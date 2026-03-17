НОВОСТИОбщество

В России вновь задумались об ужесточении миграционной политики

Изменения обусловлены "усилением противоправной активности" иностранных граждан

17 марта 2026, 16:37, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на ужесточение миграционной политики. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщают "Ведомости".

«Инициатива разработана в МВД и предполагает введение обязательного выдворения иностранцев из России за совершение 20 видов правонарушений. Среди них — участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой массовой информации, мелкое хулиганство при неповиновении требованиям полиции, несоблюдение требований режима чрезвычайной ситуации, а также участие в деятельности иностранных или международных нежелательных организаций», — говорится в публикации.

В министерстве обосновали необходимость таких мер ростом числа инцидентов с участием иностранных граждан, включая массовые драки.

Законопроект с поправками в Административный кодекс был представлен депутатам Госдумы 16 марта в ходе заседания комиссии правительства по законопроектной деятельности. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что изменения обусловлены "усилением противоправной активности" иностранцев.

НОВОСТИОбщество

Россия Законопроекты Мигранты

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:16:06 17-03-2026

Их стало очень много, ходят кучками, о чем-то говорят на своем - опасно!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:33 17-03-2026

Ну и вы ходите кучкой

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:17 17-03-2026

Уже поздно. Процесс запущен

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:20 17-03-2026

"В России вновь задумались об ужесточении миграционной политики"-------
А после прошлых "задумываний" какие то действия предпринимались? Или просто щечки надували с сердитым видом?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:37:08 17-03-2026

Хорошо при Сталине было, всех преступных иностранцев к стенке! Нашпионят, надушегубят или власть обругают по непонятному.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров