Москвитина: Женщины в России откладывают рождение детей из-за жадности

По мнению члена Общественной палаты, россиянки не должны "спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь"

29 января 2026, 12:09, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

На конференции "Назад в будущее" Наталья Москвитина — президент фонда "Женщины за жизнь", зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей — высказалась о ключевых факторах, влияющих на рождаемость в России. Ее позицию передал Telegram‑канал "Осторожно, новости".

Москвитина признала значимость финансовых соображений для семей, однако призвала не откладывать рождение детей исключительно из‑за материальных трудностей. В эмоциональной форме она обозначила свою позицию:

«Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще? Какие‑то глупости. И даже не комфорт является основной проблемой, а наша жадность».

Кроме того, Москвитина выступила за принятие на федеральном уровне закона о запрете склонения к прерыванию беременности. По ее мнению, первым шагом должно стать законодательное закрепление самого понятия прерывания беременности.

Инициатива перекликается с позицией Русской православной церкви, которая ранее также поддержала законопроект о запрете склонения женщин к аборту. Обсуждение прошло в рамках круглого стола "О совершенствовании федерального законодательства в части защиты женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности".

Участники дискуссии предложили внести изменения в статью 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Цель поправок — установить ответственность за склонение беременной женщины к аборту.

На сегодняшний день региональные аналоги такого закона уже действуют в 30 субъектах РФ с 2023 года. Ожидается, что федеральный закон позволит унифицировать правовую практику и обеспечить единую защиту женщин на всей территории страны.

Ранее Владимир Путин высказался о рождаемости в России. Глава государства заявил, что демографический прирост фиксируют в 25 регионах.