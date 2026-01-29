В Барнауле пожаловались на заваленную отходами мусорную площадку на улице Антона Петрова

Один из баков стоит прямо на проезжей части

29 января 2026, 11:14, ИА Амител

Мусорная площадка на улице Антона Петрова / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители дома № 65 на улице Антона Петрова в Барнауле пожаловались на захламленную площадку для мусорных контейнеров.

По словам горожан, территория завалена отходами, один из баков стоит прямо на проезжей части. При этом, как утверждает читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", добиться решения проблемы не удается: и управляющая компания, и региональный оператор "Экосоюз" заявляют, что не несут ответственности.

Жители задаются вопросом, кто в итоге обязан следить за порядком на контейнерной площадке и почему проблема остается нерешенной.

