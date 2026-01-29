С 1 сентября 2026 года в России отменят форматы "бакалавр" и "магистр"
Аспирантуру при этом выведут в отдельный уровень профессионального образования
29 января 2026, 12:27, ИА Амител
В России готовятся к крупной перестройке системы высшего образования. С 1 сентября 2026 года привычная схема "бакалавриат — магистратура" уйдет в прошлое. Ее заменит новая модель с базовым и специализированным высшим образованием, пишет "МК".
Как уточняют в Государственной Думе, вместо двух уровней появятся два других формата. Первый — базовое высшее образование, которое будет длиться от четырех до шести лет. Второй — специализированное высшее образование сроком от одного до трех лет. Именно на этом этапе студенты смогут углубляться в профессию или менять образовательную траекторию.
Одно из ключевых нововведений — снятие ограничения на бюджет. Теперь выпускники любой базовой программы смогут претендовать на бесплатные места в специализированном образовании, в том числе после окончания специалитета. Ранее такая возможность была ограничена.
Аспирантуру при этом выведут в отдельный уровень профессионального образования, окончательно отделив ее от классической системы "вуз — магистратура".
Переход на новую модель планируют проводить постепенно. Первые изменения стартуют уже в 2026/27 учебном году, а полный отказ от старой схемы будет происходить поэтапно, чтобы вузы и студенты успели адаптироваться.
Ранее сообщалось, что российские студенты в среднем тратят около 34 тысяч рублей в месяц. Как отмечают исследователи, основная часть расходов уходит на покрытие базовых потребностей.
12:35:47 29-01-2026
привычная схема "бакалавриат — магистратура". Кому привычная? Мне до сих пор эта инородность психику тревожит
13:27:03 29-01-2026
Гость (12:35:47 29-01-2026) привычная схема "бакалавриат — магистратура". Кому привычна... Пффф Ветер в другую сторону подует и опять будут бакалавры и магистры.
14:22:11 29-01-2026
Гость (13:27:03 29-01-2026) Пффф Ветер в другую сторону подует и опять будут бакалавры и... Вот и я о том же! Сейчас потратят большие средства для перевода на другую систему, а потом всё назад.
12:42:27 29-01-2026
никакого бакалавриата- только специалитет (5 лет обучения!)
12:45:12 29-01-2026
Всякая смена чего-либо предполагает дополнительные расходы. Учебные программы приспособлены к существующей схеме. Зачем ломать? Налоги повышают, в стране с финансами не очень хорошо, а тут решили потратить без всякой необходимости бюджетные деньги. Лучше бы средства вложили в оборону, чтобы скорее наступил мир.
13:28:44 29-01-2026
Гость (12:45:12 29-01-2026) Всякая смена чего-либо предполагает дополнительные расходы. ...
такой концентрации глупости еще надо поискать. вам удалось))))
14:03:15 29-01-2026
Гость (13:28:44 29-01-2026) такой концентрации глупости еще надо поискать. вам удало... По части глупости вас никто не догонит! ))) Все отдают первенство вам!)))
13:52:51 29-01-2026
А вы, друзья,как не садитесь,все равно получится чушь ишачья. Образованию Карачун давно уже.
14:25:30 29-01-2026
каждые 5 лет что то менять, спустя 30 лет сам пес не разберет где и что у них там в дипломах.
А вот классические дипломы инженера / экономиста без всякого там "бакалака специака" - те всегда понятны и в цене.
14:49:31 29-01-2026
А кого вынудили 3 года назад поступать в бакалавриат, дадут возможность поступить и окончить магистратуру?
14:51:44 29-01-2026
Бакалавр и магистр- это же чо-то из Гарри Поттера?
21:26:59 29-01-2026
Гость (14:51:44 29-01-2026) Бакалавр и магистр- это же чо-то из Гарри Поттера?... Что такое наверное, но не точно.
15:50:39 29-01-2026
Хотелось бы узнать, что означает Аспирантура как отдельный уровень образования, будет ли это как сейчас практически 100 % платное обучение или действительно готовят что то доступное тем, кто хочет получить это образование
16:17:15 29-01-2026
Мария (15:50:39 29-01-2026) Хотелось бы узнать, что означает Аспирантура как отдельный у... Аспирантура - это от слова аспирация (высасывание).
16:28:25 29-01-2026
Гость (16:17:15 29-01-2026) Аспирантура - это от слова аспирация (высасывание).... Тебе лишь бы про сосание поговорить... Аспиранс - стремящийся.
17:13:34 29-01-2026
У меня сестра бакалавр магистратурат не работает в государственном аркестре хорошая система образования никогда ещё никому не мешало
17:25:13 29-01-2026
Елизавета (17:13:34 29-01-2026) У меня сестра бакалавр магистратурат не работает в государст... пеши исчо
21:29:24 29-01-2026
Гость (17:25:13 29-01-2026) пеши исчо... Может не надо? Я три раза прочитал, не уверен, что понял правильно.
18:02:33 29-01-2026
Елизавета (17:13:34 29-01-2026) У меня сестра бакалавр магистратурат не работает в государст... Прямые поставки из Колумбии приводят к такому рзультату
19:15:39 29-01-2026
Пузырек (18:02:33 29-01-2026) Прямые поставки из Колумбии приводят к такому рзультату... Да этот опус мне на весь вечер обеспечил настроение. Вот что Колумбия животворящая делает
07:39:56 30-01-2026
Гость (19:15:39 29-01-2026) Да этот опус мне на весь вечер обеспечил настроение. Вот что... Можно и про хорошее подумать. Может у Елизаветы была любовь во время написания этого комментария)))