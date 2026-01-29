Москвитина: Женщины в России откладывают рождение детей из-за жадности
По мнению члена Общественной палаты, россиянки не должны "спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь"
29 января 2026, 12:09, ИА Амител
На конференции "Назад в будущее" Наталья Москвитина — президент фонда "Женщины за жизнь", зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей — высказалась о ключевых факторах, влияющих на рождаемость в России. Ее позицию передал Telegram‑канал "Осторожно, новости".
Москвитина признала значимость финансовых соображений для семей, однако призвала не откладывать рождение детей исключительно из‑за материальных трудностей. В эмоциональной форме она обозначила свою позицию:
«Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще? Какие‑то глупости. И даже не комфорт является основной проблемой, а наша жадность».
Кроме того, Москвитина выступила за принятие на федеральном уровне закона о запрете склонения к прерыванию беременности. По ее мнению, первым шагом должно стать законодательное закрепление самого понятия прерывания беременности.
Инициатива перекликается с позицией Русской православной церкви, которая ранее также поддержала законопроект о запрете склонения женщин к аборту. Обсуждение прошло в рамках круглого стола "О совершенствовании федерального законодательства в части защиты женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности".
Участники дискуссии предложили внести изменения в статью 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Цель поправок — установить ответственность за склонение беременной женщины к аборту.
На сегодняшний день региональные аналоги такого закона уже действуют в 30 субъектах РФ с 2023 года. Ожидается, что федеральный закон позволит унифицировать правовую практику и обеспечить единую защиту женщин на всей территории страны.
Ранее Владимир Путин высказался о рождаемости в России. Глава государства заявил, что демографический прирост фиксируют в 25 регионах.
Не из-за жадности, а из-за бедности.
Нынче спиногрыза до школы вырастить уже несколько миллионов надо.
И дальше тоже за всё платить.
14:44:57 29-01-2026
Гость (12:12:42 29-01-2026) Не из-за жадности, а из-за бедности.Нынче спиногрыза до ... правильно. Лучше потратить на себя любимую
12:13:30 29-01-2026
женщина откладывает потому что башкой думает, о себе и о потенциальном ребенке.
12:13:48 29-01-2026
ребенок это громадная ответственность
и если раньше дети были помощь как рабсила
то сейчас это нагрузка эмоциональная и финансовая
под силу не всем
12:23:58 29-01-2026
Если честно, более меркантильных существ в природе и нет
12:24:12 29-01-2026
А где комментарии?
Ну нет у нас других батюшек и депутатов.
А вообще жестче надо, чтоб знал избиратель в какой прекрасной стране живет.
12:32:38 29-01-2026
Тарелкой супа никто и не мерит
Измеряется все вещами, например, кружками и секциями (не теми которые бесплатные и днем почему-то, а нормальными), учебниками и пособиями...
Если хочешь не биомассу, а человека - то это очень больших вложений требует - уж позвольте не согласиться
12:33:03 29-01-2026
опять начали мусолить тему....это вообще дело сугубо личное, вот инициаторы и пусть плодят
18:35:10 29-01-2026
Гость (12:33:03 29-01-2026) опять начали мусолить тему....это вообще дело сугубо личное,... Я бы не хотел родиться у "нее" или у "батюшки" этого...
12:42:12 29-01-2026
Терпеть не могу многодетные семьи
14:12:53 29-01-2026
Гость (12:42:12 29-01-2026) Терпеть не могу многодетные семьи... и то верно.
подобное тебе лучше в малодетных произростает
12:50:41 29-01-2026
"Тарелка супа"? да ладно.
Если есть цель дать ребенку хорошее образование и вырастить всесторонне развитого человека - это ОЧЕНЬ дорого.
13:01:36 29-01-2026
ну комментаторы понаписали на статью пропаганды нерождения))))
13:05:53 29-01-2026
Да несет чушь на ребенка денег уходит очень много а если заболел то открывай карман шире
21:34:36 29-01-2026
Антон Е (13:05:53 29-01-2026) Да несет чушь на ребенка денег уходит очень много а если заб... Жаропонижающие с каплями для носа не потянешь? Пиваса меньше купишь,подумаешь
13:07:08 29-01-2026
Наталья Москвитина
Говорят, благотворительность не приносит дохода. Учредитель благотворительного фонда поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь» телеведущая Наталья Москвитина готова поспорить. Девушка совершила в 2019 году сразу две дорогие покупки, которые не соответствуют ее доходам – квартиру в Москве, которая обошлась в 34,5 млн рублей и внедорожник Range Rover Sport за 5,8 млн рублей.
