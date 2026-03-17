В Госдуме назвали риски при использовании VPN-сервисов
Осознанный выбор VPN и соблюдение базовых правил кибергигиены позволяют минимизировать угрозы без отказа от преимуществ технологии
17 марта 2026, 16:20, ИА Амител
Применение VPN‑сервисов несет значительные риски для граждан, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы и координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. По его словам, многие бесплатные VPN не обеспечивают обещанную защиту и могут даже собирать данные пользователей, передавать их третьим лицам или содержать вредоносное программное обеспечение.
«VPN-сервисы сегодня используются не только для защиты конфиденциальности, но и как средство для различных киберугроз. Вокруг этих сервисов формируется широкий спектр рисков, активно эксплуатируемых киберпреступниками», — подчеркнул депутат.
Он также обратил внимание на то, что многие бесплатные VPN-сервисы не соответствуют заявленным стандартам безопасности.
«Человек, стремясь защитить себя в интернете, на самом деле передает свои данные и историю активности неизвестным организациям», — сказал Немкин.
Парламентарий указал на использование VPN злоумышленниками для сокрытия своей геолокации и усложнения расследований правонарушений.
«Подмена IP-адреса позволяет преступникам скрывать источники фишинговых атак, массовых рассылок и попыток взлома аккаунтов. Это затрудняет работу правоохранителей, так как следы преступлений могут пересекать границы и распространяться на несколько стран и серверов», — пояснил он.
Депутат резюмировал, что в последнее время участились случаи распространения вредоносного ПО, замаскированного под популярные VPN-сервисы. Пользователи, скачивая приложения, думают, что получают безопасное соединение, но на деле устанавливают шпионские программы. Такие программы могут перехватывать пароли, банковские данные, SMS-коды и уведомления, создавая серьезную угрозу для хищения средств и взлома аккаунтов.
16:39:27 17-03-2026
А чего еще ожидали? Если бы не было той дичи, что творит Минцифры, то и мало кому этот квн бы понадобился. Многие ли в народе раньше слышали про квн? А сейчас о нем чуть ли не каждая домохозяйка в курсе. С другой стороны, надо сказать спасибо Минцифры за огромный вклад в повышение компьютерной грамотности населения. )
16:50:35 17-03-2026
Гость (16:39:27 17-03-2026) А чего еще ожидали? Если бы не было той дичи, что творит Мин... Домохозяйки теперь начнут даркнет разворачивать на своих серверах и дизайнерские мессенджеры запускать по подъезду.
19:09:04 17-03-2026
Гость (16:39:27 17-03-2026) А чего еще ожидали? Если бы не было той дичи, что творит Мин...
Действительно, ведь не от жизни же хорошей, а от того, что власть кошмарит население запретами, блокировками и пр. не совсем конституционными действиями.
16:43:24 17-03-2026
спасибо, что научили всё страну ими пользоваться
17:05:18 17-03-2026
Опасность в том, что население может ускользнуть от пропаганды и узнать правду: были ли американцы на Луне или нет.
20:56:02 17-03-2026
Гость (17:05:18 17-03-2026) Опасность в том, что население может ускользнуть от пропаган... Скорее в том, что потом при случае вас может вздрючить отдел К. Смотря, что вы будете смотреть, считая что вы полностью анонимны.
18:04:28 17-03-2026
А почему не рассказали про риски неиспользования впн?
18:42:19 17-03-2026
Давно пора запретить этот рупор вражеской пропаганды. Если трезво посмотреть, сайтов из белого списка вполне достаточно обычному гражданину. Думаю штрафы или даже уголовная ответственность заставили бы людей задуматься на чьей они стороне
21:01:33 17-03-2026
Гость (18:42:19 17-03-2026) Давно пора запретить этот рупор вражеской пропаганды. Если т... Вы похоже трезво уже не можете взглядывать
18:24:55 18-03-2026
Гость (18:42:19 17-03-2026) Давно пора запретить этот рупор вражеской пропаганды. Если т... Правильно! Надо смотреть 1 правильный ТВ канал, читать 1 правильную газету, иметь 1 правильный номер телефона (лучше стационарный), просматривать 1 правильный сайт, голосовать за 1 правильную партию , а всех кто не будет так делать - расстрелять или сослать в Сибирь.