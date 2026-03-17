"В России вновь задумались об ужесточении миграционной политики"

Изменения обусловлены "усилением противоправной активности" иностранных граждан

17 марта 2026, 16:37, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на ужесточение миграционной политики. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщают "Ведомости".

«Инициатива разработана в МВД и предполагает введение обязательного выдворения иностранцев из России за совершение 20 видов правонарушений. Среди них — участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой массовой информации, мелкое хулиганство при неповиновении требованиям полиции, несоблюдение требований режима чрезвычайной ситуации, а также участие в деятельности иностранных или международных нежелательных организаций», — говорится в публикации.

В министерстве обосновали необходимость таких мер ростом числа инцидентов с участием иностранных граждан, включая массовые драки.

Законопроект с поправками в Административный кодекс был представлен депутатам Госдумы 16 марта в ходе заседания комиссии правительства по законопроектной деятельности. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что изменения обусловлены "усилением противоправной активности" иностранцев.

Ранее сообщалось, почему на заводах Барнаула все больше работает мигрантов. Как оказалось, они эффективные и трудолюбивые.