию в регионе, исследуется и признана безопасной. Специалисты ведут усиленный мониторинг на всей территории края.

Жителям Алтайского края, содержащим личные подсобные хозяйства, посоветовали обратиться в ветеринарную службу при обнаружении симптомов заболевания у домашних животных.

Напомним, очаги заболевания выявили также в соседней Новосибирской области. СК заинтересовался региональным Минсельхозом из-за забоя скота в селах. Следователи проверяют возможную халатность чиновников на фоне распространения пастереллеза и бешенства.