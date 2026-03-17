В России вновь задумались об ужесточении миграционной политики
Изменения обусловлены "усилением противоправной активности" иностранных граждан
17 марта 2026, 16:37, ИА Амител
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на ужесточение миграционной политики. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщают "Ведомости".
«Инициатива разработана в МВД и предполагает введение обязательного выдворения иностранцев из России за совершение 20 видов правонарушений. Среди них — участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой массовой информации, мелкое хулиганство при неповиновении требованиям полиции, несоблюдение требований режима чрезвычайной ситуации, а также участие в деятельности иностранных или международных нежелательных организаций», — говорится в публикации.
В министерстве обосновали необходимость таких мер ростом числа инцидентов с участием иностранных граждан, включая массовые драки.
Законопроект с поправками в Административный кодекс был представлен депутатам Госдумы 16 марта в ходе заседания комиссии правительства по законопроектной деятельности. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что изменения обусловлены "усилением противоправной активности" иностранцев.
17:16:06 17-03-2026
Их стало очень много, ходят кучками, о чем-то говорят на своем - опасно!
19:05:33 17-03-2026
Гость (17:16:06 17-03-2026) Их стало очень много, ходят кучками, о чем-то говорят на сво...
Ну и вы ходите кучкой
18:38:17 17-03-2026
Уже поздно. Процесс запущен
19:35:20 17-03-2026
"В России вновь задумались об ужесточении миграционной политики"-------
А после прошлых "задумываний" какие то действия предпринимались? Или просто щечки надували с сердитым видом?
20:37:08 17-03-2026
Хорошо при Сталине было, всех преступных иностранцев к стенке! Нашпионят, надушегубят или власть обругают по непонятному.