С 1 сентября 2026 года в России отменят форматы "бакалавр" и "магистр"

29 января 2026, 12:27, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

В России готовятся к крупной перестройке системы высшего образования. С 1 сентября 2026 года привычная схема "бакалавриат — магистратура" уйдет в прошлое. Ее заменит новая модель с базовым и специализированным высшим образованием, пишет "МК".

Как уточняют в Государственной Думе, вместо двух уровней появятся два других формата. Первый — базовое высшее образование, которое будет длиться от четырех до шести лет. Второй — специализированное высшее образование сроком от одного до трех лет. Именно на этом этапе студенты смогут углубляться в профессию или менять образовательную траекторию.

Одно из ключевых нововведений — снятие ограничения на бюджет. Теперь выпускники любой базовой программы смогут претендовать на бесплатные места в специализированном образовании, в том числе после окончания специалитета. Ранее такая возможность была ограничена.

Аспирантуру при этом выведут в отдельный уровень профессионального образования, окончательно отделив ее от классической системы "вуз — магистратура".

Переход на новую модель планируют проводить постепенно. Первые изменения стартуют уже в 2026/27 учебном году, а полный отказ от старой схемы будет происходить поэтапно, чтобы вузы и студенты успели адаптироваться.

