Пасмурно и облачно в регионе будет постоянно

17 марта 2026, 14:15, ИА Амител

Дождь и снег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В конце марта в Алтайском крае каждый день будет идти снег. В первую неделю апреля ожидается небольшая передышка от осадков, а после начнется "сезон дождей". При этом пасмурно и облачно будет постоянно. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

Gismeteo

Когда растает весь снег, который накануне завалил регион, пока еще непонятно. Особенно учитывая, что впереди нас ждут еще несколько снежных дней. В частности, такие осадки ожидаются с 24 по 28 марта включительно.

Будет весьма холодно: столбики термометров покажут 0...+2 градуса днем, а в ночное время суток ожидается -1...-6 градусов.

Дожди начнутся в крае в конце первой недели апреля, а начиная с 14-го числа станут постоянным явлением. В эти дни ожидается около +10 градусов.

"Яндекс.Погода"

Этот прогноз отличается от предыдущего в части "сезона дождей". Таких дней в середине апреля, судя по этим данным, будет значительно меньше. При этом снежные дни в конце марта подтверждаются.

Что касается температур, то данные на конец марта совпадают с небольшим расхождением по градусам. А вот апрельские температуры далеко не такие оптимистичные: не +6...+10 градусов, а +4...+5 градусов.

Кстати, весна ожидается достаточно холодной. В прошлом году было около +20 градусов в эти дни.