Совокупный доход кандидата с 2016 по 2018 годы при этом составил менее 28 млн рублей. Наверное, скромно жила. Сама она объясняет, что получила средства от продажи имущества и накопила с зарплаты на телеканале «Спас». БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ..
15:23:11 29-01-2026
гость (13:07:08 29-01-2026) Наталья МосквитинаГоворят, благотворительность не принос... Ну да. Надо бы поинтересоваться, почему налоги с наворованное не заплатила
11:51:22 30-01-2026
гость (13:07:08 29-01-2026) Наталья МосквитинаГоворят, благотворительность не принос... З/плата на Спасе серая?
13:13:22 29-01-2026
На одном супе рахит вырастет, нужно полноценное питание
13:18:54 29-01-2026
Может потому, что нет уверенности в завтрашнем дне? Да и мужчины не особо хотят брать ответственность за жену и ребенка на себя.
13:39:02 29-01-2026
Гость (13:18:54 29-01-2026) Может потому, что нет уверенности в завтрашнем дне? Да и муж... А как мужчины возьмут ответственность, если они за себя не уверены, что доживут
21:31:38 29-01-2026
Гость (13:39:02 29-01-2026) А как мужчины возьмут ответственность, если они за себя не у... Знаю много семей которым это всё просто не надо. Живут под себя. Два раза в год поездочки в Тайланд,в Геши. Не хотят плодить "нищету)
14:09:20 29-01-2026
а если сейчас к Москвитиной придет девушка беременная и скажет жить негде найдет она ей крышу над головой или пошлет ****?????
14:31:36 29-01-2026
дурак а где жить
14:35:28 29-01-2026
Я Вам не скажу за всю Одессу, я скажу за Барнаул и за себя: «Женщины откладывают рождение не из жадности и..., а до появления нормальных людей в пространстве будущего ребёнка, хотя бы в ближайшем окружении, начиная с мужа затем с родственников, соседей, одноклассников, учителей, медиков... Самое главное - окружающие люди» — пишу комментарии, вношу вклад в благоприятную среду в Алтайском крае.
14:43:14 29-01-2026
Какие условия жизни создали,такова и рождаемость.Если у молодых нет своего угла ,то о каком деторождении может идти речь?Или предлагаете скитаться всю жизнь по съёмным углам?Да и общий уровень нынешней жизни отнюдь не способствует демографии.Бабушек,дедушек захомутали более поздним выходом на пенсию.То глядишь бы они как то помогали молодым с ребёнком.И пора бы прекратить эту демагогию на всех уровнях о том ,что молодёжь такая меркантильная,жадная и думает только о себе.В советское время рождаемость повышалась,потому что власть как то стимулировала этот процесс.
21:36:39 29-01-2026
Гервандт Бабеич (14:43:14 29-01-2026) Какие условия жизни создали,такова и рождаемость.Если у моло... Ничего там не повышалось. В 60-х уже ниже уровня воспроизводства падали с редкими всплесками. Сейчас всем просто хату в столице региона в новом жэка желательно,в селах жить мы не хотим
15:20:31 29-01-2026
Кому батюшка, а кому и поп. Чиновники учат людей жить
15:21:33 29-01-2026
Всё просто: государству нужны налоплательщики.
21:33:24 29-01-2026
Гость (15:21:33 29-01-2026) Всё просто: государству нужны налоплательщики.... Да никто уговаривать рожать особо не будет. Придут более плодовитые и борзые народы на место высокоразвитых(как им кажется) вымиральщиков
15:28:42 29-01-2026
Только уровень благосостояния определяет уровень рождаемости и более никакие увещевания и просьбы/требования. Нет гарантии достойной жизни в ближайшей перспективе - нет рождаемости.
16:29:52 29-01-2026
Гость (15:28:42 29-01-2026) Только уровень благосостояния определяет уровень рождаемости... Точно. Поэтому в Африке в высокая рождаемость, жируют они там, ога.
17:06:06 29-01-2026
Гость (16:29:52 29-01-2026) Точно. Поэтому в Африке в высокая рождаемость, жируют они та... Вы каких граждан хотите: образованных инженеров, ученых, врачей - или как в Африке?
