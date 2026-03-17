В первые полгода после внедрения новой системы количество исполнительных производств по алиментам может вырасти на 15–20%

17 марта 2026, 15:05, ИА Амител

Новый метод расчета алиментов может увеличить задолженность у некоторых россиян, особенно в регионах с высокими зарплатами и значительной долей неформальной занятости, рассказал "Газете.ru" Юрий Шедько, доктор экономических наук и профессор Финансового университета при правительстве РФ.

С 1 марта 2026 года меняется принцип учета алиментов в доходах семьи, которая обращается за единым пособием для беременных и на детей до 17 лет. Новая норма не меняет размеры алиментов для плательщиков, но отражается на решении социальных органов о назначении единого пособия от государства.

«Риск задолженности по алиментам возникает после судебного решения, когда выплаты становятся обязательными. Особенно уязвимы те, кто имеет нестабильный или неофициальный доход. Если фактический заработок ниже среднего по региону, но алименты назначены в виде доли от дохода или фиксированной суммы, долг может быстро накапливаться. Это может привести к увеличению случаев задолженности, особенно в богатых регионах с высоким уровнем теневых доходов», - подчеркнул Шедько.

Экономист предположил, что нововведение может иметь и плюсы: более жесткая и прозрачная система может побудить людей официально оформлять алиментные обязательства и раскрывать доходы. В долгосрочной перспективе это может улучшить дисциплину в выплатах.

Шедько не исключил, что плательщики начнут оспаривать выплаты, утверждая, что они несоразмерны их доходу. Для этого им потребуется подтверждать низкий заработок, предоставлять справки о других иждивенцах или доказательства плохого здоровья.

«Новое правило вряд ли напрямую повлияет на сложившуюся судебную практику, но может косвенно изменить ситуацию. У матерей появится стимул добиваться выплат в твердой сумме или в долях от фактического дохода. Альтернативой может стать нотариальное соглашение», - добавил эксперт.

В заключение Шедько сказал, что средняя зарплата по региону станет новым ориентиром для судов при рассмотрении дел о взыскании алиментов, усложнив положение неплательщиков и тех, кто скрывает доходы. Это может увеличить число споров о размере алиментов и связанных пособий.