НОВОСТИПогода в Барнауле

От снегопадов до дождей. Как будет меняться погода на Алтае до середины апреля

Пасмурно и облачно в регионе будет постоянно

17 марта 2026, 14:15, ИА Амител

Дождь и снег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
В конце марта в Алтайском крае каждый день будет идти снег. В первую неделю апреля ожидается небольшая передышка от осадков, а после начнется "сезон дождей". При этом пасмурно и облачно будет постоянно. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".  

Gismeteo

Когда растает весь снег, который накануне завалил регион, пока еще непонятно. Особенно учитывая, что впереди нас ждут еще несколько снежных дней. В частности, такие осадки ожидаются с 24 по 28 марта включительно. 

Будет весьма холодно: столбики термометров покажут 0...+2 градуса днем, а в ночное время суток ожидается -1...-6 градусов.

Дожди начнутся в крае в конце первой недели апреля, а начиная с 14-го числа станут постоянным явлением. В эти дни ожидается около +10 градусов. 

"Яндекс.Погода"

Этот прогноз отличается от предыдущего в части "сезона дождей". Таких дней в середине апреля, судя по этим данным, будет значительно меньше. При этом снежные дни в конце марта подтверждаются.  

Что касается температур, то данные на конец марта совпадают с небольшим расхождением по градусам. А вот апрельские температуры далеко не такие оптимистичные: не +6...+10 градусов, а +4...+5 градусов.

Кстати, весна ожидается достаточно холодной. В прошлом году было около +20 градусов в эти дни.

Холодная весна / Изображение сгенерировано с помощью Алиса AI / amic.ru

Надеемся, что хотя бы в конце апреля будет уже достаточно тепло, чтобы было стойкое ощущение весны
НОВОСТИАлтай

   

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:23:58 17-03-2026

вы все врете.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Макс

11:51:08 18-03-2026

кому вы лапшу на уши вешаете.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров