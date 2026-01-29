Рыбак в Алтайском крае попался за браконьерство, но суд смягчил наказание из-за возраста
В Локтевском районе рыбалка обернулась для сельчанина судебным штрафом
29 января 2026, 11:33, ИА Амител
Житель села Гилево Локтевского района решил попытать удачу на водохранилище в зоне нереста и вышел на лов с запрещенными рыболовными экранами. Итог — 292 пойманные плотвы и ущерб природе на 146 тысяч рублей. Вернуться домой незаметно не получилось: мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Рыбак не стал отпираться, признался в незаконном улове и показал место, где вел лов, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Изначально дело выглядело куда серьезнее — мужчине грозила более строгая ответственность. Однако суд учел, что использованные снасти не могли привести к массовому истреблению рыбы, а обвинение в ловле на миграционных путях сняли вовсе: водоем целиком относится к нерестовой зоне.
Свою роль сыграли и смягчающие обстоятельства — пожилой возраст, проблемы со здоровьем, полное возмещение ущерба и сотрудничество с правоохранителями. В итоге рыбаку назначили минимальный штраф — 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 8% перевыполнили годовой план по вылову рыбы. За три года рекомендуемый объем вылова вырос на тысячу тонн.
11:37:36 29-01-2026
"Рыбак не стал отпираться, признался..." - сам себе срок с пола поднял.
11:43:48 29-01-2026
Голодный человек ловил рыбу чтобы поесть - что в этом незаконного? Не у всех есть возможность покупать мормышки по 500 рублей.
11:46:55 29-01-2026
ущерб природе на 146 тысяч рублей. А природа в курсе?
11:58:14 29-01-2026
Какой нерест зимой, что за бред ? Плотва -это чебак, мусорная рыба, ее засилье везде, она вырасти крупной то не может, т.к. ее слишком много, жрать им всем нечего. И за нее штраф ? Бред полный. Зачем деду столько чебака правда непонятно, вялить разве что.
14:50:29 29-01-2026
Гость (11:58:14 29-01-2026) Какой нерест зимой, что за бред ? Плотва -это чебак, мусорна... Похоже на живца. Он на авито 25р за штучку. Считай...
11:59:10 29-01-2026
Зимой нерестится только налим и то в декабре что за ересть тут несут.
12:58:38 29-01-2026
Дело не в гуманности мировых судей, так бы дедушке оформили уголовку, но недавно кассационный суд оправдал такого же пенсионера-рыбака , перед этим осужденного районным и краевым судом. Оправдал по признаку малозначительности деяния, хоть и имеющего признаки уголовного
13:00:26 29-01-2026
Картинкой деда на зимней рыбалке сбили с толку местных рыбаков. Где сказано, что он рыбачил зимой ?
16:46:42 29-01-2026
ДМВ (13:00:26 29-01-2026) Картинкой деда на зимней рыбалке сбили с толку местных рыбак... Похоже на то :-)
13:15:49 29-01-2026
Справедливость выше закона!
13:27:06 29-01-2026
признался.. указал??? ну дурааак