20:38:52 29-01-2026
Гость (17:06:06 29-01-2026) Вы каких граждан хотите: образованных инженеров, ученых, вра... Концепция поменялась? ))
Давно доказано и статистикой и исследованиями (на примере Европы), что во всех обществах с упором на потребление и индивидуализм рождаемость всегда падает с ростом индивидуального благосостояния (потому там нынче и такой дурдом с мигрантами). Мы же с 90-х пытаемся копировать всё западное и пропагандируем примитивный вариант культа потребления и что деньги превыше всего. Не удивительно, что выросли поколения зацелованных в попу эгоистов. И большинство из них живут сидя на шее у родителей, сами мало на что способны, но имеют вагон самомнения и амбиций. Они не способны ни о ком/чем заботится кроме тепла свой попы и желательно за чей-то счет. Вот это и есть основная причина и падения рождаемости и разводов. А чтобы не выглядеть так никчемно в собственных глазах, они высокопарно и лицемерно рассуждают об ответственности, качестве будущих граждан, интересах будущего ребенка и чего там им должно государство. И в правительстве всё это тоже знают, потому и пытаются купить рождаемость всевозможными плюшками (маткапиал, пособия, льготы и т.д.). Но это не работает на западе, не сработает и у нас (если только с теми у кого запросы пожиже, самый короткий путь к социальному паразитизму кстати), ибо сколько ни дай всегда будет мало т.к. рост аппетитов опережает. Вот и выходит, что священник в общем-то прав - жадность.
02:04:11 30-01-2026
Гость (20:38:52 29-01-2026) Концепция поменялась? ))Давно доказано и статистикой и и... Отрицательная корреляция между рождаемостью и уровнем жизни не говорит о том, что первое есть следствие второго. Точно такая же корреляция есть между рождаемостью и уровнем образования. Желаете отменить образование? Вроде я такие идеи от депутатов уже слышал.
И почему же в самом логове индивидуализма и потребления - США, рождаемость гораздо выше, чем в Японии и Сингапуре? Не сходится с вашей теорией.
17:10:10 29-01-2026
Гость (16:29:52 29-01-2026) Точно. Поэтому в Африке в высокая рождаемость, жируют они та... потому что в африке это способ выжить, начал ходить пошел попрошайничать или на свалке цветмет колупать.
19:00:18 29-01-2026
Гость (16:29:52 29-01-2026) Точно. Поэтому в Африке в высокая рождаемость, жируют они та... Смотря в какой Африке, а она очень разная. Но даже в отсталых странах Африки рождаемость тоже падает, не говоря о более менее развитых. Индусы пока множатся, но они вообще отдельный, гипертрофированный отрицательный образец человечества, случай и вряд ли вы захотите как у них. Даже дикое животное, глупое и неразумное, понимает элементарные вещи и при неблагоприятных условиях перестает плодиться до лучших времен. Так обеспечивается выживаемость вида и обеспечивается сильный генофонд.
19:34:01 29-01-2026
Гость (16:29:52 29-01-2026) Точно. Поэтому в Африке в высокая рождаемость, жируют они та... в Африке за газ платить не надо!Там тепло бананы и жирафы!
21:37:31 29-01-2026
Гость (15:28:42 29-01-2026) Только уровень благосостояния определяет уровень рождаемости... Лучшее средство контрацепции это экономический рост. Погугли чьи это слова и не пиши этот бред больше
15:44:22 29-01-2026
А вот интересно как комментаторы появились на свет? Вероятно ихние родители жили в достатке, у них было и жилье и материальные блага.
19:06:08 29-01-2026
Гость (15:44:22 29-01-2026) А вот интересно как комментаторы появились на свет? Вероятно... "ихние"? за себя скажу - я предпочел бы не рождаться и рожать меня в принципе не просил, мне этот "щедрый дар" не нужен
18:21:58 29-01-2026
Это еще одна зажравшаяся "дама" цитирующая батюшек, типа той которая про "макарошки" говорила.
Зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей вряд ли должен такие слова говорить
18:32:20 29-01-2026
Реально народ за скот считают?
21:46:58 29-01-2026
Откуда эти масквитины появляются со своим бредом про рождаемость, макарошки, государство вас не просили и т.д. С каким достатком были родители у этих тупней?