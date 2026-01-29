НОВОСТИОбщество

Рыбак в Алтайском крае попался за браконьерство, но суд смягчил наказание из-за возраста

В Локтевском районе рыбалка обернулась для сельчанина судебным штрафом

29 января 2026, 11:33, ИА Амител

Зимняя рыбалка / Рыбалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Зимняя рыбалка / Рыбалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель села Гилево Локтевского района решил попытать удачу на водохранилище в зоне нереста и вышел на лов с запрещенными рыболовными экранами. Итог — 292 пойманные плотвы и ущерб природе на 146 тысяч рублей. Вернуться домой незаметно не получилось: мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Рыбак не стал отпираться, признался в незаконном улове и показал место, где вел лов, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Изначально дело выглядело куда серьезнее — мужчине грозила более строгая ответственность. Однако суд учел, что использованные снасти не могли привести к массовому истреблению рыбы, а обвинение в ловле на миграционных путях сняли вовсе: водоем целиком относится к нерестовой зоне.

Свою роль сыграли и смягчающие обстоятельства — пожилой возраст, проблемы со здоровьем, полное возмещение ущерба и сотрудничество с правоохранителями. В итоге рыбаку назначили минимальный штраф — 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 8% перевыполнили годовой план по вылову рыбы. За три года рекомендуемый объем вылова вырос на тысячу тонн.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

11:37:36 29-01-2026

"Рыбак не стал отпираться, признался..." - сам себе срок с пола поднял.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:48 29-01-2026

Голодный человек ловил рыбу чтобы поесть - что в этом незаконного? Не у всех есть возможность покупать мормышки по 500 рублей.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:55 29-01-2026

ущерб природе на 146 тысяч рублей. А природа в курсе?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:14 29-01-2026

Какой нерест зимой, что за бред ? Плотва -это чебак, мусорная рыба, ее засилье везде, она вырасти крупной то не может, т.к. ее слишком много, жрать им всем нечего. И за нее штраф ? Бред полный. Зачем деду столько чебака правда непонятно, вялить разве что.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:29 29-01-2026

Гость (11:58:14 29-01-2026) Какой нерест зимой, что за бред ? Плотва -это чебак, мусорна... Похоже на живца. Он на авито 25р за штучку. Считай...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:10 29-01-2026

Зимой нерестится только налим и то в декабре что за ересть тут несут.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Знающий

12:58:38 29-01-2026

Дело не в гуманности мировых судей, так бы дедушке оформили уголовку, но недавно кассационный суд оправдал такого же пенсионера-рыбака , перед этим осужденного районным и краевым судом. Оправдал по признаку малозначительности деяния, хоть и имеющего признаки уголовного

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

13:00:26 29-01-2026

Картинкой деда на зимней рыбалке сбили с толку местных рыбаков. Где сказано, что он рыбачил зимой ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:42 29-01-2026

ДМВ (13:00:26 29-01-2026) Картинкой деда на зимней рыбалке сбили с толку местных рыбак... Похоже на то :-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:15:49 29-01-2026

Справедливость выше закона!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:06 29-01-2026

признался.. указал??? ну дурааак

  2 Нравится
Ответить
