Осознанный выбор VPN и соблюдение базовых правил кибергигиены позволяют минимизировать угрозы без отказа от преимуществ технологии

17 марта 2026, 16:20, ИА Амител

Женщина, работа, ноутбук / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Применение VPN‑сервисов несет значительные риски для граждан, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы и координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. По его словам, многие бесплатные VPN не обеспечивают обещанную защиту и могут даже собирать данные пользователей, передавать их третьим лицам или содержать вредоносное программное обеспечение.

«VPN-сервисы сегодня используются не только для защиты конфиденциальности, но и как средство для различных киберугроз. Вокруг этих сервисов формируется широкий спектр рисков, активно эксплуатируемых киберпреступниками», — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на то, что многие бесплатные VPN-сервисы не соответствуют заявленным стандартам безопасности.

«Человек, стремясь защитить себя в интернете, на самом деле передает свои данные и историю активности неизвестным организациям», — сказал Немкин.

Парламентарий указал на использование VPN злоумышленниками для сокрытия своей геолокации и усложнения расследований правонарушений.

«Подмена IP-адреса позволяет преступникам скрывать источники фишинговых атак, массовых рассылок и попыток взлома аккаунтов. Это затрудняет работу правоохранителей, так как следы преступлений могут пересекать границы и распространяться на несколько стран и серверов», — пояснил он.

Депутат резюмировал, что в последнее время участились случаи распространения вредоносного ПО, замаскированного под популярные VPN-сервисы. Пользователи, скачивая приложения, думают, что получают безопасное соединение, но на деле устанавливают шпионские программы. Такие программы могут перехватывать пароли, банковские данные, SMS-коды и уведомления, создавая серьезную угрозу для хищения средств и взлома аккаунтов.