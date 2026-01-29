Всероссийскую гонку "Лыжня России" проведут в Барнауле 14 февраля

Стартовая площадка развернется по адресу Широкая Просека, 15

29 января 2026, 11:47, ИА Амител

Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru

Барнаул готовится встать на лыжи. 14 февраля на базе отдыха "Славное" пройдет всероссийская массовая гонка "Лыжня России". Главная лыжная акция страны традиционно соберет сотни любителей спорта — от самых юных участников до опытных спортсменов и семейных команд. Стартовая площадка развернется по адресу ул. Широкая Просека, 15.

В городской администрации сообщили, что регистрация участников будет идти с 09:00 до 11:45, сразу после — с 11:45 до 12:00 — состоится торжественное открытие гонки. Уже в полдень на дистанцию 2 километра выйдут дети 2011 года рождения и младше, семейные команды, участники с ограниченными возможностями здоровья, а также желающие посоревноваться в VIP-заезде.

В 12:30 стартует забег на 5 километров для юношей и девушек 2008–2010 годов рождения. Самая протяженная дистанция — 10 километров — ждет мужчин и женщин 2007 года рождения и старше, их старт намечен на 13:00.

Организаторы отмечают, что "Лыжня России" — это не столько история про рекорды, сколько про атмосферу, движение и возможность провести зимний день активно и с удовольствием.