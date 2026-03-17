В Алтайском крае локализованы все очаги пастереллеза
На предприятиях, где выявили опасное заболевание, проведут оценку ущерба
17 марта 2026, 14:40, ИА Амител
В Тальменском районе локализованы очаги пастереллеза — инфекции, которая опасна, в первую очередь, для всех видов животных и птиц. Об этом сообщило управление ветеринарии Алтайского края.
Установлены ограничительные мероприятия на территории двух предприятий — "МитПром" и "ЭкоНива Алтай". На данный момент ликвидируются эпизоотические очаги. Предприятия проводят санитарную обработку, обе организации вскоре планируют восстановить свою производственную деятельность.
Как ранее сообщили amic.ru на свиноводческом предприятии "МитПром", которое входит в число крупнейших животноводческих предприятий Алтайского края, в феврале по требованию ветеринарных служб было уничтожено более 43 тысяч животных, а после еще одной вспышки необходимо было уничтожить свыше 34 тысяч голов.
«Ситуация находится на контроле региональных служб. В свою очередь, федеральные ведомства, курирующие эпизоотическую обстановку, контролируют краевые службы. По выполнении противоэпизоотических мероприятий на предприятиях, где был выявлен пастереллез, будет проведена оценка ущерба», — подчеркнули в управлении ветеринарии.
В ведомстве указали, что угрозы для населения от распространения пастереллеза нет: вся продукция животноводства, которая поступает на реализацию в регионе, исследуется и признана безопасной. Специалисты ведут усиленный мониторинг на всей территории края.
Жителям Алтайского края, содержащим личные подсобные хозяйства, посоветовали обратиться в ветеринарную службу при обнаружении симптомов заболевания у домашних животных.
Ранее amic.ru рассказал, что такое пастереллез, почему он так опасен для животных и может ли им заразиться человек.
Напомним, очаги заболевания выявили также в соседней Новосибирской области. СК заинтересовался региональным Минсельхозом из-за забоя скота в селах. Следователи проверяют возможную халатность чиновников на фоне распространения пастереллеза и бешенства.
14:44:03 17-03-2026
15:04:42 17-03-2026
Губернатор распорядился о уничтожении больных животных?
Где ознакомится с решением?
15:17:20 17-03-2026
Олег (15:04:42 17-03-2026) Губернатор распорядился о уничтожении больных животных?Г... Иж ты какой умный, сказали уничтожить значит уничтожить нечего задавать глупые вопросы )))
18:06:12 17-03-2026
гость (15:17:20 17-03-2026) Иж ты какой умный, сказали уничтожить значит уничтожить нече... Такое решение принимает только губернатор, а не санитарные службы
12:07:54 18-03-2026
Олег (15:04:42 17-03-2026) Губернатор распорядился о уничтожении больных животных?Г... Это ветеринарные правила, утвержденные приказом Минсельхоза в 2023 году. Ознакомиться можно в любой правовой системе.
12:08:43 18-03-2026
15:20:25 17-03-2026
Смешно. Инфекция легко распространилась в Тальменском районе в личных подсобных хозяйствах, никто её и не сдерживал. Ветеринары вообще не приезжают. Лечите сами. Будем обращаться на федеральный уровень.
15:34:00 17-03-2026
12:11:34 18-03-2026
15:39:31 17-03-2026
Сотрудники ветеринарной службы и россельхознадзора халатно отнеслись к своим обязанностям по карантину в Тальменском районе и допустили заражение частных подворий. Животные болеют в тяжелой форме, владельцы лечат их самостоятельно, так как ветеринарная помощь со стороны ветучастка не оказывается, а распространение инфекции скрывают, чтобы избежать наказания. Каждый день число пострадавших от инфекции хозяйств возрастает. У коров течет слюна, пена из рта, судороги, животные стремительно худеют, отказываются от пищи. Официально карантин не объявляют, однако перемещение животных и мяса в районе запрещены. Диагноз не называют. Скрывают информацию на всех уровнях, чтобы не выплачивать компенсацию частникам.
17:38:53 17-03-2026
странное мясо купили в известной сети под видом говядины на фарш пару недель назад. странный вкус, цвет и "пружинит". вспомнилось почему-то
18:57:08 17-03-2026
не нравится-не ешь!!!
17:58:32 17-03-2026
Халатность и бездействие,а также незаконные действия ветеринарии и россельхознадзора. Все держаться за свои стулья. Жаль животных и их владельцев. Никем не контролируемая область . Завезли мутированный штамм инфекции в Тальменский район. Очень тяжёлое заболевание. Наверно частники вообще без коров останутся, либо с коровами-инвалидами. Для человека тоже тяжёлое заболевание, а последствия неизвестны. Сказали, что из-за ...., у нас не лечится. Заразили личных животных по дворам и говорят ,что всё в порядке. Враньё.
22:13:03 17-03-2026
Гость (17:58:32 17-03-2026) Халатность и бездействие,а также незаконные действия ветери... Так то пастереллёз даже птицы переносят. Те же воробьи и др. Не говоря про собак и тд и тп. И даже люди могут в грязной обуви заразу принести, ну или с кормами.
11:58:42 18-03-2026
12:14:13 18-03-2026
Гость (17:58:32 17-03-2026) Халатность и бездействие,а также незаконные действия ветери... Пока только большие холдинги пострадали в Алтайском крае, про частников новостей не было. В Новосибирской области да, частники, но в АК только капиталисты деньги потеряли.