В Барнауле пожаловались на заваленную отходами мусорную площадку на улице Антона Петрова
Один из баков стоит прямо на проезжей части
29 января 2026, 11:14, ИА Амител
Жители дома № 65 на улице Антона Петрова в Барнауле пожаловались на захламленную площадку для мусорных контейнеров.
По словам горожан, территория завалена отходами, один из баков стоит прямо на проезжей части. При этом, как утверждает читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", добиться решения проблемы не удается: и управляющая компания, и региональный оператор "Экосоюз" заявляют, что не несут ответственности.
Жители задаются вопросом, кто в итоге обязан следить за порядком на контейнерной площадке и почему проблема остается нерешенной.
Ранее сообщалось, что туристы завалили мусором территорию у родника "Аржан-Суу" в Республике Алтай, который местные жители считают священным местом. Видео с замусоренным участком появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.
11:19:39 29-01-2026
То есть сами жильцы своим мУсором замусорИли мУсорную площадку и обвиняют в беспорядке уборщиков мУсора? Предлагаю для них инивидуально поднять тариф. Вообще конечно тариф должен начисляться в зависимости от свинотости окрестных жителей.
12:01:50 29-01-2026
Судя по этому фото из необычного там только крупногабаритный мусор. Ну так выбросивший вообще-то обязан был его за свой счет вывозить. Мелкого мусора там мало, он видимо остался после выгрузки контейнера. Судя по его количеству он только сегодня и образовался. Дворник позже приберет. Или фото не от этого случая?