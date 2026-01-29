Рыбак в Алтайском крае попался за браконьерство, но суд смягчил наказание из-за возраста

В Локтевском районе рыбалка обернулась для сельчанина судебным штрафом

29 января 2026, 11:33, ИА Амител

Зимняя рыбалка / Рыбалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель села Гилево Локтевского района решил попытать удачу на водохранилище в зоне нереста и вышел на лов с запрещенными рыболовными экранами. Итог — 292 пойманные плотвы и ущерб природе на 146 тысяч рублей. Вернуться домой незаметно не получилось: мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Рыбак не стал отпираться, признался в незаконном улове и показал место, где вел лов, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Изначально дело выглядело куда серьезнее — мужчине грозила более строгая ответственность. Однако суд учел, что использованные снасти не могли привести к массовому истреблению рыбы, а обвинение в ловле на миграционных путях сняли вовсе: водоем целиком относится к нерестовой зоне.

Свою роль сыграли и смягчающие обстоятельства — пожилой возраст, проблемы со здоровьем, полное возмещение ущерба и сотрудничество с правоохранителями. В итоге рыбаку назначили минимальный штраф — 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 8% перевыполнили годовой план по вылову рыбы. За три года рекомендуемый объем вылова вырос на тысячу тонн.